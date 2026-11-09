Guatemala

Guatemala concentra sus exportaciones: diez departamentos reúnen casi toda la actividad, con la capital al frente

Guatemala concentra más de diez mil millones de dólares en exportaciones durante 2025. El registro del Mineco, basado en formularios previos a la salida de mercancías, asigna los montos según la sede tributaria de las empresas, aunque sus operaciones productivas se ubiquen en otras regiones

Mapa de Guatemala con diez recuadros circulares que contienen nombres de departamentos, cifras en dólares e ilustraciones de productos y edificios.
Un mapa infográfico detalla las intenciones de exportación de diez departamentos de Guatemala durante 2025 según los registros del Ministerio de Economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El departamento de Guatemala concentró USD 10.888,1 millones en intenciones de exportación durante 2025, una cifra asignada según el domicilio fiscal de las empresas y no necesariamente por el lugar donde se elaboraron los bienes. El registro, elaborado por el Ministerio de Economía de Guatemala (Mineco) con datos de la Ventanilla Única para las Exportaciones, y equivale de manera ilustrativa a 83.294 millones de quetzales, con una tasa de referencia de 7,65 quetzales por dólar.

De acuerdo con el análisis realizado por Amy Gabriela Zepeda Ramírez, socia de la firma -SEAL-, la concentración capitalina superó ampliamente a la del resto de los departamentos incluidos en el mapa de diciembre. El resultado responde, en buena medida, a que numerosas compañías exportadoras tienen su sede fiscal en el departamento de Guatemala, aunque sus cultivos, fábricas o centros de acopio estén distribuidos en otras regiones.

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La Ventanilla Única para las Exportaciones procesa los formularios conocidos como DEPREX, documentos previos a la salida de mercancías del país. La plataforma también interviene en la autorización de certificados fitosanitarios y de origen exigidos para ingresar a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea.

Infografía con ilustraciones de campos agrícolas, edificios, un barco carguero, mapas y cifras sobre exportaciones por departamento.
Los datos del Ministerio de Economía señalan la concentración de las exportaciones en el departamento de Guatemala y detallan sus principales mercados internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuintla y Sacatepéquez, detrás de la concentración capitalina

Escuintla ocupó el segundo puesto del listado de 2025, con USD 650,8 millones en intenciones de exportación, equivalentes a unos 4.978,6 millones de quetzales. El departamento reúne actividad relacionada con la caña de azúcar, los ingenios azucareros, el banano, el plátano y el hule.

El tercer lugar correspondió a Sacatepéquez, con USD 261,3 millones, unos 1.998,9 millones de quetzales. Entre los productos asociados con ese territorio figuran el café de Antigua y hortalizas como la arveja.

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Jalapa quedó en la cuarta posición con USD 194,9 millones. Su actividad exportadora está vinculada con cultivos de café, maíz y frijol, mientras que Zacapa, quinto con USD 169,3 millones, aparece asociado a la producción de melón.

Chimaltenango registró USD 138,3 millones y se ubicó sexto. En su zona sur se concentran actividades relacionadas con arveja, hortalizas, café y hule.

Izabal fue séptimo con USD 73,2 millones. El banano, el plátano, el hule y el cardamomo forman parte de la producción mencionada para ese departamento.

San Marcos alcanzó USD 56,1 millones y quedó octavo, con café, hule y banano entre los productos de sus zonas bajas. El Progreso siguió con USD 52,6 millones, vinculados con melón y tabaco.

Quetzaltenango cerró los diez primeros lugares con USD 52,2 millones. En sus registros de intención exportadora aparecen bebidas alcohólicas, hule, plátano y frutas como el rambután.

El Mineco aclara que los montos departamentales no representan el valor final de las exportaciones concretadas. Los registros de la VUPE corresponden a documentos tramitados antes de la operación comercial, mientras que el Banco de Guatemala contabiliza los resultados definitivos de las ventas externas.

Esa diferencia impide atribuir todo el valor registrado a los productos identificados en cada departamento. La presencia de un cultivo o una actividad industrial dentro de una región no supone que explique por completo el monto reportado por las empresas con domicilio fiscal allí.

Para determinar qué departamento lidera la producción física o el valor efectivamente generado por una mercancía específica, sería necesaria una medición por producto y por establecimiento, expone Amy Gabriela Zepeda Ramírez, socia de la firma -SEAL-, al comentar que el mapa de la VUPE, en cambio, ordena la actividad a partir de la ubicación fiscal declarada por los exportadores.

Caña de azúcar, bananos, hule, granos de café, arvejas, una fábrica, una ciudad con rascacielos, un arco colonial y un volcán.
Una composición reúne la producción de caña, banano y hule de Escuintla con el café y las arvejas de Sacatepéquez frente a paisajes de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer trimestre de 2026 y los destinos de las ventas externas

Además, Amy Gabriela Zepeda Ramírez, socia de la firma -SEAL-, detalla que entre enero y marzo de 2026, el departamento de Guatemala mantuvo la primera posición con USD 2.978,6 millones en intenciones de exportación. Escuintla quedó segundo con USD 129,3 millones y Jalapa ascendió al tercer puesto con USD 102,5 millones.

Sacatepéquez, Chimaltenango, Zacapa, Izabal, San Marcos, Quetzaltenango y El Progreso completaron el resto del ranking trimestral. Sus montos oscilaron entre USD 14,1 millones y USD 38,1 millones.

Las cifras de 2026 son parciales, por lo que una comparación interanual debe realizarse con los mismos meses del año anterior. El Banco de Guatemala informó que las exportaciones nacionales acumuladas hasta agosto de 2026 llegaron a USD 11.405 millones, un incremento de 6,2% frente al mismo período de 2025.

Centroamérica fue el principal mercado regional de las exportaciones guatemaltecas durante 2025, con 36,4% del total y USD 5.675,5 millones. Estados Unidos concentró 30,5%, equivalente a USD 4.748,8 millones, y se mantuvo como el mayor destino individual.

Dentro del bloque centroamericano, El Salvador encabezó las compras con más de USD 1.090 millones. Honduras y Nicaragua se ubicaron después entre los principales receptores de la producción guatemalteca.

La Unión Europea ocupó el tercer puesto entre los destinos, con una participación de 7,9% y USD 1.228,7 millones en 2025. Durante ventanas trimestrales de 2026, sus compras registraron variaciones superiores al 30%, impulsadas por la demanda de aceite de palma certificado y café con sellos de origen controlado en Holanda, Alemania e Italia.

México representó 4,4% de los destinos de exportación. Canadá y Panamá completaron los cinco principales mercados, con participaciones de entre 2,0% y 2,3%.

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