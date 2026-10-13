Guatemala

El Gobierno de Guatemala otorga permiso laboral el 19 de octubre y amplía el descanso a cuatro días, por el Día de la Revolución

El Acuerdo Gubernativo 167-2026, divulgado en el Diario de Centro América, beneficia al personal de entidades centralizadas y descentralizadas y se suma al feriado del martes 20 por la Revolución de 1944

Un grupo de personas vestidas con ropa de época sostiene una gran bandera de Guatemala y alza las manos frente a un edificio histórico de piedra.
Una multitud alza la bandera nacional frente al Palacio Nacional en una representación de la Revolución de 1944 en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El presidente Bernardo Arévalo concedió permiso laboral con goce de salario para el 19 de octubre de 2026 a los empleados de la administración pública de Guatemala, una medida que extenderá a cuatro días el descanso por la conmemoración de la Revolución de 1944, prevista para el martes 20. El acuerdo fue publicado en Diario de Centro América.

El Acuerdo Gubernativo 167-2026 alcanza a los servidores de las entidades centralizadas y descentralizadas del Estado. Fue firmado el 12 de octubre por Arévalo, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Catarina Roquel, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica.

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La norma se apoya en el Decreto 1748 del Congreso de la República, la Ley de Servicio Civil, que reconoce el 20 de octubre como asueto remunerado para los trabajadores estatales. Como la fecha caerá martes, el Ejecutivo agregó el lunes previo para formar un descanso ininterrumpido desde el sábado.

Dos páginas de un documento oficial guatemalteco con sellos, firmas de autoridades y el texto del Acuerdo Gubernativo Número 167-2026.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala establece un permiso con goce de salario para el sector público el lunes 19 de octubre de 2026 mediante un acuerdo gubernativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El permiso estatal y la continuidad de los servicios esenciales

El decreto presidencial dispone: “Conceder permiso laboral con goce de salario el lunes diecinueve de octubre del año dos mil veintiséis, a los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública”. La decisión se tomó bajo las atribuciones que el artículo 183 de la Constitución Política de la República otorga al mandatario.

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Quedarán excluidos los empleados que, por su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, reciban el asueto en una jornada diferente. Tampoco tendrán el día libre quienes integren instituciones con servicios públicos esenciales o actividades impostergables.

Las autoridades nominadoras deberán organizar turnos para asegurar la continuidad de esas prestaciones. El lunes será considerado día inhábil para el cómputo de plazos dentro de la administración pública, salvo para el personal exceptuado.

La publicación quedó exenta del pago de la tarifa establecida en el Acuerdo Gubernativo 112-2015, debido a que se trata de un asunto de interés estatal. La disposición entrará en vigencia al día siguiente de su publicación oficial.

La Revolución de 1944 y los restantes asuetos de 2026

El asueto recuerda la Revolución de 1944, el movimiento cívico-militar que derrocó al presidente provisional Federico Ponce Vaides tras 14 años de dictadura encabezada por Jorge Ubico. La madrugada del 20 de octubre, una alianza de estudiantes universitarios, maestros, militares y trabajadores logró la rendición del gobierno.

La Junta Revolucionaria quedó integrada por Francisco Javier Arana, Jorge Toriello Garrido y Jacobo Árbenz Guzmán. El proceso abrió una década conocida como la “Primavera democrática”.

Durante ese período se promulgó el primer Código de Trabajo del país, se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se estableció el sufragio para las mujeres y la población analfabeta, y se promovió la autonomía de la Universidad de San Carlos. Juan José Arévalo Bermejo, padre del actual presidente, fue elegido en 1945 como primer mandatario de esa etapa.

El Decreto 1441, Código de Trabajo, establece 12 jornadas de asueto remunerado durante el año para los trabajadores guatemaltecos. En 2026 ya se celebraron Año Nuevo el 1 de enero; Semana Santa entre el 2 y el 4 de abril; el Día del Trabajo el 1 de mayo; y el Día del Ejército, trasladado del 30 al 29 de junio por la Ley que promueve el turismo interno.

El Día de la Asunción se conmemoró el 15 de agosto, sin traslado de fecha, y el Día de la Independencia se celebró el 15 de septiembre. Para esa fecha, el Gobierno también otorgó el lunes 14 de septiembre como descanso adicional mediante el Acuerdo Gubernativo 149-2026.

Después del asueto de octubre, el calendario contempla el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, que caerá domingo, y los descansos de diciembre: medio día el 24, Navidad el 25 y medio día el 31, jornada que antecederá al primer fin de semana largo de 2027.

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