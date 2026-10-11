Guatemala

La Policía Nacional Civil retira 14 cámaras ilegales en Santa Catarina Pinula por presuntos vínculos criminales

El procedimiento reunió a investigadores criminales y personal municipal, luego de denuncias sobre aparatos colocados irregularmente para observar a residentes y anticipar desplazamientos de las fuerzas de seguridad en distintos sectores del municipio

Un hombre sobre una escalera metálica ajusta un dispositivo blanco en un poste rodeado de follaje verde
La Policía Nacional Civil retiró 14 cámaras ilegales de videovigilancia en las aldeas Cuchilla y El Carmen de Santa Catarina Pinula. (PNCdeGuatemala)
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La Policía Nacional Civil (PNC) retiró 14 cámaras ilegales de videovigilancia instaladas en espacios públicos de las aldeas Cuchilla y El Carmen, en Santa Catarina Pinula, Guatemala, por su presunto uso por parte de estructuras criminales para vigilar a vecinos y anticipar los movimientos de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento reunió a investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y personal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Las autoridades actuaron tras investigaciones y denuncias sobre la colocación irregular de los dispositivos en distintos sectores del municipio.

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La intervención forma parte de una estrategia desplegada desde el inicio del año para desmontar aparatos instalados sin autorización en la capital guatemalteca y otros municipios del departamento de Guatemala. En ese período, las fuerzas de seguridad confirmaron el desmantelamiento de más de 500 cámaras colocadas en postes de alumbrado público y telefonía.

Los equipos buscaron localizar los dispositivos ubicados en áreas de circulación vecinal y espacios públicos. La información policial no precisó la cantidad de aparatos atribuidos individualmente a cada grupo delictivo ni la relación concreta de cada cámara retirada con una estructura criminal.

Un hombre sobre una escalera metálica ajusta un dispositivo blanco en un poste rodeado de follaje verde
La Policía Nacional Civil retiró 14 cámaras ilegales de videovigilancia en las aldeas Cuchilla y El Carmen de Santa Catarina Pinula. (PNCdeGuatemala)

Cámaras para vigilar comunidades y operativos policiales

La PNC investiga si las cámaras eran utilizadas para observar los desplazamientos de los habitantes y de los agentes desplegados en el territorio. Según la institución, ese sistema de vigilancia permitiría a las organizaciones criminales mantener control sobre determinadas zonas y prever incursiones de seguridad.

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Las autoridades atribuyen la instalación de estos equipos a grupos delictivos vinculados con el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. El retiro busca reducir los recursos tecnológicos que estas estructuras podrían emplear para extorsionar y vigilar a la población.

Los operativos en Santa Catarina Pinula incluyeron a unidades especializadas y a la Policía Municipal, que colaboraron con los investigadores en la identificación y desinstalación de los dispositivos. La coordinación permitió realizar las intervenciones en distintos puntos de las dos aldeas alcanzadas por el procedimiento.

El portavoz de la institución policial, Jorge Aguilar Chinchilla, informó que en estos despliegues participan más de diez agentes, entre inspectores, personal del núcleo central y asesores jurídicos. La presencia de esas áreas responde al seguimiento investigativo y operativo de las instalaciones irregulares.

La Policía Nacional Civil indicó que las incursiones para desmontar cámaras no han derivado en capturas. El objetivo inmediato de estas acciones es debilitar las capacidades de vigilancia de las estructuras que extorsionan y controlan sectores mediante dispositivos tecnológicos.

Un hombre sobre una escalera metálica ajusta un dispositivo blanco en un poste rodeado de follaje verde
La Policía Nacional Civil retiró 14 cámaras ilegales de videovigilancia en las aldeas Cuchilla y El Carmen de Santa Catarina Pinula. (PNCdeGuatemala)

El retiro de dispositivos en espacios públicos

Los aparatos detectados estaban instalados sin autorización en infraestructura pública, como postes de iluminación y redes de telefonía. La instalación en esos puntos permite cubrir zonas amplias sin necesidad de que los responsables permanezcan en el lugar.

La División Especializada en Investigación Criminal interviene en estos casos para dar seguimiento a las denuncias y determinar el posible uso criminal de cada equipo localizado. Las unidades policiales retiraron las cámaras durante recorridos e inspecciones en sectores seleccionados por las autoridades.

La estrategia se extiende a distintos puntos del país mediante acciones conjuntas entre la PNC, unidades especializadas y otras instituciones. Las fuerzas de seguridad mantienen este tipo de operativos para retirar equipos presuntamente destinados a facilitar actividades ilícitas y reforzar la protección en las comunidades.

Santa Catarina Pinula se sumó así a los municipios del departamento de Guatemala donde las autoridades han localizado cámaras instaladas de manera irregular. Las intervenciones continúan como parte de las acciones de prevención y combate contra estructuras dedicadas a la extorsión y la vigilancia clandestina.

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