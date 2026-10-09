Bomberos Voluntarios y la Base Naval en Guatemala continúan la búsqueda de dos desaparecidos tras el hundimiento de un helicóptero en el lago Atitlán

Integrantes del cuerpo de Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y agentes policiales realizan labores de búsqueda en una masa de agua a bordo de una lancha. Durante la jornada, el equipo sumerge y opera un dron submarino a través de un control remoto equipado con pantalla para explorar el área subacuática. Infobae Centroamerica (Sayda Galicia)

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Los Bomberos Voluntarios buscaban este viernes al piloto Jorge Rodolfo Molina y al pasajero Pablo José Polanco Agustín, desaparecidos tras la caída y el hundimiento de un helicóptero Eurocopter EC130 en el lago Atitlán, Guatemala. La aeronave, matrícula TG-GUH, transportaba a siete personas y se precipitó el jueves durante una aproximación al helipuerto de un complejo hotelero en la zona norte del lago. Según reportes de medios locales en el departamento de Sololá.

Un dron submarino descendió hasta 58 metros (190 pies) durante la cuarta inmersión destinada a localizar el helicóptero, que se hundió frente a la finca San Buenaventura, en Panajachel, departamento de Sololá. Las operaciones se habían interrumpido durante la noche por las condiciones climáticas y se reanudaron al día siguiente.

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Cuatro embarcaciones apoyaban el despliegue de la sección de Hombres Rana de Bomberos Voluntarios, mientras ambulancias permanecían apostadas en la orilla. La lluvia que afectaba a municipios de la cuenca del lago volvió a condicionar el trabajo de los equipos acuáticos.

Un integrante de los Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios de Guatemala monitorea una pantalla a bordo de una embarcación durante un operativo en el agua. (Sololá Informativo Digital)

Búsqueda a más de 50 metros de profundidad

Los socorristas presumían que Molina y Polanco Agustín quedaron atrapados en el fuselaje después del impacto contra el agua. Los desaparecidos fueron identificados como el capitán y piloto Jorge Rodolfo Molina, mencionado también como Jorge Rodolfo Maldonado en otros reportes, y el pasajero Pablo José Polanco Agustín.

Las inmersiones de buzos certificados alcanzaban profundidades de entre 52 y 58 metros (170 y 190 pies). Distintas fuentes describieron esas cotas como superiores al límite operativo de 100 metros para el buceo convencional, por lo que los equipos recurrieron a un sonar Aqua Eye, un dron subacuático y bolsas de elevación para enganchar y subir estructuras desde el fondo.

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El oficial Juan Muñoz Díaz confirmó que, hasta el mediodía del viernes, se habían realizado dos inmersiones sin resultados sobre el paradero de los dos hombres. La localización precisa de la aeronave era el paso necesario antes de intentar extraerla.

Cinco ocupantes lograron salir con vida poco después del accidente gracias a personas y lancheros que estaban en el área antes de la llegada de los cuerpos de socorro. Andrea Lozano, Diego Díaz, César Enrique Catún, Katherine Victoria Chay Carrillos y Sandra Nataly Santizo Romero presentaron crisis nerviosa y quedaron bajo evaluación médica en un hotel de la zona.

Un integrante de los Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios de Guatemala monitorea una pantalla a bordo de una embarcación durante un operativo en el agua. (Sololá Informativo Digital)

El tercer vuelo del día y las hipótesis sin confirmar

El helicóptero realizaba su tercer trayecto de la jornada y volaba detrás de otras dos aeronaves que ya habían aterrizado en Panajachel. Sus pasajeros se dirigían a un congreso en hoteles de la zona, vinculado con aseguradoras, según relató un allegado del piloto.

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El mismo allegado sostuvo que Molina tenía más de 15 mil horas de vuelo en helicóptero y que había comenzado a pilotar avionetas a los 16 años, antes de pasar a aeronaves bimotor y helicópteros. También afirmó que el piloto tenía dos hijas.

“El piloto todavía logró abrir la puerta de atrás y por eso fue que la gente logró salir”, aseguró el hombre, quien consideró que la puerta ubicada donde viajaba Molina podía haber quedado bloqueada por la presión del agua. Esa versión no fue confirmada por las autoridades.

El allegado atribuyó la caída a una falla de la aeronave y sostuvo que el piloto intentó evitar un impacto frontal contra el agua. Sin embargo, el mal clima y una posible falla mecánica solo figuraban como hipótesis extraoficiales: las autoridades aeronáuticas no habían confirmado la causa del siniestro.

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Las autoridades aeronáuticas y policiales mantenían abierta la investigación sobre las circunstancias de la caída, mientras los equipos preparaban nuevas inmersiones para localizar el helicóptero y a los dos tripulantes desaparecidos.