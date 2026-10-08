Desarrollo Social y Educación piden juntos más de 4.372 millones de dólares para el presupuesto de 2027 y lo justifican en el Congreso de Guatemala

El Mides y el Mineduc presentaron las proyecciones del presupuesto de 2027 ante la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Mides y el Mineduc defendieron este miércoles sus proyecciones para el presupuesto de 2027 ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, en una audiencia que abrió el análisis de la iniciativa 6841. Las dos carteras solicitaron recursos para ampliar la atención social, sostener la red educativa pública y ejecutar programas de infraestructura, alimentación y formación docente.

La comisión, presidida por el diputado Willy Ralda, estableció un calendario de audiencias públicas para evaluar la propuesta de ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal. Cada funcionario tuvo 15 minutos para exponer la planificación de su ministerio antes de responder las preguntas de los legisladores.

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El Ministerio de Desarrollo Social proyectó un presupuesto de Q5.500 millones, Q1.503 millones más que los Q3.996 millones asignados en el actual ejercicio fiscal. La ampliación equivale a un aumento de 37,61%, mientras que la cantidad de beneficiarios crecería 42,9% frente al año anterior.

El Mides y el Mineduc presentaron las proyecciones del presupuesto de 2027 ante la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso. (Congreso de la República de Guatemala)

La expansión de programas sociales en 21 departamentos

El titular de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, informó que la cartera prevé atender a 500 mil familias en 21 departamentos, con prioridad para hogares en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El mecanismo de focalización será el Registro Social de Hogares, una herramienta que identifica las condiciones de vida de las familias y a la población vulnerable.

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El ministerio también proyecta instalar más de 170 comedores sociales durante 2027, con el objetivo de alcanzar una red de 340 establecimientos en el país. La iniciativa forma parte de la expansión prevista para sus programas de asistencia.

El programa de Mejoramiento de Vivienda contempla reemplazar pisos de tierra por cemento, instalar letrinas y renovar paredes. La cartera calcula que alcanzará a 330.277 personas, 80.380 más que las atendidas durante el presente año.

El Bono Social ampliaría su cobertura hasta 350 mil beneficiarios mediante la incorporación de 150 mil personas adicionales. Pinto sostuvo que los diputados pueden ejercer sus facultades de fiscalización y visitar los programas sociales para supervisar su ejecución.

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El diputado José Mendoza cuestionó el nivel de ejecución de la cartera y la forma en que se desarrollan los proyectos. La diputada Lourdes Teresita de León criticó la baja ejecución de la inversión física y planteó dudas sobre un posible uso electoral de algunos programas.

De León señaló que la participación de diputados oficialistas en actividades de entrega de asistencia social puede alimentar esas preocupaciones. El funcionario respondió a los cuestionamientos durante la audiencia de la comisión legislativa.

La propuesta educativa para más de 3,1 millones de estudiantes

El Ministerio de Educación solicitó Q27.898 millones para 2027, un aumento de Q1.282 millones frente a los Q26.616,5 millones vigentes. La ministra Anabella Giracca explicó que el proyecto se organiza en cinco prioridades para atender a cerca de 37 mil centros educativos públicos y a más de 3,1 millones de estudiantes del sector oficial.

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La propuesta incluye la apertura de 300 institutos de nivel medio, que se sumarían a los 529 creados en 2026. También prevé extender los programas de alimentación escolar, útiles y materiales docentes para los institutos por cooperativa.

El Mineduc busca dar mantenimiento a 10 mil establecimientos mediante el programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos. Giracca sostuvo: “Avanzamos hacia la meta de remozar los más de 37 mil centros educativos públicos del país. Tres de cada cuatro centros educativos en todo el país ya fueron remozados entre 2024 y 2026. Anualmente se han remozado alrededor de 10 mil centros educativos”.

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La planificación incorpora la continuidad del programa Ciudadanía Digital, destinado a entregar recursos tecnológicos para el aprendizaje de estudiantes de cuarto diversificado del sector oficial. La ministra afirmó que las tabletas deben entregarse junto con conectividad y herramientas que tengan efectos concretos en la formación de los alumnos.

El presupuesto también financiaría la primera fase de implementación del Decreto 4-2026, Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades. La norma busca garantizar una preparación académica de calidad para quienes ejercerán la docencia.

El diputado José Pablo Mendoza preguntó por el papel de las Organizaciones de Padres de Familia en la ejecución de los programas de apoyo. Giracca respondió que estas organizaciones tienen más de una década de experiencia y son el mecanismo previsto por la ley para administrar la alimentación escolar y la entrega de útiles.

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El diputado Inés Castillo solicitó información actualizada sobre la cobertura de preprimaria, primaria, básico y diversificado para identificar las brechas educativas y evaluar el aporte de la asignación presupuestaria. También propuso analizar cocinas industriales que abastezcan a varios establecimientos como alternativa para garantizar alimentos de calidad.

Castillo planteó revisar el modelo de infraestructura para asegurar escuelas en condiciones adecuadas y pidió fortalecer la enseñanza del inglés como herramienta para ampliar las oportunidades académicas y laborales. El diputado Byron Rodríguez cuestionó el uso de los recursos para remozamientos y denunció presuntos casos de corrupción en Quetzaltenango, uno de ellos bajo investigación.

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Las audiencias públicas serán transmitidas por el Canal del Congreso de la República y la multiplataforma informativa del organismo, dentro de la política de Congreso Transparente y Congreso de Puertas Abiertas impulsada por la X Legislatura.