Guatemala

La Asociación de Gerentes de Guatemala presenta a los 12 nominados al Gerente del Año 2026

El certamen, creado en 2005, distinguirá iniciativas de innovación, productividad y emprendimiento durante una ceremonia prevista para el 22 de octubre en el Hotel Westin Camino Real de Ciudad de Guatemala

Torso de una persona con traje formal superpuesto a una vista aérea de la Ciudad de Guatemala con el texto Gerente del Año 2026.
La Asociación de Gerentes de Guatemala presentó a los doce nominados para la vigésima edición del galardón Gerente del Año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) presentó a los doce nominados para la vigésima edición del galardón Gerente del Año 2026.

Este es un reconocimiento diseñado para distinguir a ejecutivos y emprendedores que impulsan la economía del país mediante la innovación y la transformación organizacional.

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La gala de premiación se realizará el jueves 22 de octubre a las 18:30 horas en el Hotel Westin Camino Real, en la Ciudad de Guatemala.

Desde su creación en 2005, la AGG distingue iniciativas en áreas clave como el desarrollo humano, la productividad y el emprendimiento.

Evelio Alvarado, presidente de la Junta Directiva de la AGG, destacó que durante dos décadas la premiación ha evidenciado cómo el liderazgo en Guatemala se construye con valores, compromiso social e innovación capaces de transformar los desafíos en oportunidades concretas para las nuevas generaciones.

Seis categorías definirán el reconocimiento a la excelencia ejecutiva

El certamen se estructura en seis categorías diseñadas para abarcar los distintos ámbitos del ecosistema empresarial guatemalteco.

En la categoría Innovación Comercial, los nominados son:

Manos de una persona acercando un teléfono móvil a una terminal de pago electrónico.
En la categoría de Innovación Comercial se premian los avances en gestión.(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Marie Belle Archila, gerenta general de Grupo Emisoras Unidas, por la creación del proyecto multiplataforma Universo Fútbol;
  • Herbert Flores, gerente comercial regional de Forza Delivery, tras impulsar un crecimiento interanual del 65%; y
  • Edgar Santos, director comercial de Business Development Group (BDG), responsable de un modelo de venta consultiva con más de 400 clientes corporativos en cuatro países.

En el ámbito de la Innovación Organizacional, compiten:

Hombre con traje gris de pie con la mano en la mentón dentro de una oficina, mientras dos mujeres trabajan en un escritorio al fondo
La categoría de Innovación Organizacional reconoce las transformaciones internas. (Difusión)
  • Rodrigo Labbé, gerente general de ProHygiene Guatemala, quien incrementó la plantilla de 5 a 95 colaboradores;
  • María Cristina Quiñónez, fundadora y directora general de Vedanta Center, con un modelo enfocado en el bienestar corporativo en más de 75 organizaciones; y
  • Pablo Suchini, CEO de Grupo GT – COMOSA, líder de un proceso de transformación interna en una firma con siete décadas de trayectoria.

Por su parte, la categoría Innovación Productiva reúne a:

Innovación Productiva evalúa el incremento en la eficiencia operacional e industrial. (EUROPA PRESS)
Innovación Productiva evalúa el incremento en la eficiencia operacional e industrial. (EUROPA PRESS)
  • Patty Díaz, gerenta general de Multitubo, quien elevó la eficiencia productiva en más de un 10% y eliminó los metales pesados en la fabricación de tuberías;
  • Samuel Reyes, de Grupo Diveco, cuyo sistema operacional elevó un 31% la productividad; y
  • Rodrigo Toledo, CEO de Accesorios Globales, por la implementación de inteligencia artificial para elevar la eficiencia fabril al 22%.

Votación abierta para miles de asociados del sector privado

La categoría Start Up premia a proyectos emergentes de alto impacto regional. Los aspirantes son Piero Coen Dávila, cofundador de OSMO, plataforma de pagos basada en Bitcoin con más de 300.000 usuarios en 18 países; Christian Ortiz, CEO de Vidassa, con presencia en seis mercados centroamericanos; y Rocío Pinto Gómez de Liaño, CEO de Multiverse, entidad que ha acompañado a más de 6.000 emprendedores.

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Los ganadores de las cuatro primeras categorías serán elegidos directamente por los cerca de 5.000 socios de la AGG, quienes podrán emitir su voto en el sitio web oficial del evento hasta el sábado 10 de octubre a las 13:00 horas.

En tanto, las distinciones correspondientes a Trayectoria Empresarial y la máxima gala de Gerente del Año serán otorgadas por la Junta Directiva de la institución tras evaluar los méritos de los postulantes de acuerdo con los criterios institucionales.

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