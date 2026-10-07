Guatemala

Guatemala reestructura sus rutas aéreas ante el crecimiento continuo de vuelos en el país

El proyecto, desarrollado con la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, rediseña las aproximaciones de La Aurora y Mundo Maya para separar operaciones comerciales y privadas y reducir cruces en el espacio aéreo

El proyecto abarca las zonas de control de La Aurora y Mundo Maya con una separación entre vuelos comerciales y aviación general.
La Dirección General de Aeronáutica Civil y la COCESNA presentaron la reestructuración de las rutas aéreas de Guatemala ante el aumento de vuelos. (Diario Oficial)
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) presentaron la reestructuración técnica de las rutas aéreas del país para responder al crecimiento continuo del número de vuelos en el territorio nacional.

La iniciativa plantea la reorganización del tráfico para evitar congestiones y trazar trayectos más directos, ordenados y seguros.

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El estudio se enfocó en las zonas de control de las terminales internacionales La Aurora de la Ciudad de Guatemala y Mundo Maya en el departamento de Petén. La propuesta contempla el replanteamiento de las trayectorias de entrada y salida de las aeronaves, con una clara separación entre los vuelos comerciales y los de aviación general.

Además, el diseño aleja los recorridos de zonas de riesgo natural, como los sectores volcánicos.

Con la aplicación de este esquema técnico, las autoridades prevén una reducción en la carga de trabajo de los controladores de tránsito aéreo, así como la disminución de cruces entre rutas de vuelo.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil y la COCESNA presentaron la reestructuración de las rutas aéreas de Guatemala ante el aumento de vuelos.
El plan prioriza la navegación satelital y mantiene operativas las estaciones terrestres como respaldo ante posibles fallas. (Gobierno de Guatemala)

Estas modificaciones permitirán incrementar progresivamente la capacidad real de las terminales aéreas, medida que se complementará con mejoras en el flujo sobre las plataformas de estacionamiento.

La tecnología satelital respaldará la navegación aérea del país

El proyecto prioriza la modernización tecnológica sin descuidar los sistemas tradicionales de apoyo en tierra. Héctor Monzón, integrante del departamento de Navegación Aérea de la DGAC, explicó que el propósito central radica en actualizar los procedimientos nacionales dentro de la región de Centroamérica.

La Dirección General de Aeronáutica Civil y la COCESNA presentaron la reestructuración de las rutas aéreas de Guatemala ante el aumento de vuelos.
El viceministro Fernando Suriano señaló que la reducción de los tiempos de vuelo optimizará los costos operativos y el impacto ambiental. (Dirección General de Aeronáutica Civil)

“Nuestro objetivo es preparar al país para atender no solo las necesidades actuales dentro puramente del marco de una optimización, sino que también prepararnos para el futuro”, sostuvo el funcionario.

Monzón detalló que la propuesta elaborada junto a la firma ALG y la COCESNA utiliza sistemas de alta precisión.

Avanzar hacia un máximo aprovechamiento de la navegación satelital” constituye uno de los ejes principales del diagnóstico.

Sin embargo, aclaró que las estaciones instaladas en la superficie mantendrán su operatividad: “Nuestras radio ayudas para la navegación aérea actualmente instaladas en tierra no dejarán de funcionar para tener ese sistema de redundancia en caso de una falla”.

La Dirección General de Aeronáutica Civil y la COCESNA presentaron la reestructuración de las rutas aéreas de Guatemala ante el aumento de vuelos.
Las autoridades estiman que la aplicación completa de la reestructuración requerirá entre dos y tres años de trabajo. (Dirección General de Aeronáutica Civil)

La optimización del espacio aéreo reducirá costos operativos e impacto ambiental

Por su parte, el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, destacó que el trabajo técnico busca definir con claridad las rutas sobre el territorio guatemalteco.

“Buscamos hacer un diseño del espacio aéreo que optimice las carreteras en el espacio”, afirmó el funcionario en referencia a los corredores que deben transitar tanto aeronaves comerciales como privadas para evitar que coincidan múltiples vías al mismo tiempo.

Suriano enfatizó que un mejor ordenamiento de las aproximaciones se traduce en mayor eficiencia para las aerolíneas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil y la COCESNA presentaron la reestructuración de las rutas aéreas de Guatemala ante el aumento de vuelos.
La propuesta elaborada junto a la firma ALG busca actualizar los procedimientos de navegación en la región centroamericana. (Gobierno de Guatemala)

No significa que no seamos seguros, significa que podamos ser más eficientes y más ordenados”, señaló el viceministro, quien agregó que la reducción en los tiempos de vuelo impulsará la optimización ambiental y reducirá los costos de operación.

La implementación integral de esta reestructuración requerirá de dos a tres años de trabajo, el cual inicia con el análisis y estudio técnico integral, según indicaron las autoridades.

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