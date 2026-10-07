Cuántos frentes fríos anticipa el Insivumeh para Guatemala y en qué meses se concentraría la mayor actividad de la temporada

La temporada fría en Guatemala comenzará en la segunda quincena de octubre, aunque los primeros frentes fríos llegarán en noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Guatemala entrará en la temporada fría desde la segunda quincena de octubre, aunque los primeros frentes fríos con incidencia prevista para el país llegarían a partir de noviembre, según las proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El cambio será gradual y tendrá mayor impacto durante las noches y madrugadas, sobre todo en Occidente y el Altiplano Central.

PUBLICIDAD

En esas regiones, las temperaturas mínimas promedio de octubre podrían ubicarse entre 7 ℃ y 17 ℃ (44,6 ℉ y 62,6 ℉), mientras el país deja atrás de forma paulatina la época lluviosa.

El Insivumeh prevé acumulados de lluvia de hasta 605 milímetros en regiones como Bocacosta, Pacífico, Petén y el Caribe durante octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noviembre marcará la llegada de los primeros frentes fríos

Aunque la temporada fría suele comenzar en la segunda mitad de octubre y se extiende hasta la primera quincena de marzo, el pronóstico mensual no contempla frentes fríos para este mes.

La mayor probabilidad de estos sistemas comenzará en noviembre, cuando se esperan dos frentes. Para diciembre y enero se proyectan cuatro en cada mes; para febrero, tres, y para marzo, otros tres. La perspectiva no anticipa frentes fríos en abril.

PUBLICIDAD

De cumplirse ese escenario, diciembre y enero concentrarían la mayor actividad de la temporada. El Insivumeh advierte que enero podría registrar las temperaturas más bajas del año en Occidente y el Altiplano Central, con posibilidad de heladas en sectores de mayor elevación.

Los frentes fríos suelen generar viento norte de moderado a fuerte. El aire frío atraviesa las planicies de la península de Yucatán y, al llegar a las montañas del norte de Guatemala, asciende y condensa la humedad.

El Insivumeh prevé acumulados de lluvia de hasta 605 milímetros en regiones como Bocacosta, Pacífico, Petén y el Caribe durante octubre. (Conred)

Ese fenómeno puede provocar lluvias en el Norte, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, además de eventos aislados en Bocacosta y el sur de Occidente.

PUBLICIDAD

Sololá y Quetzaltenango tendrían las mínimas más bajas en octubre

La perspectiva climática de octubre identifica a Sololá y Quetzaltenango entre los departamentos con los promedios mínimos más bajos.

En Sololá, los registros previstos oscilan entre 7 ℃ y 13 ℃ (44,6 ℉ y 55,4 ℉). En Quetzaltenango, las mínimas promedio estarían entre 8 ℃ y 10 ℃ (46,4 ℉ y 50 ℉).

En Huehuetenango se estiman temperaturas mínimas de entre 11 ℃ y 14 ℃, mientras que en el departamento de Guatemala se proyectan entre 14 ℃ y 17 ℃.

Nebaj, en Quiché tendría valores de 11 ℃ a 16 ℃; Cobán, Alta Verapaz de 15 ℃ a 17 ℃; y Esquipulas, Chiquimula de 15 ℃ a 19 ℃.

PUBLICIDAD

Estos datos corresponden a promedios mensuales pronosticados y no a temperaturas extremas. Por esa razón, durante octubre pueden presentarse registros inferiores o superiores a los rangos previstos, según las condiciones de cada jornada.

El contraste entre las temperaturas medias y las mínimas será más notorio en las áreas elevadas. En Guatemala, por ejemplo, la media mensual prevista se sitúa entre 19 ℃ y 22 ℃, aunque las madrugadas podrían bajar hasta los 14 ℃. En Sololá, la media se proyecta entre 12 ℃ y 18 ℃.

El Insivumeh proyecta que enero registrará las temperaturas más bajas del año con posibilidad de heladas en el Occidente y el Altiplano Central. (Conred)

Octubre mantendrá lluvias en varias regiones del país

La reducción de las lluvias no será inmediata. El Insivumeh prevé acumulados de entre 140 y 605 milímetros en Bocacosta, Pacífico, Petén y Caribe durante octubre.

PUBLICIDAD

En Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente, los valores estimados van de 55 a 205 milímetros.

Las precipitaciones tendrían mayor presencia durante la primera y la cuarta semana del mes. Estas condiciones mantienen el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos y lahares cerca de la cadena volcánica.

Las autoridades recomiendan seguir los boletines meteorológicos y reforzar las medidas de prevención ante las bajas temperaturas, en especial para reducir enfermedades respiratorias en las zonas altas del país.