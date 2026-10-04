La Asociación de Prensa de Huehuetenango denuncia el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez ante el Ministerio Público de Guatemala

Las organizaciones de prensa cuestionaron la demora de las autoridades para procesar la escena del crimen durante la mañana posterior al hecho. (APEHUE)

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La Asociación de Prensa de Huehuetenango presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Guatemala y exigió una investigación “rigurosa y transparente” por el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez, de 34 años, ocurrido el viernes 2 de octubre en San Pedro Necta, departamento de Huehuetenango.

López Sánchez, fundador y administrador del medio digital local Huehue es Noticia, murió tras un ataque armado cuando se dirigía a su vivienda, ubicada en el cantón Cementerio. La información preliminar sitúa el crimen en la noche del viernes cerca de las 21:00 horas.

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En el velatorio del comunicador, integrantes de la junta directiva de la Asociación de Prensa de Huehuetenango informaron que acudieron a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, con sede en Quetzaltenango, para dejar constancia de lo ocurrido y reclamar medidas inmediatas.

La entidad solicitó que las autoridades revisen sus registros para establecer si López Sánchez había presentado denuncias por amenazas de muerte antes del ataque.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) indicó a través de un comunicado que, existía información preliminar sobre intimidaciones vinculadas con su labor informativa.

“Se tiene conocimiento que sufría de amenazas constantes por su labor periodística”, expuso la asociación en la denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado públicamente que el trabajo del periodista haya sido el móvil del crimen.

El cuerpo de Evelio López fue velado en su casa de habitación, tras su asesinato el viernes 2 de octubre. (APEHUE)

La APG afirmó que el asesinato representa una agresión contra la libertad de expresión y el derecho de la población a acceder a información.

Además, reclamó una pesquisa que identifique tanto a los autores materiales como a quienes pudieron ordenar el ataque.

Reclamos por la demora en la escena del crimen

La Asociación de Prensa de Huehuetenango cuestionó la respuesta inicial de las autoridades y sostuvo que representantes del Ministerio Público llegaron a la escena hasta la mañana siguiente.

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La agrupación consideró que esa demora pudo afectar la preservación del lugar del crimen y la recolección de pruebas.

La Asociación de Periodistas de Guatemala indicó que el director de Huehue es Noticia sufría amenazas constantes por su labor informativa. (Facebook)

También señaló que la exposición del cuerpo durante varias horas vulneró la dignidad del periodista y los derechos de sus familiares como víctimas indirectas.

La denuncia pide que el Ministerio Público requiera informes a las autoridades responsables sobre su actuación.

La gremial informó, además, que gestionó medidas de protección, auxilio y perímetro para integrantes del sector periodístico, las cuales serán remitidas a la subestación policial de San Pedro Necta y a la Comisaría 43.

La Asociación de Periodistas de Huehuetenango presentó una denuncia ante el Ministerio Público con la que exigen esclarecer el asesinato de Evelio López, luego de ser atacado cuando se dirigía a su residencia.

La Policía anunció un equipo de investigación

La Policía Nacional Civil (PNC) expresó sus condolencias a la familia y al gremio periodístico. La institución indicó que un equipo especializado de investigación criminal trabaja junto con el Ministerio Público para ubicar a los responsables.

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El Ministerio de Gobernación también lamentó el asesinato y sostuvo que el móvil deberá definirse a partir de las pruebas que reúna la investigación.

La cartera pidió que cualquier señalamiento sobre posibles implicados se sustente en evidencia y respete el debido proceso.

Tras el crimen, vecinos de San Pedro Necta realizaron manifestaciones para exigir justicia, algunas personas incendiaron una sede policial y una vivienda en la que supuestamente se encontraba un sospechoso.

Habitantes de San Pedro Necta protestaron para exigir justicia e incendiaron una sede policial y una vivienda tras el asesinato. (Facebook)

El Ministerio de Gobernación rechazó los ataques contra personas, viviendas, vehículos e instalaciones públicas, al tiempo que anunció que la PNC mantendrá presencia en el municipio para reforzar la seguridad y colaborar con el esclarecimiento del asesinato de Evelio Lisandro López Sánchez.

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