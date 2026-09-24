Guatemala

Dos socavones en Guatemala atrapan un picop y un camión cisterna tras el colapso de drenajes por las lluvias

La colonia Pablo VI ya había registrado hundimientos antes, pero esta vez la emergencia fue doble. El alcalde Neto Bran prometió actuar de inmediato con tuberías de alta resistencia mientras los vecinos esperan una solución definitiva.

Dos socavones en la colonia Pablo VI de Mixco dejaron atrapados a un picop y a un camión cisterna.
Un camión cisterna cayó en el segundo socavón tras ingresar a un tramo que ya contaba con señalización. (Redes Sociales)
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Dos socavones en la colonia Pablo VI, zona 7 del municipio de Mixco, dejaron atrapados a un picop y a un camión cisterna en dos puntos cercanos de la avenida, lo que obligó a la Municipalidad a acordonar el área y a pedir a los conductores que utilicen rutas alternas.

El portavoz de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, explicó que el primer hundimiento fue localizado frente a la casa número 35, luego de las lluvias registradas entre martes y miércoles.

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Las autoridades municipales atribuyen el problema al colapso de dos líneas de drenaje instaladas hace más de 40 años.

En tanto, el primer incidente ocurrió en horas de la mañana cuando un picop circulara por la calle de la colonia Pablo VI, el peso del vehículo provocó la caída del asfalto dejando atrapada la llanta trasera derecha que quedó suspendida tras ceder parte de la superficie.

Dos socavones en la colonia Pablo VI de Mixco dejaron atrapados a un picop y a un camión cisterna.
El primer incidente se registró cuando un picop quedó atrapado en un agujero de gran magnitud. (Villa Nueva News)

Espinoza indicó que el alcalde de Mixco, Neto Bran, envió equipos de emergencia para atender la situación y coordinar el reemplazo de la infraestructura dañada.

Mientras que el alcalde mixqueño aseguró en sus redes sociales: “Los tubos viejos de siempre, los de metal. De una vez rompí y ya tengo la experiencia de qué hacer y de una vez le voy a entra a cambio de tubo ADC de alta resistencia . Voy a cerrar paso y entrarle desde hoy”.

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Según Espinoza, ya se hizo el traslado de la tubería de PVC para cambiar las dos líneas, la cuales tienen un diámetro de 70 pulgadas y cada tramo mide entre cinco y siete metros de longitud.

El camión cisterna ingresó a un tramo señalizado

No terminaban de cubrir la primera emergencia, cuando a pocos metros del primer hundimiento, un segundo tramo de la avenida Pablo VI cedió bajo el peso de un camión cisterna.

El vehículo quedó incrustado en el agujero luego de ingresar por un sector que ya contaba con señalización de tránsito, según la Municipalidad. Espinoza señaló que el conductor afirmó que desconocía la existencia del primer socavón y que se dirigía hacia ese punto por lo que decidió pasar pese a la conificación y la cinta colocadas por la Policía Municipal de Tránsito.

Un camión cisterna que transportaba agua, cayó dentro de un socavón en la colonia Pablo VI del municipio de Mixco, Guatemala. (Nuestro Diario)

Para retirar el vehículo, las autoridades utilizaron dos grúas y maquinaria municipal. El portavoz confirmó que el cisterna ya fue removido del lugar, mientras los equipos técnicos de la Municipalidad ya revisan las condiciones de ambos puntos afectados.

El incidente generó preocupación entre los vecinos de la colonia Pablo VI, un sector que ya había registrado un hundimiento el 11 de septiembre de 2024. En años anteriores también se informaron daños similares en el pavimento de ese residencial, que cuenta con conexiones hacia la Calzada San Juan.

Mantendrán cerrado el sector

La Municipalidad de Mixco prevé sustituir las dos líneas de drenaje colapsadas por tuberías de PVC. Los trabajos incluirán labores de media caña y fundición con concreto hidráulico, de acuerdo con Espinoza.

Ahora lo que nos queda es solucionar de forma inmediata el problema”, sostuvo el portavoz. También informó que personal del Departamento de Electricidad instaló luminarias en la zona para mejorar las condiciones durante el cierre vial.

Dos socavones en la colonia Pablo VI de Mixco dejaron atrapados a un picop y a un camión cisterna.
El alcalde Neto Bran anunció la sustitución de la tubería dañada por conductos de PVC de alta resistencia.

Las autoridades recomendaron evitar la circulación por el bulevar Pablo VI y utilizar vías como la avenida La Brigada, Belén, Belencito y la Calzada San Juan, desde donde los conductores pueden conectarse con la Calzada Roosevelt y otros destinos.

Espinoza añadió que la Municipalidad solicitó al Gobierno central y al Ministerio de Comunicaciones que consideren obras para el sector dentro de su presupuesto, debido a la antigüedad de las tuberías y a los daños que las lluvias provocaron en la red de drenajes.

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