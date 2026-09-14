Guatemala ya alista el festejo patrio: 126 bandas escolares marcharán en el Centro Histórico

El Desfile Cívico 2026 reunirá a 126 establecimientos y bandas escolares en las principales calles del Centro Histórico de Guatemala. (Prensa Libre)

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La Gobernación Departamental de Guatemala presentó las actividades y la campaña de prevención para conmemorar los 205 años de Independencia el 15 de septiembre de 2026, con desfiles, bandas escolares, antorchas y actos cívicos que movilizarán a familias en todo el país.

La celebración reunirá actividades al aire libre, recorridos y encuentros familiares durante septiembre. Las banderas azul y blanco volverán a estar presentes en hogares, vehículos, centros educativos y comercios, mientras las bandas y los desfiles recorrerán calles y plazas.

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<b>14 de septiembre – Encendido de antorchas</b>

Parque Erick Barrondo, 6 a 18 horas

Campo de Marte, 6 a 18 horas

Campos del Roosevelt, 6 a 18 horas

Municipalidad de Guatemala, 6 a 18 horas

Alcaldía Auxiliar, zona 18, 6 a 18 horas

El Obelisco permanecerá cerrado el 14 de septiembre y no será el punto de encendido de antorchas por el 205 aniversario de la Independencia de Guatemala. (Prensa Libre)

<b>14 de septiembre – Solemne tedeum</b>

Catedral Metropolitana, 17:00 horas

<b>14 de septiembre – Izada de la bandera nacional, Lectura del Acta de Independencia</b>

Catedral Metropolitana, 18:00 horas

Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, 08:00 horas

<b>15 de septiembre – Arriada de la bandera nacional y cierre de actos oficiales de independencia</b>

Plaza de la Constitución, 17:45 horas

Desfile Cívico Escolar

La Izada de la Bandera estará a cargo de los Cadetes de la Escuela Politécnica de Guatemala. (AGN)

126 Establecimientos marcharán en el Centro Histórico

La música, ritmo y fervor patrio engalanarán las principales calles del Centro Histórico con la participación de 126 bandas escolares que participarán en el Desfile Cívico 2026, según dio a conocer la Dirección General de Educación Física (Digef).

Los participantes se dividirán en 8 bloques y comenzarán el recorrido desde las 7:00 de la mañana en la Municipalidad de Guatemala y el Organismo Judicial, para dirigirse sobre la 7a. avenida del Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde los gobernantes y funcionarios públicos estarán presentes.

Los participantes del desfile escolar saldrán desde la Municipalidad de Guatemala y el Organismo Judicial hasta la Plaza de la Constitución y el Parque Jocotenango.

Para finalizar a eso del medio día, donde girarán hacia la 6a. calle para incorporarse al Paseo la Sexta y llegarán al Parque Jocotenango, en la Zona 2.

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Antorchas sin salida desde el Obelisco

La campaña Antorchas Seguras se iniciará este año con el propósito de reducir los incidentes durante el traslado delfuego patrio. El año pasado, más de 40 personas resultaron heridas por bolsas de agua congelada arrojadas contra quienes participaban en los recorridos.

La medida apunta a eliminar esa práctica y a retirar de la Plaza Obelisco las ventas de bebidas alcohólicas durante las fiestas patrias. El gobernador indicó que las antorchas no partirán desde ese punto debido a las dificultades que generaría para el tránsito.

La campaña Antorchas Seguras busca reducir incidentes durante el traslado del fuego patrio en las fiestas patrias de Guatemala.

En su lugar, habrá pebeteros destinados a los recorridos del fuego patrio. Las antorchas y los desfiles también formarán parte de Tradiciones Seguras, el programa de la Policía Nacional Civil (PNC) que prevé apoyo policial para estas actividades.

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Recomendaciones de salud para desfiles y recorridos

El personal salubrista pidió mantener una hidratación adecuada, usar ropa fresca, buscar espacios con sombra y evitar la exposición prolongada al sol. El protector solar figura entre las recomendaciones para quienes permanezcan varias horas en desfiles, caminatas o actividades con grandes concentraciones de personas.

La prevención también abarca el consumo de alimentos. Se aconseja elegir productos recién preparados y correctamente cocidos, verificar que hayan sido conservados bajo condiciones de higiene y optar por establecimientos que mantengan buenas prácticas de manipulación.

La Gobernación de Guatemala presentó las actividades y la campaña de prevención por los 205 años de Independencia del 15 de septiembre de 2026. (PubliNews)

Lavarse las manos antes de comer puede reducir el riesgo de infecciones gastrointestinales e intoxicaciones. Las autoridades recomendaron prestar especial atención a los niños, personas mayores y quienes requieran cuidados adicionales durante las actividades multitudinarias.

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Ante mareos, debilidad, dolor de cabeza intenso u otros malestares vinculados al calor, se aconseja suspender la exposición, trasladarse a un lugar fresco y solicitar atención médica si los síntomas persisten.