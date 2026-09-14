Detuvieron a un guatemalteco en México acusado de traficar armas en Chiapas y lo entregaron a Guatemala

Gregorio Gómez Paiz, guatemalteco de 44 años, fue detenido en Chiapas y entregado a Guatemala. Se le señala de tráfico de armas. (Cortesía para Infobae América)

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Gregorio Gómez Paiz, guatemalteco de 44 años, fue detenido en Chiapas, México, y entregado a Guatemala. Las autoridades lo señalan como presunto cabecilla de una red transnacional que traslada armas desde Estados Unidos mediante encomiendas y que tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La detención se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026, luego de que las autoridades mexicanas se percataran que tenía una orden de aprehensión en Guatemala vinculada con detenciones ilegales, homicidio en grado de tentativa, atentado y obstaculización a la acción penal.

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La orden de captura, a la que Infobae tuvo acceso, fue girada el 27 de abril de 2026 por el Juez A del Juzgado de La Democracia, Huehuetenango y ordena ingresar de inmediato a Gómez Piaz al Centro Preventivo para hombres del Municipio de Santa Cruz del Quiché, Quiché.

La orden de captura contra Gregorio Gómez Paiz fue girada por el Juez A del Juzgado de Paz de Huehuetenango el 27 de abril de 2026. (Cortesía para Infobae América)

Huehuetenango, departamento guatemalteco fronterizo con México, concentra operaciones de grupos narcotraficantes como Los Huistas. Estados Unidos sancionó económicamente a sus líderes en 2022 y Guatemala extraditó en 2025 a su máximo dirigente, Aler Baldomero Samayoa, uno de los 100 prófugos más buscados por Washington y primero en la lista guatemalteca.

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Las autoridades mexicanas identificaron a Gómez Paiz durante recorridos de seguridad en Chiapas y verificaron su condición jurídica. Tras su entrega, fue capturado formalmente en el kilómetro 337 de la aldea Las Espuelas, en La Democracia, Huehuetenango, ya en territorio guatemalteco.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala ubicó la actividad principal de la estructura criminal en Huehuetenango, una zona fronteriza con México. (Ministerio de Gobernación)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que el detenido integraría una estructura criminal con actividad principal en Huehuetenango, dedicada al tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. La investigación sostiene que utilizaba encomiendas enviadas desde Estados Unidos para introducir el armamento al país centroamericano.

Un cargamento de armas decomisado en el Caribe guatemalteco

La pesquisa relaciona a Gómez Paiz con un contenedor interceptado el 27 de julio de 2024 en el puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal. En el envío fueron hallados 13 fusiles y 27 cargadores, y la información de inteligencia lo ubicaba como destinatario de la encomienda.

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El decomiso ocurrió más de dos años antes de su localización en territorio mexicano. El Ministerio de Gobernación sostiene que el caso forma parte de una ruta de traslado de armas y municiones hacia Guatemala, destinada a abastecer a grupos delictivos transnacionales.

Gómez Paiz, originario de Nentón, habría actuado como intermediario de otro ciudadano guatemalteco para vender armas a una organización narcotraficante mexicana. Fuentes del Ministerio de Gobernación lo identifican como uno de los presuntos proveedores de armamento de Ludi Beltrán Pérez Alfaro.

Las autoridades señalan a Gregorio Gómez Paiz como presunto cabecilla de una red transnacional que traslada armas desde Estados Unidos mediante encomiendas hacia Guatemala. (Ministerio de Gobernación)

Beltrán Pérez Alfaro, de nacionalidad mexicana, es vinculado con el Cártel de Sinaloa y señalado como supuesto jefe de plaza en La Trinitaria, Chiapas. Ese municipio se encuentra cerca de la frontera con Huehuetenango y disputa el control de territorios y rutas dentro del estado mexicano.

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La conexión con Ludi Beltrán Pérez Alfaro

Los reportes de inteligencia indican que Gómez Paiz entregaba las armas y municiones a un guatemalteco señalado como cómplice de Beltrán Pérez Alfaro. La relación entre ambos situaría el tráfico de armamento en una zona atravesada por rutas fronterizas entre Guatemala y México.

Fuentes oficiales identifican a Gregorio Gómez Paiz como presunto proveedor de armamento de Ludi Beltrán Pérez Alfaro, vinculado con el Cártel de Sinaloa en La Trinitaria, Chiapas.

El nombre del presunto jefe de plaza había surgido en una publicación mexicana de 2021. En un video que circuló entonces, un hombre que era torturado e interrogado por sujetos armados mencionó a Beltrán Pérez Alfaro entre las personas para quienes supuestamente trabajaba.

El hombre, apuntado con fusiles durante la grabación, afirmó que Beltrán Pérez Alfaro se dedicaba a la extorsión, la trata de personas, el secuestro de migrantes y abusos contra mujeres y menores de edad. Esas acusaciones fueron pronunciadas bajo coerción en el video.

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