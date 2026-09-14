Panamá

Panamá se prepara para su participación en la Olimpiada Mundial de Robótica WRO

El evento se realizará en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan, en diciembre, informaron los organizadores

Actividad nacional promueve proyectos que exploren la preservación, reinterpretación y difusión del patrimonio cultural a través de soluciones robóticas. (Meduca)
Actividad nacional promueve proyectos que exploren la preservación, reinterpretación y difusión del patrimonio cultural a través de soluciones robóticas. (Meduca)
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Con la participación de 127 equipos, 380 estudiantes y 100 tutores, comenzó la décima segunda versión de la Olimpiada Nacional de Robótica WRO Panamá 2026.

En el evento se elegirá a la selección panameña que representará al país en la Olimpiada Mundial de Robótica WRO que se realizará en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan.

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La temporada 2026 se desarrolló bajo el lema ‘Robots Meet Culture’ (Los robots se encuentran con la cultura), que invita a los equipos a explorar cómo la robótica puede preservar, reinterpretar y difundir el patrimonio cultural de sus comunidades.

Marvín Castillo presidente de la fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (Fundesteam) explicó que el evento celebra más que una competencia, pues “elogiamos 12 años de perseverancia, aprendizaje, creatividad, trabajo en equipo y oportunidades para miles de jóvenes panameños’.

Esta edición nacional, organizada por la Fundesteam, se da tras una serie de 12 Olimpiadas Regionales en junio y julio.

Estudiantes de distintas edades participan en la Olimpiada Nacional de Robótica WRO Panamá 2026. (Meduca)
Estudiantes de distintas edades participan en la Olimpiada Nacional de Robótica WRO Panamá 2026. (Meduca)

En este contexto, el evento no solo funciona como competencia técnica en categorías como Misiones Robóticas, Futuros Innovadores, Futuros Ingenieros y Deportes Robóticos, sino también como plataforma de política educativa, de movilización social y de construcción de identidad nacional, especialmente ante la necesidad de financiamiento para que la delegación panameña viaje al Caribe en un año en el que el Ministerio de Educación ha interrumpido el apoyo histórico a estas representaciones internacionales.

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Panamá se incorporó formalmente a la WRO en 2015, de acuerdo con el registro oficial de países participantes, con Fundesteam como organismo nacional responsable de la organización de las competencias.

La presencia panameña en el circuito internacional ha sido particularmente relevante desde que el país fue seleccionado como sede de la Final Mundial de Robótica 2023, celebrada en el Panama Convention Center, bajo el lema “Connecting the World”.

Esa final mundial es descrita por Fundesteam como la de mayor participación de países en la historia de la WRO, con 81 países presentes, 77 de ellos con equipos en competencia, 1.179 estudiantes y 136 jueces internacionales, de los cuales 49 provenían de la escuela de jueces de robótica de Panamá.

Los resultados de la delegación panameña en esa edición, según se dio a conocer, también fueron notables: el país obtuvo posiciones destacadas en diversas categorías, como un 10.º lugar en Misiones Robóticas Junior, un 23.º lugar en Misiones Robóticas Senior, y múltiples posiciones entre los primeros veinte en Futuros Innovadores y Futuros Ingenieros, incluyendo primeros y segundos lugares en rankings latinoamericanos.

La olimpiada se inscribe en una estrategia de continuidad y consolidación de la robótica educativa en el país. (Meduca)
La olimpiada se inscribe en una estrategia de continuidad y consolidación de la robótica educativa en el país. (Meduca)

Esta trayectoria posiciona a Panamá como uno de los nodos latinoamericanos más dinámicos de la red WRO, tanto en capacidad organizativa como en desempeño competitivo.

En paralelo, países vecinos como Colombia han aprovechado ese impulso regional para desarrollar sus propias estructuras nacionales de WRO, logrando enviar equipos a la final mundial de Panamá en 2023 y posteriormente a Turquía en 2024, según reporta la organización WRO Colombia.

Este entorno regional de colaboración y competencia brinda el contexto para comprender cómo la Olimpiada Nacional de Robótica WRO Panamá 2026 se inscribe en una estrategia de continuidad y consolidación de la robótica educativa en el país, al tiempo que enfrenta nuevos desafíos de financiamiento y coordinación institucional.

El tema global de la temporada WRO 2026 busca poner en diálogo la tecnología y las identidades culturales, promoviendo proyectos que exploren la preservación, reinterpretación y difusión del patrimonio cultural a través de soluciones robóticas.

Según la descripción de la WRO Association y de los organizadores en Panamá y Puerto Rico, esta temática invita a los equipos a pensar cómo sus robots pueden relacionarse con tradiciones locales, arte, música, arquitectura, gastronomía y otros elementos culturales, tanto desde la perspectiva de conservación como desde la creatividad y la innovación.

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