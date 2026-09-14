Google Cloud, el negocio que crece 385% en pedidos pendientes dentro de Alphabet

Los ingresos de Google Cloud subieron un 82% interanual en el segundo trimestre.

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Google Cloud acumula una cartera de pedidos de 514 mil millones de dólares y ya supera los ingresos totales de Alphabet en los últimos 12 meses, que llegaron a 446 mil millones de dólares hasta el 30 de junio de 2026.

El dato surgió durante la conferencia telefónica de resultados del segundo trimestre, el 22 de julio de 2026, cuando el CEO Sundar Pichai detalló el desempeño de las dos unidades que sostienen a la compañía: la Búsqueda, que continúa como el negocio dominante, y la Nube, que crece a un ritmo muy superior aunque todavía representa una porción menor del total.

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Los ingresos de Google Cloud subieron un 82% interanual en el segundo trimestre, un salto que contrasta con el crecimiento de dos dígitos, aunque más moderado, que mantiene el buscador. Esa diferencia de velocidades es la que lleva a analistas a proyectar un cambio de eje en el negocio de Alphabet durante la próxima década, sin que eso implique que la Búsqueda pierda peso en el corto plazo.

Google Cloud es la plataforma en la nube de Google, que permite a empresas y desarrolladores crear y ejecutar aplicaciones sobre su infraestructura global. REUTERS/Annegret Hilse

Por qué la búsqueda sigue siendo el principal negocio de Alphabet

Pichai abrió la presentación de resultados con una frase directa: “Nuestro impulso comienza con la Búsqueda”. La afirmación no es retórica: en los últimos 12 meses, este segmento generó 243 mil millones de dólares, lo que equivale al 55% de los ingresos totales de la compañía.

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Ese liderazgo se sostiene, según explicó el propio Pichai, en la forma en que los usuarios interactúan ahora con el buscador. Las funciones de Resúmenes de IA y Modo IA se integraron a la experiencia de búsqueda y, de acuerdo con lo señalado en la conferencia, están impulsando el crecimiento de la publicidad asociada a ese producto.

El impacto se refleja en los números de la publicidad en buscadores y otros formatos, que crecieron un 17% interanual en el segundo trimestre de 2026. La cifra marca una aceleración frente al 12% registrado en el mismo período del año anterior, lo que indica que la incorporación de inteligencia artificial al buscador no canibalizó el negocio publicitario sino que lo dinamizó.

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Pichai abrió la presentación de resultados con una frase directa: “Nuestro impulso comienza con la Búsqueda”.

En este sentido, la Búsqueda de Google puede definirse como el negocio que aporta más de la mitad de los ingresos de Alphabet gracias a la publicidad, y que además mostró una aceleración de su crecimiento en el segundo trimestre de 2026 tras la incorporación de funciones de inteligencia artificial como los Resúmenes de IA y el Modo IA.

Pichai fue explícito respecto al margen de mejora que aún existe en este frente. El ejecutivo mencionó que todavía existe una oportunidad importante para transformar las capacidades de inteligencia artificial en mejores experiencias de usuario dentro de los servicios de consumo de la compañía.

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Cómo se explica el crecimiento acelerado de Google Cloud

Mientras la Búsqueda mantiene su liderazgo en ingresos absolutos, Google Cloud exhibe la trayectoria de expansión más pronunciada dentro de la estructura de Alphabet. El segmento representa apenas el 17% de los ingresos de la compañía en los últimos 12 meses, una proporción todavía reducida si se la compara con el peso de la Búsqueda.

Mientras la Búsqueda mantiene su liderazgo en ingresos absolutos, Google Cloud exhibe la trayectoria de expansión más pronunciada dentro de la estructura de Alphabet. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Sin embargo, la velocidad de crecimiento marca una diferencia sustancial. La cartera de pedidos de Cloud aumentó un 385% interanual durante el segundo trimestre, un ritmo que contrasta con la expansión más gradual del negocio publicitario y que explica por qué el respaldo de pedidos pendientes ya superó al total de ingresos anuales de Alphabet.

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Pichai atribuyó este comportamiento a un fenómeno estructural: solo un porcentaje muy pequeño de las cargas de trabajo y de las empresas se han migrado hasta ahora a la nube.

Esa afirmación sugiere que el proceso de adopción corporativa de servicios en la nube recién está en sus primeras etapas, lo que deja un margen de crecimiento considerable para los próximos años.

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El desempeño no se limita a los ingresos. El margen operativo de Cloud alcanzó el 35% el trimestre pasado, un nivel de rentabilidad que, de sostenerse, cambiaría el peso relativo de este segmento dentro de las ganancias totales de la compañía. Por ahora, los ingresos operativos de Cloud representan el 22% del beneficio operativo total de Alphabet, una proporción menor a la que ocupa en función de su tasa de crecimiento.

El margen operativo de Cloud alcanzó el 35% el trimestre pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa la cartera de pedidos para el futuro de Alphabet

La cifra de 514 mil millones de dólares en pedidos pendientes funciona como un indicador adelantado del rumbo que tomará el negocio de Alphabet en los próximos años. A diferencia de los ingresos trimestrales, que reflejan la actividad ya facturada, la cartera de pedidos anticipa contratos y compromisos que todavía deben convertirse en ingresos reconocidos.

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Si esa cartera continúa expandiéndose y se traduce en ingresos con un margen operativo cercano al 35% (el nivel que Cloud ya exhibe en la actualidad), el segmento pasaría a aportar una proporción mucho mayor de las ganancias totales de la empresa.

Esa dinámica, sostenida en el tiempo, terminaría beneficiando a las acciones de Alphabet durante la próxima década, según se desprende del análisis de los resultados presentados.

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El escenario que se configura para Alphabet es el de una compañía con dos motores en distintas etapas de madurez: uno consolidado, la Búsqueda, que aún genera más de la mitad de los ingresos y mantiene capacidad de aceleración gracias a la inteligencia artificial; y otro en expansión acelerada, Google Cloud, cuya cartera de pedidos ya superó los ingresos anuales de toda la corporación y que, de mantener su ritmo actual, se perfila como el principal impulsor de beneficios en el largo plazo.