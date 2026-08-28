Ucrania pidió evacuar Kherson ante la escalada de ataques rusos contra la infraestructura energética: “Váyanse, se los ruego”

Las autoridades de Kherson pidieron evacuar la ciudad por el recrudecimiento de los ataques rusos y el riesgo de cortes prolongados de electricidad y calefacción.

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Las autoridades de Kherson, en el sur de Ucrania, pidieron este jueves a sus habitantes que abandonen la ciudad ante el recrudecimiento de los ataques rusos y el peligro de que los daños acumulados sobre la infraestructura energética provoquen interrupciones prolongadas de electricidad y calefacción.

El gobernador regional, Oleksander Prokudin, formuló la advertencia a través de Telegram y pidió a los residentes que tengan posibilidades de trasladarse que lo hagan.

“Me dirijo una vez más a los habitantes de Kherson, en particular a las familias con niños y a las personas mayores: si tienen la posibilidad (...) váyanse, se los ruego”, declaró.

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La petición se produjo después de un nuevo ataque contra una instalación que suministra calefacción a la ciudad. Según Prokudin, las fuerzas rusas utilizaron bombas planeadoras y causaron daños severos en el complejo. El gobernador describió la situación local como “extremadamente difícil” y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la destrucción de servicios básicos para quienes permanezcan en la zona.

La infraestructura energética se ha convertido en uno de los principales objetivos de los ataques rusos contra Ucrania. Prokudin señaló que las fuerzas de Moscú han aumentado sus operaciones mediante drones de propulsión a reacción y bombas aéreas guiadas.

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El gobernador Oleksander Prokudin instó por Telegram a los habitantes de Kherson, en especial a familias con niños y personas mayores, a abandonar la ciudad si pueden trasladarse. (REUTERS/Stringer)

“Actualmente, no existe ningún medio para destruir estos tipos de drones, ni las bombas aéreas guiadas, en ninguna región de nuestro país”, afirmó el gobernador, al describir las dificultades de la defensa ucraniana frente a esas armas.

Kherson tenía aproximadamente 280.000 habitantes antes de la invasión rusa a gran escala, iniciada en febrero de 2022. Las tropas rusas ocuparon la ciudad durante varios meses, pero se retiraron en noviembre de ese mismo año y establecieron posiciones en la margen oriental del río Dniéper. Desde entonces, el área urbana ha quedado expuesta a ataques periódicos desde la otra orilla.

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La situación se desarrolla en medio de una nueva intensificación de las ofensivas aéreas rusas sobre distintas regiones ucranianas. Durante la jornada de este jueves, un ataque con drones dejó un muerto en Kharkiv, en el noreste del país, después de que uno de los aparatos impactara contra un centro comercial. También se registraron heridos y daños materiales en otras localidades.

En la propia región de Kherson, tres personas resultaron heridas después de que un ataque alcanzara un autobús municipal. En Odesa, otra ciudad portuaria del sur, se reportaron tres heridos.

La infraestructura energética de Ucrania se convirtió en un objetivo central de los ataques rusos con drones de propulsión a reacción y bombas aéreas guiadas. (REUTERS/ARCHIVO)

Kiev también permaneció bajo alerta aérea. Las autoridades detectaron un dron de propulsión a reacción que avanzaba hacia la capital y se escucharon explosiones durante las operaciones de defensa antiaérea. El alcalde Vitali Klitschko informó de cuatro personas heridas, dos de las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios.

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Los ataques alcanzaron además instalaciones logísticas próximas a Kiev. Entre ellas figuraron almacenes utilizados para guardar y distribuir productos de confitería y un centro de distribución perteneciente a una cadena de tiendas de juguetes.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó durante la noche anterior una ofensiva combinada con drones y misiles contra varias regiones. En otra actualización, las autoridades ucranianas señalaron que sus defensas habían neutralizado cerca de 120 drones de ataque.

El incremento de estas operaciones mantiene bajo presión a la población civil y a las redes esenciales.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó una ofensiva combinada con drones y misiles, mientras las defensas neutralizaron cerca de 120 drones de ataque.

En Kherson, el deterioro de la calefacción y el riesgo sobre el suministro eléctrico llevaron a las autoridades a convertir la evacuación en una recomendación directa, con prioridad para quienes enfrentan mayores dificultades para permanecer en una ciudad sometida a ataques recurrentes.

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