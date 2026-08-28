Mundo

El régimen de Irán ejecutó a más de 500 personas en lo que va de 2026

La organización Iran Human Rights denuncia una escalada de ejecuciones de manifestantes y presos políticos que se intensificó tras el estallido de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero

FOTO ARCHIVO. Balal (c), condenado a muerte por el asesinato de un hombre llamado Abdulá Hoseinzadeh en el año 2007, pidiendo a gritos clemencia durante su ejecución en la ciudad de Nowshahr, en el norte de Irán EFE/Arash Khamooshi
FOTO ARCHIVO. Balal (c), condenado a muerte por el asesinato de un hombre llamado Abdulá Hoseinzadeh en el año 2007, pidiendo a gritos clemencia durante su ejecución en la ciudad de Nowshahr, en el norte de Irán EFE/Arash Khamooshi
Guardar

Irán ha ejecutado al menos a 511 personas en lo que va de 2026, según un recuento difundido este jueves por Iran Human Rights (IHR), una organización con sede en Noruega que desde hace años documenta la aplicación de la pena de muerte en el país. La cifra incluye al menos 29 personas condenadas por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, 16 mujeres y 13 presos políticos vinculados a grupos de oposición prohibidos por el régimen. El anuncio se produce dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera públicamente el fin de las ejecuciones.

El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, atribuyó el repunte de los ahorcamientos a un objetivo de disuasión interna. “Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas”, declaró a la agencia France-Presse. El activista advirtió además que la tendencia podría agravarse: “Nos preocupa que esta tendencia pueda empeorar en los próximos meses”.

PUBLICIDAD

Las ejecuciones de manifestantes comenzaron unas tres semanas después de que estallara la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero. Desde el 19 de marzo, día en que las autoridades ahorcaron a tres manifestantes en la ciudad de Qom, al menos 29 personas han sido ejecutadas por su participación en las protestas de enero, que se extendieron a más de 180 ciudades tras el desplome del rial iraní. En el mismo periodo, otras dos personas fueron ejecutadas por su vínculo con las protestas de 2022, desatadas por la muerte bajo custodia policial de la joven kurdoiraní Mahsa Amini.

El contexto bélico ha desviado la atención internacional de la situación de los derechos humanos en Irán. Amiry-Moghaddam sostuvo que, mientras la comunidad internacional se concentraba en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el desarrollo del conflicto armado, las autoridades iraníes obtuvieron “un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte”. El dirigente calificó de positivas las declaraciones de Trump, al considerar que “una mayor atención aumenta el costo político para Irán”.

PUBLICIDAD

Foto archivo. Un policía iraní prepara la ejecución pública de un asesino iraní convicto
Foto archivo. Un policía iraní prepara la ejecución pública de un asesino iraní convicto

Trump había escrito el martes en su red Truth Social que Irán “asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca”, y calificó la situación de “crisis humanitaria de proporciones épicas” que “debe detenerse, AHORA”. No es la primera vez que el mandatario interviene públicamente sobre este asunto: en enero había asegurado que Teherán había cancelado más de 800 ejecuciones programadas, una afirmación que el fiscal general iraní, Mohammad Movahedi, negó de forma tajante y calificó de “completamente falsa”.

Según IHR, cientos de manifestantes adicionales permanecen condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían derivar en la pena capital, entre ellos más de 70 personas en la provincia de Isfahan, epicentro de las protestas de enero. Amnistía Internacional, por su parte, documentó al menos 2.159 ejecuciones en Irán durante 2025, un año que ya marcó un récord histórico en el uso de la pena de muerte en el país. Las autoridades, no obstante, parecen haber intensificado ahora específicamente las ejecuciones vinculadas a la disidencia política surgida durante la guerra.

La presión diplomática sobre Teherán se ha ampliado en las últimas semanas. Más de 30 países, entre ellos Francia, el Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y denunciaron que el Gobierno ejecuta a manifestantes para “silenciar la disidencia”. Estados Unidos, donde la pena de muerte continúa vigente, no figuró entre los firmantes de esa carta conjunta.

Temas Relacionados

IránPena de muerteDerechos humanosDonald Trump

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El brazo extendido del Estado chino

Al igual que Estados Unidos, China quiere que sus leyes se apliquen en todas partes

El brazo extendido del Estado chino

El ciervo axis llegó a Hawái en 1868, se convirtió en plaga y hoy es una solución alimentaria

Sin depredadores naturales y con reproducción durante todo el año, los 60.000 ejemplares que habitan Maui, Molokai y Lanai arrasan cultivos y bosques nativos; su carne abastece mercados locales y un programa de distribución gratuita para la comunidad

El ciervo axis llegó a Hawái en 1868, se convirtió en plaga y hoy es una solución alimentaria

Un mar antiguo, escalones tallados en la roca y 120 kilómetros de senderos: así es el laberinto de las Rocas Errantes de los Montes Mesa, en Polonia

El parque nacional de Góry Stołowe, en el suroeste del país, preserva corredores de arenisca formados por fracturas verticales y agua que disolvió el cemento natural de la piedra a lo largo de millones de años

Un mar antiguo, escalones tallados en la roca y 120 kilómetros de senderos: así es el laberinto de las Rocas Errantes de los Montes Mesa, en Polonia

Crece el peligro en el Himalaya: dos lagos amenazan con romper sus barreras y desatar nuevas inundaciones en Nepal y China

Las autoridades calculan que hasta tres millones de metros cúbicos de agua podrían ingresar en los próximos días a uno de los lagos represados del Tíbet, mientras en Nepal los equipos de rescate comenzaron a retirarse de las riberas y de otras zonas consideradas peligrosas

Crece el peligro en el Himalaya: dos lagos amenazan con romper sus barreras y desatar nuevas inundaciones en Nepal y China

Donald Trump aseguró que Putin no atacará a países de la OTAN

El mandatario se pronunció en el Despacho Oval tras una visita del director de la CIA a Moscú que desató una intensa especulación sobre una posible advertencia a Rusia

Donald Trump aseguró que Putin no atacará a países de la OTAN
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Rechazaron la cautelar que pretendía frenar la votación de los pliegos de Yadarola y Bertuzzi en el Senado

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

Consejos de Honor podrán pedir baja del Ejército y la Fuerza Aérea por consumo de drogas, valida la Corte

Varios sismos sacudieron Arequipa, Moquegua y Tumbes en 48 horas: qué está ocurriendo

DEPORTES

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

Estudiantes venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El sutil dardo de Boca Juniors en las redes luego de la histórica eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

Tyson reconfirma la pelea con Mayweather tras la recuperación de su mano: “Tengo muchas ganas”

ENTRETENIMIENTO

Jamie Foxx confirma que le pidió a Quentin Tarantino eliminar una escena de violación de ‘Django Unchained’

Jamie Foxx confirma que le pidió a Quentin Tarantino eliminar una escena de violación de ‘Django Unchained’

John Cena contó cómo pasó de vivir en su auto a convertirse en una de las grandes estrellas de la WWE y el cine

“Hace falta un hombre poco común para poder darle órdenes a Keith”: Ronnie Wood sobre la relación entre Richards y Andrew Watt

Ian McKellen ya decidió qué pasará con su cuerpo cuando muera: “Si lo aceptan, lo donaré a la ciencia”

Sydney Sweeney se desnuda para la nueva campaña de su marca de lencería Syrn