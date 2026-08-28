Mundo

El primer ministro Mark Carney rechazó el nuevo nombre del lago Ontario impuesto por Donald Trump

El jefe del Gobierno canadiense afirmó en un mensaje público que la denominación histórica seguirá vigente para su país y fuera de la jurisdicción de Washington, pese a la orden firmada en la Casa Blanca

Mark Carney respondió a Donald Trump y afirmó que el lago Ontario no cambió ni cambiará de nombre para Canadá (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP, Archivo)
Mark Carney respondió a Donald Trump y afirmó que el lago Ontario no cambió ni cambiará de nombre para Canadá (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP, Archivo)
Guardar

Mark Carney respondió este jueves a Donald Trump después de que el presidente de Estados Unidos ordenara rebautizar dentro de su país al lago Ontario como “Lake America”, una medida que abrió otro frente político entre Canadá y Estados Unidos en medio de la escalada comercial entre ambos gobiernos.

El primer ministro canadiense fijó posición con un mensaje público en el que sostuvo que, para los canadienses, el nombre del lago no cambió y no cambiará. La respuesta llegó pocas horas después de la firma de la orden ejecutiva de Trump y trasladó al terreno simbólico una disputa bilateral marcada por el quiebre de las negociaciones comerciales y por la imposición recíproca de aranceles.

PUBLICIDAD

“El nombre del lago Ontario deriva de la palabra wendat Ontari’io, que significa el lago es hermoso, el lago es grandioso. Este nombre se remonta a más de 400 años, mucho antes de la Confederación Canadiense y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América”, aseveró.

“Sabemos que Estados Unidos está cambiando: sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus nombres. Los canadienses también saben que las cosas deben llamarse por su nombre, y este lago se llama lago Ontario, hoy y siempre”, agregó.

Trump firmó la orden este jueves en la Casa Blanca y dispuso que el Departamento del Interior de Estados Unidos adopte “Lake America” en los registros geográficos federales. El presidente sostuvo que la decisión tenía efecto inmediato, aunque el texto oficial fijó un plazo de 30 días para completar la actualización dentro del sistema administrativo estadounidense.

PUBLICIDAD

Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Lago Ontario por “Lago América”

“Vamos a cambiar el nombre del Lago Ontario con efecto inmediato a Lago América. Esto tendrá lugar ahora mismo mientras firmo la orden. Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora todo lo que necesitamos es un océano”, declaró el mandatario estadounidense.

La medida no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a aceptar la nueva denominación. Por eso, el alcance formal del cambio quedó limitado al uso del Gobierno de Estados Unidos en sus propios registros y documentos. Aun así, la decisión elevó la tensión política sobre un cuerpo de agua compartido por los dos países.

El lago Ontario forma parte de los cinco Grandes Lagos de América del Norte y se ubica entre la provincia canadiense de Ontario y el estado de Nueva York. Es el más pequeño del sistema, aunque ocupa un lugar central en la red de comercio, transporte y gestión ambiental que une a ambos países desde hace décadas.

Trump justificó la medida en medio de nuevas críticas a Canadá por la relación comercial bilateral. El mandatario volvió a acusar al país vecino de aprovecharse de Estados Unidos y calificó a sus dirigentes como “gente desagradable”. También afirmó que pensó en ese cambio “desde hace mucho tiempo” y sugirió que en el futuro podría impulsar cambios de nombre sobre el Atlántico o el Pacífico.

La disputa por el lago apareció después del fracaso de las conversaciones comerciales entre Washington y Ottawa. La semana pasada colapsaron las negociaciones de último momento y, a partir de ese quiebre, Estados Unidos aplicó nuevos aranceles del 50% sobre bienes canadienses por USD 20.000 millones. El Gobierno canadiense anunció que responderá con contramedidas equivalentes a partir del mes próximo.

En ese contexto, la discusión por el nombre del lago pasó a integrar una secuencia de cruces más amplia entre los dos gobiernos. La reacción canadiense se concentró en remarcar que una decisión de Washington no modifica la denominación histórica fuera de su jurisdicción y que el nombre tradicional seguirá vigente dentro del país y en el plano internacional.

Esa posición se repitió en varias voces del oficialismo y de gobiernos provinciales. El premier de Ontario, Doug Ford, escribió en redes sociales que para los canadienses y para el resto del mundo seguirá siendo lago Ontario, “ahora y siempre”.

Doug Ford, Tim Houston y Melanie Joly rechazaron el cambio de nombre, como ocurrió cuando Trump impulsó “Gulf of America” para el golfo de México (REUTERS/Carlos Osorio)
Doug Ford, Tim Houston y Melanie Joly rechazaron el cambio de nombre, como ocurrió cuando Trump impulsó “Gulf of America” para el golfo de México (REUTERS/Carlos Osorio)

El jefe del Gobierno de Nueva Escocia, Tim Houston, también rechazó la iniciativa y sostuvo que el lago se seguirá llamando del mismo modo. Días antes, la ministra de Industria, Melanie Joly, ya había expresado la misma postura.

La decisión de Trump remitió a un antecedente reciente. Cuando volvió a la Casa Blanca en 2025, firmó otra orden para rebautizar dentro de Estados Unidos al golfo de México como “Gulf of America”. En aquel caso, México rechazó el cambio y sostuvo que un solo país no puede imponer un nuevo nombre sobre una masa de agua compartida.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Mark CarneyDonald TrumpEstados UnidosCanadáLago OntarioEstados Unidos NoticiasÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El brazo extendido del Estado chino

Al igual que Estados Unidos, China quiere que sus leyes se apliquen en todas partes

El brazo extendido del Estado chino

El ciervo axis llegó a Hawái en 1868, se convirtió en plaga y hoy es una solución alimentaria

Sin depredadores naturales y con reproducción durante todo el año, los 60.000 ejemplares que habitan Maui, Molokai y Lanai arrasan cultivos y bosques nativos; su carne abastece mercados locales y un programa de distribución gratuita para la comunidad

El ciervo axis llegó a Hawái en 1868, se convirtió en plaga y hoy es una solución alimentaria

Un mar antiguo, escalones tallados en la roca y 120 kilómetros de senderos: así es el laberinto de las Rocas Errantes de los Montes Mesa, en Polonia

El parque nacional de Góry Stołowe, en el suroeste del país, preserva corredores de arenisca formados por fracturas verticales y agua que disolvió el cemento natural de la piedra a lo largo de millones de años

Un mar antiguo, escalones tallados en la roca y 120 kilómetros de senderos: así es el laberinto de las Rocas Errantes de los Montes Mesa, en Polonia

Crece el peligro en el Himalaya: dos lagos amenazan con romper sus barreras y desatar nuevas inundaciones en Nepal y China

Las autoridades calculan que hasta tres millones de metros cúbicos de agua podrían ingresar en los próximos días a uno de los lagos represados del Tíbet, mientras en Nepal los equipos de rescate comenzaron a retirarse de las riberas y de otras zonas consideradas peligrosas

Crece el peligro en el Himalaya: dos lagos amenazan con romper sus barreras y desatar nuevas inundaciones en Nepal y China

Donald Trump aseguró que Putin no atacará a países de la OTAN

El mandatario se pronunció en el Despacho Oval tras una visita del director de la CIA a Moscú que desató una intensa especulación sobre una posible advertencia a Rusia

Donald Trump aseguró que Putin no atacará a países de la OTAN
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Rechazaron la cautelar que pretendía frenar la votación de los pliegos de Yadarola y Bertuzzi en el Senado

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

Consejos de Honor podrán pedir baja del Ejército y la Fuerza Aérea por consumo de drogas, valida la Corte

Varios sismos sacudieron Arequipa, Moquegua y Tumbes en 48 horas: qué está ocurriendo

DEPORTES

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

Estudiantes venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El sutil dardo de Boca Juniors en las redes luego de la histórica eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

Tyson reconfirma la pelea con Mayweather tras la recuperación de su mano: “Tengo muchas ganas”

Exequiel Palacios fue vendido a un club de la Premier League: cuánto cobrará River y el divertido video de presentación

ENTRETENIMIENTO

John Cena contó cómo pasó de vivir en su auto a convertirse en una de las grandes estrellas de la WWE y el cine

John Cena contó cómo pasó de vivir en su auto a convertirse en una de las grandes estrellas de la WWE y el cine

“Hace falta un hombre poco común para poder darle órdenes a Keith”: Ronnie Wood sobre la relación entre Richards y Andrew Watt

Ian McKellen ya decidió qué pasará con su cuerpo cuando muera: “Si lo aceptan, lo donaré a la ciencia”

Sydney Sweeney se desnuda para la nueva campaña de su marca de lencería Syrn

Dave Franco recordó el rodaje de Los ilusionistas: “Al terminar el primer día de filmación, brindamos por el fin de nuestras carreras”