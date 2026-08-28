Crisis en Cuba: comienza el ciclo lectivo con déficit estructural de profesores y falta de uniformes

Fotografía de archivo del 4 de septiembre de 2023 de una maestra que dicta clase a un grupo de estudiantes durante el primer día del curso escolar en la escuela primaria Vo Thi Thang, en La Habana (Cuba) EFE/Yander Zamora

Guardar

Cuba afrontará el próximo curso escolar, que arranca el 1 de septiembre, con un déficit estructural de maestros y una escasez de uniformes que se arrastra desde hace tres años, en medio de una crisis energética que la dictadura atribuye al recrudecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, admitió este jueves en conferencia de prensa que el sistema educativo enfrenta “dificultades” para garantizar el regreso a clases de 1,4 millones de estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y preuniversitario.

Trujillo detalló que la cobertura docente alcanza actualmente el 73%, equivalente a poco más de 21.000 profesores, por lo que el resto de las aulas deberá cubrirse con profesionales de otros sectores y estudiantes universitarios. La situación se concentra en la capital. “La situación más compleja está en La Habana”, dijo la ministra, donde “están llegando desde el oriente del país alrededor de tres mil profesores” para reforzar los centros educativos, según el testimonio recogido por la agencia EFE.

PUBLICIDAD

Para compensar la carga adicional que asumirán los docentes que deban atender más grupos o trabajar en varias instituciones, el ministerio prevé mecanismos de remuneración adicional, aunque Trujillo no precisó en qué consistirán esos incentivos. La falta de personal se suma a un problema recurrente en los últimos cursos: la salida de maestros del sistema por los bajos salarios o la emigración, un fenómeno que ha erosionado una amplia red docente en América Latina.

El otro problema es el suministro de uniformes escolares. La industria textil cubana logró cubrir apenas el 12% de la demanda en primaria, un porcentaje aún menor en secundaria, lo que obligará a aplicar mayor flexibilidad en las exigencias de vestimenta. “Sin corriente no hay taller que pueda funcionar. Sin combustible no podemos llevar el tejido de un lugar a otro del país. Sin dinero y sin posibilidades de importación, tampoco entran tejidos”, explicó la ministra para describir la cadena de escasez que afecta a la producción textil.

PUBLICIDAD

Mujeres participan en las adecuaciones de una escuela este miércoles, en La Habana (Cuba) EFE/ Ernesto Mastrascusa

El deterioro del sistema educativo cubano se enmarca en una crisis energética que se ha agravado desde enero, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible a la isla para presionar un cambio en el modelo político del país. La medida intensificó unos apagones que ya eran frecuentes por el deterioro de la infraestructura eléctrica cubana, que atraviesa desde hace un lustro una crisis económica. Actualmente se registran cerca de 20 horas diarias sin electricidad en buena parte del territorio, y la isla acumula 7 apagones totales en lo que va de 2026. Este mismo jueves, la estatal Unión Eléctrica de Cuba reportó un apagón masivo en el este del país que afectó a las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Los cortes eléctricos prolongados repercuten también en el suministro de agua y en las redes de telefonía, lo que había obligado a adelantar el cierre del curso anterior en junio y a aplicar un plan de contingencia que llevó a varios niveles educativos a la semipresencialidad. Ante las alertas de la Unesco sobre el riesgo que la crisis energética representa para la educación en la isla, Trujillo respondió que la actual generación “no va a estar en riesgo de no ser educada” y que el ministerio buscará ofrecer “las mejores condiciones posibles”.

PUBLICIDAD

La dictadura cubana también anunció que los centros escolares contarán con apoyo de administraciones locales y de empresas estatales y privadas para la alimentación de los estudiantes y la recuperación de los inmuebles, mientras se buscan alternativas de transporte para alumnos y docentes que residen lejos de sus escuelas. La ministra defendió la presencialidad como un indicador de calidad educativa, pese a que el ciclo anterior debió acortarse por falta de condiciones básicas como el agua en plena ola de calor.

El desenlace de este curso escolar dependerá en gran medida de la evolución de la crisis energética y de si la dictadura logra sostener el suministro eléctrico mínimo para que las clases no vuelvan a interrumpirse antes de tiempo, como ocurrió en el ciclo anterior.

PUBLICIDAD