El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo entre Irán y Omán para reabrir Ormuz, mientras EEUU intensifica la presión sobre Teherán

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo entre Irán y Omán para reabrir Ormuz, mientras EEUU intensifica la presión económica (REUTERS)

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Los precios del petróleo cayeron más de 2 dólares por barril este miércoles ante las expectativas de que las conversaciones entre Irán y Omán permitan restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de energía cuya actividad permanece muy por debajo de los niveles previos a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los futuros del Brent bajaron 2,30 dólares, un 2,6%, hasta los 86,28 dólares por barril, a las 04:47 GMT, después de tocar su nivel más bajo desde el 13 de agosto. El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdió 2,08 dólares, un 2,53%, hasta los 80,29 dólares, tras alcanzar durante la sesión su menor cotización desde el 10 de agosto.

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Los dos índices de referencia ya habían perdido más del 3% el martes, por lo que el mercado acumula dos jornadas consecutivas de descensos ante las señales diplomáticas sobre el futuro del estrecho y las perspectivas de una eventual recuperación del tránsito marítimo.

Irán y Omán negocian el tránsito por Ormuz

Irán anunció que reanudó las conversaciones con Omán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, mientras enfrenta una mayor presión económica por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Teherán y Mascate mantienen conversaciones intermitentes desde hace semanas sobre el control del tráfico en esta vía marítima, por la que antes del inicio de la guerra en febrero transitaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

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La mayor parte del tráfico marítimo quedó suspendida desde el inicio del conflicto. El martes, Irán y Omán informaron que discutieron “un corredor de navegación temporal conjunto” a través del estrecho y acordaron limpiarlo de minas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr al-Busaidi, en Teherán (REUTERS)

Pese a las conversaciones, el tránsito por Ormuz permanece en niveles reducidos. Según datos preliminares del rastreador de buques Kpler, solo cinco embarcaciones de mercancías cruzaron la vía marítima el martes: dos buques cisterna de gas licuado de petróleo, un buque cisterna de betún que salió del estrecho y dos buques cisterna de productos vacíos.

La cifra contrasta con un promedio de 15 buques durante los diez días anteriores y permanece muy por debajo de los niveles registrados antes de la guerra.

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La seguridad de la ruta también continúa bajo presión. Un petrolero fue alcanzado el martes por un proyectil no identificado y quedó inutilizado a unas 9 millas náuticas, unos 17 kilómetros, al noreste de Ash Shishah, en Omán, según la Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Aunque las hostilidades activas entre Estados Unidos e Irán disminuyeron de forma considerable, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz permanecen estancadas y el tránsito por el estrecho continúa expuesto a riesgos.

Negociaciones y presión económica de Washington

Las conversaciones entre Irán y Omán se producen en paralelo a otros contactos diplomáticos destinados a poner fin al conflicto. Pakistán e Irán lograron “avances significativos” en las negociaciones centradas en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en una eventual vía hacia la paz, según declaró el martes el ministro del Interior paquistaní al finalizar una visita a Teherán.

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Al mismo tiempo, Estados Unidos amplió el lunes las sanciones contra Irán con el objetivo de reducir los ingresos que sostienen su economía. Washington también amenazó con castigar a los países que mantengan negocios con Teherán, aunque indicó que no aplicaría esas sanciones de forma inmediata.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa para detallar nuevas sanciones contra Irán, en el Departamento del Tesoro en Washington (REUTERS)

Irán calificó la campaña estadounidense para aislar su economía como un acto de “grave ilegalidad” y expresó su confianza en que numerosos países no se sumarían a la presión de Washington.

Menor riesgo de una escalada inmediata

En paralelo con la actividad diplomática, Estados Unidos comenzó a enviar personal de regreso a algunas misiones diplomáticas de Medio Oriente que fueron evacuadas o reducidas durante las tensiones con Irán. La medida, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters, refleja una evaluación de menor riesgo de una nueva escalada del conflicto a corto plazo, aunque algunas embajadas operarán inicialmente por debajo de su capacidad máxima.

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La situación de seguridad también incluyó un episodio relacionado con la familia del presidente estadounidense. El Servicio Secreto de Estados Unidos declaró el martes que estaba al tanto de un video emitido por la televisión estatal iraní en el que se mencionó un posible complot contra Barron Trump, hijo menor de Donald Trump.

El video, de tres minutos de duración, afirmó que Barron Trump, de 20 años, era objeto de vigilancia y mencionó una supuesta recompensa de 10 millones de dólares por su muerte.

(Con información de Reuters)