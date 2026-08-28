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Personas de más de 30 países siguen desaparecidas tras la riada en la frontera entre Nepal y China

La cifra de muertos asciende a 359 y persiste la búsqueda de más de 1.400 desaparecidos, entre ellos cientos de turistas extranjeros que recorrían la región del Himalaya o peregrinaban al monte Kailash

Un hombre rescata sus pertenencias del lodo tras las devastadoras inundaciones en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026 REUTERS/Navesh Chitrakar
Un hombre rescata sus pertenencias del lodo tras las devastadoras inundaciones en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026 REUTERS/Navesh Chitrakar
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Ciudadanos de más de 30 países continúan sin ser localizados este jueves, un día después de que una riada arrasara la zona fronteriza entre Nepal y China. La autoridad de gestión de desastres de Nepal elevó a 359 muertos la cifra de confirmados y cifró en 910 desaparecidos el número de personas en territorio nepalí, de los cuales 517 son extranjeros. Del lado chino, las autoridades de Tíbet informaron de tres fallecidos y 558 personas sin localizar, 260 de ellas de otras nacionalidades. Ambos gobiernos advirtieron que las cifras podrían no coincidir por completo, ya que algunas víctimas podrían estar contabilizadas de forma duplicada en los registros de los dos países.

El desastre se originó el miércoles por la mañana, cuando un sismo de magnitud de 4,4 sacudió el lado tibetano de la frontera. El movimiento telúrico provocó, apenas tres minutos después, el desprendimiento de roca y hielo de un glaciar del Himalaya, que generó la riada. La masa de agua y sedimentos arrasó el condado de Gyirong, en Tíbet, y los distritos nepalíes de Rasuwa y Nuwakot, incluida la localidad fronteriza de Syabrubesi.

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La zona afectada es un corredor habitual de tránsito entre ambos países, frecuentado por excursionistas, guías turísticos y peregrinos hinduistas que se dirigen al monte Kailash, en el Tíbet, uno de los sitios más sagrados de esa religión. Esa condición explica la elevada proporción de extranjeros entre los desaparecidos: el Ministerio de Cultura y Turismo de Nepal había reportado inicialmente 579 turistas sin localizar, más de 400 de ellos foráneos.

No es la primera vez que la región sufre un episodio similar. En julio de 2025, una riada en el río Lhende, en la misma zona fronteriza, arrastró el puente de la Amistad entre Nepal y China, en el punto de Rasuwagadhi, y dejó al menos nueve muertos. El desastre de esta semana superó con creces aquel precedente tanto en víctimas fatales como en infraestructura destruida.

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El video de seguridad muestra un concurrido paso fronterizo con un edificio principal, vehículos y personas. Se observa a individuos moviéndose rápidamente fuera del área. Segundos después, una nube de polvo y escombros de gran tamaño cubre el lugar, ocultando la infraestructura. Un deslizamiento de tierra envuelve completamente el paso fronterizo entre Nepal y China.

Entre los países con más ciudadanos desaparecidos figura Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado confirmó 90 personas en paradero desconocido entre Nepal y China, aunque precisó que hasta el momento no tenía constancia de víctimas fatales estadounidenses y que tres de sus ciudadanos ya habían sido rescatados. India reportó 288 desaparecidos, entre ellos 73 trabajadores de un proyecto energético y numerosos peregrinos que participaban en la ruta al Kailash.

Ucrania informó de 55 ciudadanos sin localizar, distribuidos en dos grupos turísticos de 47 y siete personas, además de una mujer que viajaba con un contingente extranjero. Australia reportó 39 desaparecidos y el Reino Unido, 33. Canadá contabilizó 25 ciudadanos sin ubicar, mientras que Corea del Sur señaló nueve trabajadores vinculados a la construcción de una planta hidroeléctrica en Nepal.

La lista de países con ciudadanos desaparecidos se extiende a Singapur y Alemania, con ocho cada uno; Rusia, también con ocho, según reportó su embajada en Katmandú; Sudáfrica y Letonia, con seis cada uno; Japón y Nueva Zelanda, con cinco; Francia, con cuatro; y Bélgica y España, con tres cada uno. Italia, Kazajistán, Portugal, Irlanda y Países Bajos registraron dos desaparecidos cada uno, mientras que Bielorrusia, Finlandia, Hungría, Israel, Lituania, Filipinas, Bulgaria, Suiza, Serbia y Suecia reportaron un ciudadano cada uno.

La dispersión geográfica de los afectados, sumada a las dificultades del terreno montañoso y a los cortes de comunicación en el lado chino de la frontera, complica las tareas de identificación y rescate. Equipos militares y de emergencia de ambos países continúan desplegados en la zona, mientras persiste el riesgo de nuevos deslizamientos en un territorio donde la combinación de sismicidad y deshielo glaciar ya ha mostrado, en más de una ocasión, la magnitud de los daños.

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