Docentes habrían supuestamente falsificado diplomas de la Universidad de Panamá

El Campus Universitario Harmodio Arias Madrid de Curundu era la Escuela Norteamericana conocida como Curundu Middle Schooll, construida en 1957, revertida a la Universidad de Panamá, en 1999. (UP)

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El 10% de los 200 diplomas que el Ministerio de Educación remitió a la Universidad de Panamá para verificar su autenticidad eran supuestamente falsos.

La cifra deja constancia de que al menos unos 20 docentes no habían cursado estudios en la casa de estudios superiores, o no lograron graduarse.

Ricardo Parker, secretario general de la Universidad de Panamá, dijo que la acción busca garantizar la autenticidad de los diplomas emitidos, luego de las investigaciones que se adelantan sobre la posible existencia de diplomas fraudulentos.

Algunos docentes “ni siquiera han cursado estudios en la Universidad de Panamá”, manifestó Parker a los medios de comunicación. Añadió que esta situación “es preocupante”.

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El centro educativo participa en una iniciativa que le permitiría al Ministerio de Educación revisar y legitimar la autenticidad de los diplomas emitidos, al igual que por las demás universidades que operan en el país.

Ricardo Parker, secretario general de la Universidad de Panamá, calificó como “preocupante” la falsificación de diplomas. (UP)

Para tratar de evitar hechos como los descritos, la entidad educativa dio a conocer que recientemente implementó un nuevo sistema de emisión de diplomas electrónicos, que incorpora mecanismos tecnológicos destinados a facilitar su autenticación y evitar falsificaciones.

El diploma digital o electrónico también cuenta con código QR, que permite comprobar mediante un teléfono celular si la información contenida en el diploma coincide con los registros oficiales.

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La información oficial señala que el nuevo mecanismo también hace que sea posible verificar con mayor rapidez la autenticidad de los títulos, al incorporar elementos digitales que pueden comprobarse de manera directa.

De acuerdo con fuentes universitarias, hasta julio de este año la institución ha emitido 10 mil 530 diplomas digitales.

Esto, mediante la implementación del Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (Sirede).

Un funcionario explica los adelantos tecnológicos que ahora presentan los diplomas electrónicos. (UP)

Desde la puesta en marcha de ese sistema, la Universidad de Panamá ha emitido 7 mil 515 diplomas digitales, cifra que Parker dijo se suma a los más de 2 mil 500 diplomas expedidos durante enero y febrero mediante el sistema anterior.

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La incorporación del nuevo sistema también ha permitido reducir los tiempos de emisión, ya que mientras anteriormente el trámite podía demorar alrededor de 45 días, con el Sirede el proceso se completa en 30 días o menos, agilizando la entrega de los títulos a los graduandos, indicó el funcionario al diario Campus.

Desarrollado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DITIC), se detalló que el Sirede permite emitir títulos universitarios con firma electrónica certificada y código QR de autenticidad, lo que facilita su verificación en línea por parte de instituciones, empresas y empleadores.

El sistema incorpora además un modelo de gestión integrada que automatiza la comprobación de requisitos previos para la graduación, entre ellos los documentos de paz y salvos, las horas de labor social y la certificación de inglés.

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Este 17 de agosto la Universidad de Panamá dará inicio al segundo semestre académico de 2026, con una matrícula estimada de 75 mil estudiantes, también informó su secretario general, Ricardo Parker.

Estudiantes en la Universidad de Panamá, que este lunes inicia su segundo semestre. (UP)

La cifra representa una disminución de aproximadamente entre 5% y 7% respecto de los 84 mil estudiantes que iniciaron el primer semestre.

De acuerdo con el docente, este comportamiento es habitual en la institución y responde a situaciones como la deserción o circunstancias que impiden a algunos estudiantes continuar con su proceso académico durante el año.

Se trata de una matrícula estable, señaló el funcionario universitario, quien destacó que la población estudiantil se ha mantenido prácticamente sin variaciones en comparación con 2025.

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El secretario general de la también llamada Casa de Méndez Pereira, por su gestor Octavio Méndez Pereira, también resaltó los avances en la modernización de los servicios que ofrece la Universidad de Panamá y expresó una perspectiva positiva de cara al inicio del segundo semestre.