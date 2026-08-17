Inauguran proyecto de agua potable con capacidad para extraer 800 galones por minuto y beneficiar a más de 1,300 familias salvadoreñas

La Dirección de Obras Municipales entregó un nuevo sistema de agua potable en Sacacoyo, La Libertad Oeste, que beneficiará a más de 1,300 familias. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

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La Dirección de Obras Municipales (DOM) entregó recientemente un nuevo sistema de agua potable en Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, que beneficiará directamente a más de 1,300 familias de la zona. El proyecto incluye la instalación de un pozo profundo, cisternas y un tanque de almacenamiento de gran capacidad, con el objetivo de mejorar la distribución y acceso al recurso hídrico en comunidades históricamente afectadas por la escasez.

La obra fue desarrollada en el distrito de Sacacoyo y abarca los caseríos Los Naranjos, Ticuma, La Ceiba 1 y 2, San Antonio, Las Palmeras y el casco urbano de Sacacoyo. Según la información oficial, la infraestructura implementada permite abastecer de agua potable a más de 6,800 habitantes, garantizando una cobertura estable y eficiente en los sectores involucrados.

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El sistema está conformado por un pozo de más de 250 metros de profundidad, capaz de extraer un caudal de 800 galones por minuto (equivalentes a 3,028 litros por minuto o 48,000 galones por hora). Este volumen asegura una provisión constante para las familias atendidas. Además, el proyecto contempla la instalación de dos cisternas de más de 50 metros cúbicos cada una y un tanque de almacenamiento superior a 400 metros cúbicos, lo que refuerza la capacidad de reserva y distribución en momentos de alta demanda o posibles interrupciones.

El sistema de agua potable en Sacacoyo abastecerá a más de 6,800 habitantes de Los Naranjos, Ticuma, La Ceiba 1 y 2, San Antonio, Las Palmeras y el casco urbano. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

Durante el proceso de ejecución, la DOM dio continuidad a la segunda fase del plan de distribución de agua potable iniciado en Sacacoyo en meses anteriores. Las obras incluyeron la modernización de la red de distribución, la incorporación de nuevas conexiones domiciliares y la optimización de los sistemas de bombeo y control eléctrico, con el fin de asegurar una operación eficiente y sostenible.

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La entrega de este sistema representa una respuesta a la demanda de los habitantes de Sacacoyo, quienes afrontaron durante años dificultades para acceder al agua potable. La nueva infraestructura permitirá reducir la dependencia de fuentes externas o soluciones provisionales, como el acarreo de agua en vehículos o la compra de barriles, y contribuirá a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

En el marco de su estrategia nacional, la Dirección de Obras Municipales ha implementado 18 sistemas de agua potable en distintos puntos del país. En el departamento de Usulután, la institución inauguró recientemente un sistema en el cantón La Peña, distrito de Alegría, que abastece a más de 2,600 personas de seis caseríos. Además, se han entregado otras infraestructuras en Jiquilisco, destinadas a cubrir la demanda de sectores como Gaviota 1 y 2, Palo Seco, María Antonia, Los Lobos, El Tamarindo, San Julián y residencial Jiquilisco.

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La obra de la DOM en Sacacoyo incluye un pozo profundo de más de 250 metros con capacidad de extraer 800 galones por minuto. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

Los proyectos impulsados por la DOM integran infraestructura de pozos profundos, tanques de almacenamiento, redes de distribución, sistemas de bombeo y acometidas domiciliarias. La prioridad está orientada a comunidades que carecían de acceso regular a agua potable, tanto en áreas urbanas como rurales.

Las autoridades municipales han señalado que la finalización de estas obras en Sacacoyo marca un avance en la cobertura de necesidades básicas en la región occidental del país. El suministro regular de agua potable contribuye a la salud pública, facilita el desarrollo de actividades productivas y fortalece la resiliencia comunitaria ante eventos climáticos o situaciones de emergencia.

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