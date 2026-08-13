Las inéditas imágenes de “Macho Coca” y “Compadre” siendo extraditados a Estados Unidos
Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Badilla, alias “Compadre”, fueron movilizados desde su centro de detención en Costa Rica hacia Estados Unidos por requerimiento de las autoridades judiciales.
Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca” (centro), y Gabriel Lozano Badilla, alias “Compadre” (izquierda), fueron remitidos este día a las autoridades estadounidenses. (Infobae Centroamérica/Cortesía Evolución Noticias Costa Rica)
13 Ago, 2026 06:15 p. m. EST
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"Macho Coca" es reconocido como uno de los mayores narcotraficantes de Costa Rica, fue capturado el 11 de octubre de 2024. (Infobae Centroamérica/Cortesía )
Vestidos con un traje identificable con la palabra "extraditable" Coca aseguró que preferiría estar en Estados Unidos debido al deterioro de su salud en la cárcel. (Infobae Centroamérica/Cortesía Evolución Noticias Costa Rica)
La extradición de Bell, de 63 años, comenzó antes de las 5:00 a. m., cuando grupos policiales tácticos ingresaron al centro de máxima seguridad de La Reforma, donde permanecía recluido desde octubre de 2024. (Infobae Centroamérica/Cortesía Periódico Heredia Hoy)
La mirada de Coca previo al entrar al avión que lo conduciría al norte de América a enfrentar la justicia por delitos relacionado al tráfico de droga internacional. (Infobae Centroamérica/Cortesía Diario Extra)
Un fuerte operativo policial se mantuvo durante todo el operativo. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Con su entrega, Bell se convirtió en el cuarto costarricense extraditado a un país extranjero por un requerimiento judicial y en el tercero enviado a Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/Cortesía Noticias Repretel Costa Rica)
La acusación que enfrenta Bell en Nueva York lo señala por delitos relacionados con la posesión y distribución de grandes cantidades de cocaína. (Infobae Centroamérica/Cortesía Periódico Heredia Hoy)
El avión con matrícula N387SC, perteneciente a la DEA, despegó del Juan Santamaría aproximadamente a las 8:58 a. m.y tiene prevista una escala en Bahamas antes de continuar hacia Nueva York. (Infobae Centroamérica/Cortesía Periódico Heredia Hoy)
Su destino judicial será el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las principales cortes federales de Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/Cortesía )