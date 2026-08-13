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Las inéditas imágenes de “Macho Coca” y “Compadre” siendo extraditados a Estados Unidos

Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Badilla, alias “Compadre”, fueron movilizados desde su centro de detención en Costa Rica hacia Estados Unidos por requerimiento de las autoridades judiciales.

Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca” (centro), y Gabriel Lozano Badilla, alias “Compadre” (izquierda), fueron remitidos este día a las autoridades estadounidenses. (Infobae Centroamérica/Cortesía Evolución Noticias Costa Rica)
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Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
"Macho Coca" es reconocido como uno de los mayores narcotraficantes de Costa Rica, fue capturado el 11 de octubre de 2024. (Infobae Centroamérica/Cortesía )
Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
Vestidos con un traje identificable con la palabra "extraditable" Coca aseguró que preferiría estar en Estados Unidos debido al deterioro de su salud en la cárcel. (Infobae Centroamérica/Cortesía Evolución Noticias Costa Rica)
Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
La extradición de Bell, de 63 años, comenzó antes de las 5:00 a. m., cuando grupos policiales tácticos ingresaron al centro de máxima seguridad de La Reforma, donde permanecía recluido desde octubre de 2024. (Infobae Centroamérica/Cortesía Periódico Heredia Hoy)
Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
La mirada de Coca previo al entrar al avión que lo conduciría al norte de América a enfrentar la justicia por delitos relacionado al tráfico de droga internacional. (Infobae Centroamérica/Cortesía Diario Extra)
Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
Un fuerte operativo policial se mantuvo durante todo el operativo. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
Con su entrega, Bell se convirtió en el cuarto costarricense extraditado a un país extranjero por un requerimiento judicial y en el tercero enviado a Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/Cortesía Noticias Repretel Costa Rica)
Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
La acusación que enfrenta Bell en Nueva York lo señala por delitos relacionados con la posesión y distribución de grandes cantidades de cocaína. (Infobae Centroamérica/Cortesía Periódico Heredia Hoy)
Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
El avión con matrícula N387SC, perteneciente a la DEA, despegó del Juan Santamaría aproximadamente a las 8:58 a. m.y tiene prevista una escala en Bahamas antes de continuar hacia Nueva York. (Infobae Centroamérica/Cortesía Periódico Heredia Hoy)
Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
Su destino judicial será el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las principales cortes federales de Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/Cortesía )

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