Justicia chilena investiga presuntos ciberataques de hackers chinos a empresas de telecomunicaciones

Los ataques se vendrían produciendo desde 2024.

Guardar

El Ministerio Público chileno abrió en febrero de este año una investigación reservada por el presunto delito de sabotaje informático, tras un informe emanado desde Estados Unidos que alertaba sobre presuntos ciberataques de hackers asociados al gobierno de China, los que habrían afectado al menos a tres empresas de telecomunicaciones y una constructora que operan en territorio nacional.

El reporte, al que accedió el diario El Mercurio, fue entregado por el embajador Brandon Judd al entonces ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en medio de las tensiones bilaterales por el llamado “cable chino” que uniría Valparaíso y Hong Kong, y en él se advierten que compañías como Entel, Movistar y Telmex habrían sufrido actividad maliciosa mediante virus asociados a piratas informáticos desde 2024.

PUBLICIDAD

De acuerdo al medio citado, la primera advertencia dice relación con “Lilac Typhoon” (o “Tifón Lila”), denominación utilizada por Microsoft para identificar a un grupo de ciberespionaje vinculado en sus orígenes a la República Popular China.

La segunda, es la presencia de un ShadowPad, una “puerta trasera” (backdoor) modular y maliciosa que se usa principalmente en ataques informáticos de espionaje a gran escala y que sirve para robar datos, vigilar redes y descargar más códigos dañinos.

Debido a esto, el dossier pide que se revisen además los sistemas y protocolos de instituciones gubernamentales, centros de investigación, ONG´s y organismos internacionales, los cuales suelen ser los principales objetivos de estos ciberataques.

PUBLICIDAD

El informe de inteligencia fue entregado por el embajador norteamericano Brandon Judd en febrero.

Las sugerencias

La inteligencia norteamericana entregó además una serie de recomendaciones tendientes a neutralizar estos presuntos ciberataques, entre los que se cuentan ejecutar un “análisis forense” profundo de las redes, a fin de determinar el verdadero alcance de la actividad maliciosa.

Asimismo, aconsejaron apagar servicios innecesarios, restringir protocolos vulnerables y mantener actualizados los sistemas operativos de la red.

Por lo anterior, la PDI realiza por estos días una serie de peritajes a fin de determinar el paradero de las direcciones IP y otros datos relevantes para la causa.

La senadora Camila Flores (RN) señaló que "es importante que como chilenos sepamos si esto es efectivo o no”.

Reacciones

Así las cosas, expertos y parlamentarios de todos los colores políticos pidieron que las autoridades informen sobre los avances de la investigación y calificaron el asunto como de “extrema gravedad”.

PUBLICIDAD

“La gran interrogante es cuánta fragilidad tiene Chile y sus telecomunicaciones para ser objeto de cibersabotaje por otras potencias (...) Esto es de lo más delicado, porque si en Chile estamos expuestos a ataques de esta naturaleza, significa que estamos muy por debajo de lo que creíamos en materia digital”, aseguró el senador Juan Luis Castro (PS) a Cooperativa.

En tanto, su par, Camila Flores (RN), agregó que “es importante que como chilenos sepamos si esto es efectivo o no”.

Por otra parte, el doctor en informática de la Universidad de Santiago (Usach), Diego Fuentealba, explicó que los hackers chinos “podrían tener acceso de datos para determinar quién se comunica con quién (...) Ahí es donde personas de interés como políticos podrían determinar si -efectivamente- se comunican entre ellos o se comunican con empresas. Eso podría generar una especie de caos político si es que se publicara esa información”.

PUBLICIDAD

Finalmente, el experto en ciberseguridad, Mauricio Tapia, recordó que en actividades como esta “lo más valioso muchas veces no es el contenido de las llamadas, son los metadatos: quién habla, con quién, a qué hora, desde dónde. Con eso se puede mapear a autoridades, militares, contrapartes, diplomáticos, y sin leer un solo mensaje”, advirtió.