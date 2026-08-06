“Sólo quiero abrazar a mis hijos”: Líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán salen libres tras 15 meses de prisión preventiva en Guatemala

El juez Mynor Moto otorgó arresto domiciliario a Luis Pacheco y Héctor Chaclán tras 15 meses de prisión preventiva en Guatemala. (Diario La Hora)

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“Sólo quiero ver a mis hijos”, afirmó el expresidente de 48 Cantones de Totonicapán y viceministro de Energía y Minas, Luis Pachecho, al ser liberado luego de permanecer 15 meses en prisión preventiva, junto a Héctor Chaclán, otro líder indígena, en un caso que ha sido señalado de “criminalización y detención arbitraria” por parte de organizaciones nacionales e internacionales.

La liberación de Pachecho y Chaclán se realizó luego que el juez Mynor Moto otorgó arresto domiciliario, después que el Ministerio Público (MP) dejó de solicitar las medidas de prisión preventiva, tras la salida de Consuelo Porras de la institución.

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Para lograr su liberación, Pacheco y Chaclán debieron pagar una caución de Q160 mil cada uno, dinero que se logró a través de donaciones individuales o de organizaciones políticas y diputados.

mientras avanza un proceso penal que ahora incluye asociación ilícita, un cargo que la defensa considera riesgoso para las estructuras ancestrales de los pueblos indígenas.

No obstante, la resolución impuso restricciones concretas: ambos deberán presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público, no podrán salir de Guatemala sin autorización judicial y tienen prohibido ejercer cargos en el Estado mientras siga abierto el caso.

Esta última medida impide a Pacheco a regresar a su puesto como viceministro de Energía y Minas, el cual ocupaba antes de su captura.

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Momento de la liberación

“Siento alegría. Emociones encontradas”, manifestó Pacheco al salir del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la zona 18.

El líder comunitario agradeció a todas las organizaciones y personas individuales que les han acompañado durante el proceso judicial en su contra.

“Al final del día hemos sido juzgados, pero este proceso no termina... Esta fuerza es algo grande, trae un viento distinto... estamos libres con ciertas condiciones, nuestra libertad aún está cooptada, pero el bien siempre triunfa contra el mal, tarda, pero llega”, manifestó Pacheco.

Luis Pacheco, expresidente de 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Energía y Minas, habla sobre su liberación tras 15 meses de permanecer en prisión preventiva.

Por su parte, Héctor Chaclán afirmó: “Estábamos con la esperanza de que la justicia volviera a llegar y llegó... Guatemala ha ganado, Guatemala ha triunfado y seguirá triunfando. Su nombre seguirá siendo inmortal”.

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Al finalizar, los medios de comunicación le preguntaron a Pacheco qué comería al llegar a su residencia, pero el sonrió y afirmó: “Solo quiero ver a mis hijos”.

"Solo quiero abrazar a mis hijos", dice el líder indígena Luis Pacheco, al salir de prisión, luego de 15 meses de permanecer privado de su libertad.

El proceso sumó asociación ilícita y reprogramó la etapa intermedia

El proceso en contra de Pacheco y Chaclán continúan. Actualmente están señalados de los delitos de terrorismo, obstaculización a la acción penal y, a última hora se sumó el de asociación ilícita.

Los cargos les fueron atribuidos por el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras a raíz de las protestas nacionales que encabezó 48 Cantones de Totonicapán en el 2023 en defensa de los resultados de las elecciones generales que llevaron a Bernardo Arévalo a la Presidencia de la República.

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Ahora, la nueva audiencia de etapa intermedia fue reprogramada para el 22 de septiembre a las 10:00. El juzgado también separó del proceso a la Fundación Contra el Terrorismo como querellante adhesivo, debido a que sus representantes no comparecieron a la audiencia, informó el diario guatemalteco.

Luis Pacheco y Héctor Chaclán deben presentarse cada mes ante el Ministerio Público y no pueden salir de Guatemala sin autorización. (DCA)

Antes de salir de prisión, Chaclán y Pachecho debieron pagar una caución económica de Q160 mil (USD 20.512). Dinero que se reunió con apoyo de la familia, personas de Totonicapán, políticos y diputados del Congreso.

Criminalización

Desde el momento de su captura, organizaciones sociales, de derechos humanos, e instituciones internacionales, calificaron la aprehensión de los líderes indígenas como una “criminalización y detención arbitraria”.

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Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron su liberación inmediata y, en algunos casos, los reconocieron como presos de conciencia.