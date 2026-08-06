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Permisos de construcción se disparan un 21% en Costa Rica y apuntan al mejor año del sector desde la pandemia

El dinamismo de la construcción continúa consolidándose como uno de los principales motores de la economía costarricense. Durante el primer semestre de 2026, la intención de construir creció un 21% respecto al mismo período del año anterior, impulsada por proyectos industriales, urbanísticos y de vivienda.

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos reportó un crecimiento del 21% en los permisos de construcción durante el primer semestre de 2026. Crédito: Captura Presidencia de La República
El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos reportó un crecimiento del 21% en los permisos de construcción durante el primer semestre de 2026. Crédito: Captura Presidencia de La República
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La construcción mantiene un ritmo acelerado en Costa Rica. Los permisos tramitados durante el primer semestre de 2026 registraron un incremento del 21% en comparación con el mismo período de 2025, una señal que apunta a un fuerte crecimiento de la inversión y a un cierre de año con cifras históricas para el sector.

Los datos fueron presentados este martes durante la conferencia de prensa del Gobierno por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), entidad que indicó que entre enero y junio se registró una intención de construcción de 5,7 millones de metros cuadrados, uno de los volúmenes más altos de los últimos años.

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El director ejecutivo del CFIA, Javier Chacón, explicó que la cifra refleja los proyectos inscritos antes del inicio de las obras, por lo que constituye un indicador adelantado del comportamiento que tendrá el sector durante los próximos meses.

“El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos registra para este primer semestre del año 2026 un incremento del 21% en la intención de construcción. Si las condiciones se mantienen como hasta ahora, podríamos esperar un cierre del año cercano a los 10,5 millones de metros cuadrados”, señaló.

La proyección supera ampliamente las estimaciones iniciales del propio Colegio, que al inicio del año esperaba un crecimiento cercano al 1%.

La presidenta Laura Fernández afirmó que el Gobierno continuará impulsando la simplificación de trámites para estimular la inversión y la generación de empleo. Crédito: Captura Presidencia de La República
La presidenta Laura Fernández afirmó que el Gobierno continuará impulsando la simplificación de trámites para estimular la inversión y la generación de empleo. Crédito: Captura Presidencia de La República

Limón, Heredia y Puntarenas lideran el crecimiento

El repunte no se concentra únicamente en la Gran Área Metropolitana.

Según el CFIA, las provincias que mostraron el mayor crecimiento fueron Limón, Heredia y Puntarenas, impulsadas por distintos tipos de inversión pública y privada.

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En Heredia, el mayor dinamismo corresponde al sector industrial, donde aumentó la construcción de nuevas bodegas y la ampliación de parques industriales, especialmente en el distrito de Ulloa.

En Puntarenas, el comportamiento responde, en gran medida, a las inversiones estatales en infraestructura desarrolladas en la zona sur del país.

Mientras tanto, en Limón, el crecimiento está asociado tanto a proyectos privados como a iniciativas vinculadas con el desarrollo logístico y turístico.

El CFIA destacó, entre otros factores, la actividad alrededor de la Terminal de Contenedores de Moín administrada por APM Terminals y los proyectos relacionados con la futura marina.

El CFIA proyecta que Costa Rica cierre el 2026 con cerca de 10,5 millones de metros cuadrados registrados para construcción, una de las cifras más altas de los últimos años. Crédito: Captura Presidencia de La República
El CFIA proyecta que Costa Rica cierre el 2026 con cerca de 10,5 millones de metros cuadrados registrados para construcción, una de las cifras más altas de los últimos años. Crédito: Captura Presidencia de La República

Industria y urbanismo impulsan la inversión

Las obras industriales fueron las que experimentaron el mayor crecimiento durante el semestre.

De acuerdo con el informe, la construcción de nuevas naves industriales, así como remodelaciones y ampliaciones de instalaciones existentes, aumentó 68.9% respecto al año anterior.

También sobresale el crecimiento de la obra urbanística, que registró un incremento del 40.4%, impulsado por proyectos de carreteras, urbanizaciones y condominios.

Los cantones de Alajuela, Heredia y Santa Cruz aparecen entre los que reportan la mayor cantidad de metros cuadrados destinados a este tipo de desarrollos.

En Santa Cruz, Guanacaste, el comportamiento estuvo marcado por el aumento en la construcción de viviendas y condominios residenciales.

El Colegio considera que las condiciones actuales permiten prever un segundo semestre igualmente positivo para la industria.

Gobierno celebra cifras

El vicepresidente de la República, Francisco Gamboa, afirmó que el desempeño del sector confirma el buen momento que, a criterio del Ejecutivo, atraviesa la economía nacional.

El jerarca destacó que el crecimiento del 21% en los permisos de construcción coincide con el aumento del 10% registrado recientemente en la producción del sector, una cifra que, según dijo, prácticamente triplica el crecimiento general de la economía.

“Al sector construcción, que es un gran indicador de la marcha de la economía, le está yendo muy bien”, manifestó.

Gamboa aprovechó además para defender la estrategia económica del Gobierno y reiteró el concepto de la llamada “economía jaguar”, utilizado por la Administración para describir el comportamiento del país en los últimos años.

El vicepresidente sostuvo que Costa Rica mantiene un crecimiento económico cercano al 5% anual, una reducción del desempleo, una disminución de los índices de pobreza y un superávit primario en las finanzas públicas, elementos que, según afirmó, respaldan esa denominación.

“Para muestra, un botón. Pues acá para muestra cinco botones de que hemos sido, somos y seguiremos siendo una economía jaguar”, expresó.

Heredia, Limón y Puntarenas encabezaron el aumento en la intención de construir, impulsadas por proyectos industriales, logísticos y de infraestructura. Crédito: Captura Presidencia de La República
Heredia, Limón y Puntarenas encabezaron el aumento en la intención de construir, impulsadas por proyectos industriales, logísticos y de infraestructura. Crédito: Captura Presidencia de La República

Laura Fernández destaca impacto en el empleo

Por su parte, la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó las cifras como una muestra de que las políticas impulsadas por el Gobierno para facilitar la inversión están dando resultados.

La mandataria afirmó que el Ejecutivo continuará trabajando en la simplificación de trámites, la digitalización de procesos y la reducción de costos para quienes desarrollan proyectos constructivos.

“Hay que continuar con la estrategia de dejarlos trabajar, simplificando trámites, digitalizando y buscando que los precios sean más baratos”, señaló.

Fernández recordó que la construcción es uno de los sectores con mayor capacidad para generar empleo y encadenamientos productivos en las comunidades.

“El sector construcción genera un enorme multiplicador de empleo y dinamización de la economía. Es una de las actividades donde más encadenamientos se producen”, concluyó.

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