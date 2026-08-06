El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador creció 4.6% en el primer trimestre de 2026 impulsado por el consumo y la inversión, según EMFI

La financiera inglesa detectó un desempeño de la economía salvadoreña mejor al esperado en el arranque del año y ajustó su estimación por encima del consenso y del FMI

Vista aérea de un gráfico de barras ascendente, un mapa de El Salvador, un teléfono con datos económicos, pilas de monedas y contenedores de envío en una mesa de madera.
Representación visual del aumento económico de El Salvador, mostrando una gráfica ascendente, el mapa del país, monedas y contenedores de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Salvador registró 4.6% de crecimiento interanual en el primer trimestre de 2026, superando las proyecciones iniciales, impulsada principalmente por el consumo privado y un repunte de la inversión en sectores como la construcción y la infraestructura pública. Así lo detalla el análisis más reciente de la firma inglesa de asesoría financiera EMFI (Emerging Finance).

Según el informe de EMFI, la actividad económica mantuvo un ritmo superior al esperado durante los primeros meses del año, con el Índice de Actividad Económica mostrando una aceleración de 5.8% interanual en abril. Este comportamiento se apoyó tanto en el desempeño del sector servicios como en el fortalecimiento de la inversión pública.

PUBLICIDAD

La financiera destaca que El Salvador ha experimentado un flujo constante de remesas familiares, que alcanzaron un máximo histórico de USD 923 millones en mayo, con un crecimiento interanual de 2.7%. Este volumen de remesas representa una fuente de liquidez para los hogares y ha impulsado la expansión del consumo privado.

La firma revisó al alza su previsión de crecimiento económico para 2026, pasando del 3.0% al 3.9%, una estimación que se ubica por encima tanto del consenso de mercado como de los cálculos del Fondo Monetario Internacional. El informe de EMFI atribuye este ajuste a la demanda interna y a la continuidad de condiciones para la inversión, especialmente en proyectos de infraestructura que impulsan la actividad de la construcción y el empleo.

PUBLICIDAD

Imagen 5XSR3DZEEZDIJIRRM672SVF5QM

Inflación, cuenta corriente y reservas

El análisis de EMFI destaca que la inflación cerraría el año en 3.2%, por encima del pronóstico anterior de 2.4%. Este repunte se explica por un mayor crecimiento de las importaciones, particularmente en la factura energética, que ha presionado los precios internos. Además, el déficit en cuenta corriente se ubicaría en 4.8% del PIB, reflejando la diferencia entre el ritmo de expansión de las importaciones frente a las exportaciones.

En cuanto a las finanzas públicas, los fondos de la deuda de pensiones alcanzaron USD 11,600 millones en mayo de 2026, lo que equivale aproximadamente al 30% del PIB y muestra un crecimiento interanual del 7.2%. Además, las reservas internacionales netas también aumentaron, sumando USD 5,170 millones al cierre del primer semestre del año, con un incremento de 15.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El sector externo se mantiene robusto gracias a la resiliencia de las remesas y a una política de inversión pública sostenida. El informe de EMFI resalta que la combinación de estos factores ha permitido que la economía salvadoreña resista choques externos y mantenga un perfil de crecimiento superior al promedio regional.

Una mujer recibe dinero en efectivo, billetes de dólares estadounidenses, de un cajero de banco. Las banderas de Estados Unidos y El Salvador se ven al fondo.
Una persona recibe billetes de dólares estadounidenses de un cajero bancario en El Salvador, con las banderas de Estados Unidos y El Salvador visibles de fondo, simbolizando el impacto de las remesas en la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con los eurobonos salvadoreños

De acuerdo al análisis de EMFI, en el mercado financiero, los eurobonos salvadoreños mostraron un rendimiento total negativo de 0.5% durante los últimos 30 días, aunque acumulan una rentabilidad positiva de 2.9% en lo que va de 2026. La recomendación de la financiera para estos instrumentos es “mantener” los bonos ya que ofrecen un rendimiento del 7.5% anual, suficiente para compensar los riesgos identificados en el entorno internacional.

El reporte de EMFI subraya la importancia de mantener una política económica enfocada en la estabilidad macroeconómica y la gestión prudente de la deuda pública, ante un contexto internacional volátil. La firma sostiene que la dinámica actual de crecimiento y la fortaleza de los flujos de remesas ayudan a enfrentar presiones externas.

Temas Relacionados

Crecimiento económicoEl SalvadorRemesasInflación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Japón sigue interesado en financiar la Línea 3 del Metro de Panamá y en el saneamiento del vertedero de Cerro Patacón

Gobierno panameño insta a la nación asiática a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal

Japón sigue interesado en financiar la Línea 3 del Metro de Panamá y en el saneamiento del vertedero de Cerro Patacón

El Ministerio Público de Guatemala admite ante la CIDH una cooptación y desmantelamiento de la institución

La institución sostuvo en Washington que el derecho penal fue usado para sostener impunidad, y presentó un diagnóstico para impulsar una revisión interna, modificar expedientes ligados a criminalización y reorientar la acción investigativa

El Ministerio Público de Guatemala admite ante la CIDH una cooptación y desmantelamiento de la institución

Un dolor convertido en fuerza: la historia detrás del bronce de la salvadoreña July Mendoza en Santo Domingo 2026

La atleta santaneca sumó una medalla de bronce que corona una trayectoria forjada entre retos personales, apoyo familiar y una apuesta por la halterofilia femenina

Un dolor convertido en fuerza: la historia detrás del bronce de la salvadoreña July Mendoza en Santo Domingo 2026

Hallan a un dominicano asesinado en un lujoso edificio de Nueva York y detienen a un hombre desnudo en el lugar

El ciudadano dominicano, de 36 años, fue encontrado el sábado en una bañera del edificio The Hayden, con lesiones punzocortantes en cabeza, rostro y pecho, mientras la Policía de Nueva York recababa pruebas en la escena

Hallan a un dominicano asesinado en un lujoso edificio de Nueva York y detienen a un hombre desnudo en el lugar

En Panamá analizan límites políticos-administrativo de las comarcas indígenas

Abordan necesidad de unificar criterios técnicos y conceptuales relacionados con la delimitación, demarcación, verificación y colocación de hitos permanentes en el terreno

En Panamá analizan límites políticos-administrativo de las comarcas indígenas

TECNO

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

HONOR Robot Phone supera 200.000 reservas en su primera semana: fecha de lanzamiento y características

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS

Poner una moneda sobre el router de WiFi: el truco que muchos prueban, es o no útil

Lista de celulares que aún pueden usar “Ok Google” y activar el Asistente antiguo en lugar de Gemini

ENTRETENIMIENTO

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

Sale a la luz el audio de la llamada al 911 de Perez Hilton donde se revelan los detalles de un “intento de suicidio”

Entre Vientos de invierno y los Emmy: George R. R. Martin calificó este año como “abrumador”

Entre letras de amor y ruptura, Ariana Grande lanzó Petal y anunció un descanso de la vida pública

La esposa de Bruce Willis habla de la difícil decisión de celebrar sus 50 años mientras cuida al actor

MUNDO

El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuego

El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuego

Irán admitió que es “muy difícil” contactar a su líder supremo Mojtaba Khamenei tras el ataque de Estados Unidos e Israel

Irán dijo que recibió señales de Estados Unidos para volver a negociar, pero aún no decide si retomará las conversaciones

Estados Unidos proyecta una flota de acorazados nucleares que costará 275.000 millones de dólares

Un dron con explosivos obligó a cerrar el aeropuerto de Leipzig: Alemania denunció un “ataque híbrido”