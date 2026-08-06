El Salvador creció 4.6% en el primer trimestre de 2026 impulsado por el consumo y la inversión, según EMFI

Representación visual del aumento económico de El Salvador, mostrando una gráfica ascendente, el mapa del país, monedas y contenedores de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador registró 4.6% de crecimiento interanual en el primer trimestre de 2026, superando las proyecciones iniciales, impulsada principalmente por el consumo privado y un repunte de la inversión en sectores como la construcción y la infraestructura pública. Así lo detalla el análisis más reciente de la firma inglesa de asesoría financiera EMFI (Emerging Finance).

Según el informe de EMFI, la actividad económica mantuvo un ritmo superior al esperado durante los primeros meses del año, con el Índice de Actividad Económica mostrando una aceleración de 5.8% interanual en abril. Este comportamiento se apoyó tanto en el desempeño del sector servicios como en el fortalecimiento de la inversión pública.

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La financiera destaca que El Salvador ha experimentado un flujo constante de remesas familiares, que alcanzaron un máximo histórico de USD 923 millones en mayo, con un crecimiento interanual de 2.7%. Este volumen de remesas representa una fuente de liquidez para los hogares y ha impulsado la expansión del consumo privado.

La firma revisó al alza su previsión de crecimiento económico para 2026, pasando del 3.0% al 3.9%, una estimación que se ubica por encima tanto del consenso de mercado como de los cálculos del Fondo Monetario Internacional. El informe de EMFI atribuye este ajuste a la demanda interna y a la continuidad de condiciones para la inversión, especialmente en proyectos de infraestructura que impulsan la actividad de la construcción y el empleo.

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Inflación, cuenta corriente y reservas

El análisis de EMFI destaca que la inflación cerraría el año en 3.2%, por encima del pronóstico anterior de 2.4%. Este repunte se explica por un mayor crecimiento de las importaciones, particularmente en la factura energética, que ha presionado los precios internos. Además, el déficit en cuenta corriente se ubicaría en 4.8% del PIB, reflejando la diferencia entre el ritmo de expansión de las importaciones frente a las exportaciones.

En cuanto a las finanzas públicas, los fondos de la deuda de pensiones alcanzaron USD 11,600 millones en mayo de 2026, lo que equivale aproximadamente al 30% del PIB y muestra un crecimiento interanual del 7.2%. Además, las reservas internacionales netas también aumentaron, sumando USD 5,170 millones al cierre del primer semestre del año, con un incremento de 15.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

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El sector externo se mantiene robusto gracias a la resiliencia de las remesas y a una política de inversión pública sostenida. El informe de EMFI resalta que la combinación de estos factores ha permitido que la economía salvadoreña resista choques externos y mantenga un perfil de crecimiento superior al promedio regional.

Una persona recibe billetes de dólares estadounidenses de un cajero bancario en El Salvador, con las banderas de Estados Unidos y El Salvador visibles de fondo, simbolizando el impacto de las remesas en la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con los eurobonos salvadoreños

De acuerdo al análisis de EMFI, en el mercado financiero, los eurobonos salvadoreños mostraron un rendimiento total negativo de 0.5% durante los últimos 30 días, aunque acumulan una rentabilidad positiva de 2.9% en lo que va de 2026. La recomendación de la financiera para estos instrumentos es “mantener” los bonos ya que ofrecen un rendimiento del 7.5% anual, suficiente para compensar los riesgos identificados en el entorno internacional.

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El reporte de EMFI subraya la importancia de mantener una política económica enfocada en la estabilidad macroeconómica y la gestión prudente de la deuda pública, ante un contexto internacional volátil. La firma sostiene que la dinámica actual de crecimiento y la fortaleza de los flujos de remesas ayudan a enfrentar presiones externas.