El Salvador: Fuerza Armada evacúa a una persona lesionada en el volcán Ilamatepec

La Fuerza Armada de El Salvador evacuó a una persona lesionada de un pie en el volcán Ilamatepec. (Cortesía: Fuerza Armada)

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La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó este miércoles en sus redes sociales que coordinó la evacuación de una persona que sufrió la torcedura de un pie mientras realizaba una caminata en el volcán Ilamatepec, en Santa Ana. El incidente ocurrió en uno de los puntos turísticos más visitados durante las Fiestas Agostinas, lo que llevó a las autoridades a intensificar las recomendaciones de seguridad para quienes deciden explorar áreas de montaña en estas fechas.

Según información oficial de la FAES, un equipo de rescate respondió a la emergencia luego de recibir el aviso de que una persona había sufrido una lesión en uno de los senderos del volcán Ilamatepec.

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Tras ser localizada, la persona lesionada fue atendida en una cabina de emergencia dispuesta en la zona, donde recibió los primeros auxilios antes de ser trasladada a un centro asistencial. De acuerdo con el reporte, la intervención oportuna permitió estabilizar al afectado y evitar complicaciones mayores.

De igual manera, la institución castrense recalcó que este tipo de operativos son parte de su labor preventiva y de respuesta ante situaciones de emergencia en lugares turísticos durante la temporada alta.

La Fuerza Armada activó el rescate en uno de los senderos del Ilamatepec tras recibir el aviso sobre la persona lesionada. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

La presencia de equipos de auxilio en el área, compuesta por personal de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y organismos de socorro, busca garantizar la seguridad de los turistas. La atención inmediata, sumada a la rápida evacuación, constituye una de las estrategias implementadas para reducir los riesgos asociados a las actividades al aire libre en zonas volcánicas.

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En ese contexto, las autoridades han extendido un llamado a la población para extremar precauciones al realizar turismo de montaña durante el periodo vacacional, debido al incremento en la cantidad de personas que visitan los sitios naturales.

Además, se enfatiza la importancia de no consumir bebidas alcohólicas ni energizantes antes o durante las caminatas, así como prestar atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza o fatiga.

Los cuerpos de socorro reiteran que la planificación y la precaución contribuyen a lograr una experiencia segura en el ascenso a volcanes, uno de las actividades preferidas durante las festividades de agosto.

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Las Fiestas Agostinas elevaron la afluencia de visitantes en el volcán Ilamatepec, lo que podría aumentar el riesgo de accidentes en rutas de montaña. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La coordinación interinstitucional entre la Fuerza Armada, cuerpos de socorro y autoridades de turismo ha sido fundamental para garantizar la atención inmediata en situaciones como la ocurrida en el volcán Ilamatepec. Al mismo tiempo, las autoridades reiteran el llamado a la responsabilidad individual y colectiva para evitar incidentes que puedan empañar las celebraciones y ponen a disposición los canales de emergencia para cualquier eventualidad durante las actividades de montaña.

Recomendaciones para ascender volcanes

Informar a familiares o amigos sobre la ruta y el horario de la excursión

Llevar equipo adecuado y botiquín de primeros auxilios

Contar con teléfonos móviles cargados y, de ser posible, dispositivos de comunicación por radio

Respetar las señales y senderos autorizados

Evitar transitar por zonas de difícil acceso sin guía o preparación

Consultar el pronóstico del clima antes de ingresar a la ruta

En caso de accidente, mantener la calma y solicitar ayuda a los equipos de emergencia lo antes posible