Universidad de Costa Rica destina USD 1.1 millones para aumentar beneficios de becas y reforzar el apoyo a estudiantes de menores ingresos

La Universidad de Costa Rica invertirá más de ₡514 millones para fortalecer los beneficios económicos dirigidos a estudiantes con becas socioeconómicas durante el segundo ciclo de 2026. Fuente: Universidad de Costa Rica

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La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció una inversión adicional superior a ₡514 millones (unos USD 1.13 millones) para fortalecer su sistema de becas socioeconómicas durante el segundo ciclo lectivo de 2026, una medida que beneficiará principalmente a estudiantes de las categorías 4 y 5 mediante aumentos en los apoyos económicos destinados a alimentación, reubicación geográfica, residencias estudiantiles y gastos de carrera.

La decisión busca aliviar el impacto que ha tenido el incremento en el costo de vida sobre miles de universitarios en condición de vulnerabilidad económica y, al mismo tiempo, fortalecer las condiciones para que puedan mantenerse en las aulas hasta concluir sus estudios.

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Según informó la institución, los recursos adicionales permitirán actualizar varios de los beneficios que reciben las personas becarias, luego de estudios técnicos desarrollados por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS), que evaluó la necesidad de ajustar los montos para responder a la realidad económica que enfrentan los estudiantes en distintas regiones del país.

El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, señaló que el fortalecimiento del sistema de becas responde al compromiso institucional de garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes provenientes de hogares con mayores limitaciones económicas.

Uno de los cambios más relevantes corresponde al beneficio para gastos de carrera. Hasta ahora, el primer depósito de cada ciclo lectivo se calculaba de manera proporcional según la fecha de inicio de las clases, lo que reducía el monto disponible para cubrir los gastos propios del comienzo del semestre.

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Los incrementos beneficiarán principalmente a estudiantes con becas de las categorías 4 y 5 mediante mayores recursos para alimentación, reubicación geográfica y gastos académicos. Fuente: Universidad de Costa Rica

Con la nueva disposición, ese primer depósito no podrá ser inferior al 85% del beneficio mensual, lo que representa un incremento importante para quienes necesitan adquirir materiales, equipos o cubrir otros costos académicos desde los primeros días del ciclo.

Como ejemplo, una persona estudiante que recibe un beneficio mensual de ₡67,108 (USD 147) anteriormente habría obtenido ₡47,647 (USD 105) al inicio del semestre. Con el nuevo mecanismo, el monto ascenderá a ₡57,041 (USD 125), siempre que el estudiante cumpla con los requisitos establecidos para conservar la beca.

La Universidad también aprobó un incremento del 5% en el beneficio destinado a residencias estudiantiles, dirigido a quienes deben trasladarse lejos de sus comunidades para cursar sus estudios superiores.

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En el caso de la reubicación geográfica, el ajuste variará según la sede universitaria. Para la Sede Rodrigo Facio, la Sede de Guanacaste —incluidos Liberia y Santa Cruz— y la Sede Interuniversitaria de Alajuela, el aumento será del 4%, elevando el beneficio hasta ₡94,917 (USD 209).

Mientras tanto, para las demás sedes y recintos universitarios el incremento será del 2%, con un monto de ₡93.091 (USD 205). Estos porcentajes se suman al ajuste extraordinario del 3% aprobado en mayo de este año, lo que implica que este beneficio acumula un crecimiento superior al 10% desde inicios de 2025.

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Otro de los cambios anunciados contempla un incremento del 15% en el monto diario asignado para otros tiempos de alimentación, con el propósito de contribuir a que las personas estudiantes puedan cubrir una mayor parte de sus gastos alimentarios.

La institución también informó que analiza un eventual aumento en el beneficio de transporte, iniciativa que requeriría una inversión cercana a ₡50 millones (unos USD 110.000) adicionales.

La UCR recordó que el sistema de becas se asigna de manera individual, por lo que los montos varían dependiendo de la situación socioeconómica y académica de cada estudiante.

Con las modificaciones aprobadas, una persona con beca categoría 5, que cumpla con los requisitos académicos y reciba beneficios por pobreza extrema, alimentación, reubicación geográfica y gastos de carrera, podrá recibir cerca de ₡350,000 mensuales (unos USD 769), además de la exoneración total del pago de matrícula.

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En otros casos, estudiantes de esa misma categoría pueden recibir apoyos que oscilan entre ₡120,000 (USD 264) y ₡300,000 mensuales (USD 659), dependiendo de los beneficios asignados.

Por su parte, quienes cuentan con una beca categoría 4, además de mantener la exoneración del 100% del costo de matrícula, podrían recibir alrededor de ₡170,000 mensuales (USD 374) si acceden a beneficios como alimentación y reubicación geográfica.

Más de 23,000 estudiantes reciben actualmente una beca socioeconómica en la UCR, mientras que en algunas sedes regionales la cobertura supera el 85%. Fuente: Universidad de Costa Rica

La Universidad destacó que estos incrementos forman parte de una política institucional de fortalecimiento sostenido del sistema de becas. Entre 2019 y 2025, la inversión anual destinada a este programa creció cerca de un 40%, al pasar de ₡28,366 millones (unos USD 62.34 millones) a ₡39,755 millones (unos USD 87.37 millones).

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Para el presente año, el presupuesto destinado a becas alcanzó una cifra histórica de ₡41,398 millones (unos USD 90.98 millones), pese a que el crecimiento de los recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha sido considerablemente menor durante ese período.

Actualmente, más de 23,000 estudiantes reciben una beca socioeconómica en la Universidad de Costa Rica, lo que representa más de la mitad de la población estudiantil. En algunas sedes regionales, incluso, la cobertura supera el 85%.

Solo durante el primer semestre de 2026, la institución otorgó 4,697 nuevas becas, de las cuales 3,887 fueron asignadas a estudiantes de nuevo ingreso.

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La universidad también recordó que, desde el primer ciclo lectivo de 2025, los depósitos correspondientes a las becas socioeconómicas se realizan antes del inicio de las clases, una medida que busca que los estudiantes cuenten con recursos suficientes para cubrir gastos esenciales como alojamiento, alimentación, transporte y materiales académicos desde el primer día del semestre.

Con esta nueva inversión, la UCR reafirma su apuesta por una educación superior pública inclusiva y por un sistema de becas que permita reducir las barreras económicas que enfrentan miles de jóvenes para acceder y permanecer en la universidad. Las autoridades recordaron que los beneficiarios deben cumplir con requisitos como la carga mínima de créditos matriculados y un promedio académico determinado para conservar el 100% de los beneficios, e invitaron a quienes tengan consultas a acercarse a la Oficina de Becas o a los servicios de apoyo de cada sede universitaria.

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