La Policía Nacional identifica al presunto autor del asesinato de un mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, brinda detalles sobre la identificación del presunto autor del asesinato del mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana, quien fue identificado como Jorge Luis Montero Peña, alias “Romito” y “El Pintor”. Pesqueira aseguró que se mantiene activa su búsqueda junto al Ministerio Público./ (Redes Diego Pesqueira)

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La Policía Nacional identificó este miércoles al presunto responsable de la muerte del mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), José Aníbal Espinosa Valdés, de 49 años, ocurrida durante un conflicto en el sector Nuevo Amanecer del Hipódromo, en Santo Domingo Este. La institución informó que el proceso de investigación, realizado en coordinación con el Ministerio Público, permitió reconocer a Jorge Luis Montero Peña, alias “Romito” y “El Pintor”, como el principal señalado por los disparos que acabaron con la vida del oficial.

Según declaraciones del vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Montero Peña, quien figura como pieza central en las pesquisas sobre el incidente. Pesqueira detalló que el martes se entregó de forma voluntaria José Luis Bautista, apodado “El Che”, quien, de acuerdo con los reportes preliminares, se encontraba en el vehículo utilizado para huir tras los hechos. Esta versión fue confirmada por el propio portavoz durante una intervención ante medios y a través de sus redes sociales.

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De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, el automóvil involucrado en el caso ya se encuentra bajo custodia policial y forma parte del conjunto de pruebas recogidas para el esclarecimiento del caso. Las investigaciones indican que este vehículo había sido entregado previamente por un ciudadano para trabajos de pintura en un taller donde presuntamente laboraba el hoy buscado y habría sido utilizado sin autorización del propietario.

La Policía Nacional de República Dominicana suspendió de forma preventiva a cinco agentes tras la muerte de Darlin Emmanuel Mercado Reyes en Santo Domingo Oeste./ (Policía Nacional)

En el incidente resultó herido por arma de fuego Henry José Espinosa Fortuna, hijo del oficial fallecido, con 20 años de edad. Las fuentes oficiales precisaron que sigue bajo atención médica y su estado de salud es motivo de seguimiento por las autoridades.

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La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, subrayó la importancia de establecer con exactitud las circunstancias del hecho. Pesqueira enfatizó que la investigación permanece abierta y que todos los elementos recabados serán presentados ante la justicia. El portavoz agregó que se mantiene la colaboración entre las diferentes dependencias para localizar y apresar a Montero Peña, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

El caso ha generado atención entre la opinión pública por tratarse de un oficial de alto rango de la Fuerza Aérea y por las circunstancias en que se produjo el ataque. Las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia del proceso y la disposición de informar a la ciudadanía sobre cualquier avance relevante.

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La muerte del mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana José Aníbal Espinosa Valdés ocurrió durante un conflicto en el sector Nuevo Amanecer del Hipódromo./ (eldia.com.do)

Las declaraciones y datos suministrados por el vocero policial constituyen hasta el momento la principal versión oficial sobre el hecho. La Policía Nacional enfatizó que las diligencias técnicas y testimoniales continúan. La institución hizo un llamado a la población para colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización del presunto agresor.

Por el momento, el Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen bajo resguardo el vehículo implicado y trabajan conjuntamente en la reconstrucción de los hechos para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados. El avance de la investigación y la captura del principal sospechoso serán comunicados oportunamente por las fuentes oficiales.

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