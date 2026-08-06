Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras: Ministerio Público ratifica acusación contra Juan Orlando Hernández y aclara que pidió su detención judicial

El Ministerio Público de Honduras ratificó la acusación contra Juan Orlando Hernández en Pandora II y aclaró que solicitó su detención judicial, aunque el juez impuso otras medidas cautelares

El Ministerio Público ratificó su posición como ente acusador contra Juan Orlando Hernández. (FOTO: Proceso Digital)
El Ministerio Público ratificó su posición como ente acusador contra Juan Orlando Hernández. (FOTO: Proceso Digital)
Guardar

El Ministerio Público de Honduras ratificó su posición como ente acusador contra el expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II y aclaró que solicitó su detención judicial, aunque el juez decidió imponerle medidas cautelares diferentes.

El pronunciamiento de la Fiscalía se produjo este miércoles en medio de la controversia generada alrededor de las medidas cautelares impuestas al exmandatario hondureño y después de declaraciones del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, relacionadas con el proceso.

A través de un comunicado, el Ministerio Público (MP) sostuvo que mantiene su actuación como ente acusador y aseguró que sus decisiones se adoptan bajo los principios de independencia técnica y funcional establecidos para el ejercicio de la persecución penal.

PUBLICIDAD

Fiscalía asegura que sí solicitó detención judicial

El organismo aclaró que durante el proceso contra Hernández solicitó al juez competente la aplicación de la medida cautelar de detención judicial, al considerar que podría existir un riesgo de obstaculización de la investigación.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional encargado de conocer el expediente determinó aplicar medidas distintas a la privación de libertad solicitada por la Fiscalía.

El Ministerio Público remarcó que la determinación sobre las medidas cautelares corresponde exclusivamente al juez de la causa, por lo que diferenció su petición de la resolución finalmente adoptada por el tribunal.

De esta manera, la Fiscalía buscó precisar públicamente cuál ha sido su postura dentro del proceso y reafirmó que continuará ejerciendo la acusación correspondiente en Pandora II.

PUBLICIDAD

Pronunciamiento ocurre tras declaraciones de la PGR

La aclaración se produjo después de que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, denunciara que Hernández habría dirigido expresiones intimidatorias contra la institución luego de que esta respaldara la solicitud de detención judicial.

Ante esa situación, el Ministerio Público marcó distancia respecto a las declaraciones realizadas por representantes de otras instituciones que tienen participación o interés en el proceso.

“La actuación de otras instituciones del Estado que también tengan interés o participación en este proceso son responsabilidad de dichas instituciones y no comprometen ni modifican la posición de esta institución”, señaló la Fiscalía en su comunicado.

El Ministerio Público defendió su independencia técnica y funcional durante el proceso. (FOTO: Ministerio Público)
El Ministerio Público defendió su independencia técnica y funcional durante el proceso. (FOTO: Ministerio Público)

El ente acusador insistió en que sus actuaciones dentro del expediente se realizan con independencia técnica y funcional, de acuerdo con las atribuciones constitucionales otorgadas al Ministerio Público.

La institución enfatizó que las posiciones o declaraciones formuladas por otras entidades estatales no alteran las decisiones adoptadas por los fiscales responsables del proceso contra el exmandatario.

Con el pronunciamiento, el MP también buscó dejar establecido que la ausencia de una orden de detención judicial contra Hernández no significa que esa institución haya desistido de solicitarla, sino que el juez competente resolvió aplicar otras medidas.

El juez de la causa resolvió aplicar medidas cautelares distintas a la detención judicial. (FOTO: Colón al día)
El juez de la causa resolvió aplicar medidas cautelares distintas a la detención judicial. (FOTO: Colón al día)

El Ministerio Público reiteró que continuará desarrollando sus actuaciones dentro del caso y aseguró que mantendrá una política de transparencia sobre las decisiones que correspondan durante las siguientes etapas judiciales.

Asimismo, indicó que la información institucional relacionada con el expediente será divulgada únicamente mediante sus canales oficiales, en momentos en que las decisiones alrededor del proceso han generado declaraciones de diferentes funcionarios e instituciones.

El pronunciamiento reafirma así la postura de la Fiscalía en Pandora II: mantiene la acusación contra Juan Orlando Hernández, sostiene que solicitó su detención judicial por un posible riesgo de obstaculización y aclara que fue el juez de la causa quien decidió imponer medidas cautelares distintas.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoHondurasJuan Orlando Hernándezdetención judicial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Universidad de Costa Rica destina USD 1.1 millones para aumentar beneficios de becas y reforzar el apoyo a estudiantes de menores ingresos

La UCR incrementará, a partir del segundo ciclo lectivo de 2026, los montos de varios beneficios dirigidos a estudiantes con becas socioeconómicas de las categorías 4 y 5, como parte de una inversión extraordinaria para enfrentar el aumento en el costo de vida.

Universidad de Costa Rica destina USD 1.1 millones para aumentar beneficios de becas y reforzar el apoyo a estudiantes de menores ingresos

Permisos de construcción se disparan un 21% en Costa Rica y apuntan al mejor año del sector desde la pandemia

El dinamismo de la construcción continúa consolidándose como uno de los principales motores de la economía costarricense. Durante el primer semestre de 2026, la intención de construir creció un 21% respecto al mismo período del año anterior, impulsada por proyectos industriales, urbanísticos y de vivienda.

Permisos de construcción se disparan un 21% en Costa Rica y apuntan al mejor año del sector desde la pandemia

El Salvador creció 4.6% en el primer trimestre de 2026 impulsado por el consumo y la inversión, según EMFI

La financiera inglesa detectó un desempeño de la economía salvadoreña mejor al esperado en el arranque del año y ajustó su estimación por encima del consenso y del FMI

El Salvador creció 4.6% en el primer trimestre de 2026 impulsado por el consumo y la inversión, según EMFI

La Policía Nacional identifica al presunto autor del asesinato de un mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana

Las autoridades señalaron a Jorge Luis Montero Peña como el principal implicado en el ataque ocurrido en Santo Domingo Este, mientras el Ministerio Público y los investigadores mantienen abiertas las diligencias para ubicarlo y arrestarlo.

La Policía Nacional identifica al presunto autor del asesinato de un mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana

El Salvador: Fuerza Armada evacúa a una persona lesionada en el volcán Ilamatepec

Una rápida acción de la Fuerza Armada permitió la evacuación y atención médica de un excursionista herido en el Ilamatepec, donde la afluencia masiva de turistas exige mayor responsabilidad y medidas preventivas

El Salvador: Fuerza Armada evacúa a una persona lesionada en el volcán Ilamatepec

TECNO

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

HONOR Robot Phone supera 200.000 reservas en su primera semana: fecha de lanzamiento y características

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS

Poner una moneda sobre el router de WiFi: el truco que muchos prueban, es o no útil

Lista de celulares que aún pueden usar “Ok Google” y activar el Asistente antiguo en lugar de Gemini

ENTRETENIMIENTO

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

Sale a la luz el audio de la llamada al 911 de Perez Hilton donde se revelan los detalles de un “intento de suicidio”

Entre Vientos de invierno y los Emmy: George R. R. Martin calificó este año como “abrumador”

Entre letras de amor y ruptura, Ariana Grande lanzó Petal y anunció un descanso de la vida pública

La esposa de Bruce Willis habla de la difícil decisión de celebrar sus 50 años mientras cuida al actor

MUNDO

El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuego

El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuego

Irán admitió que es “muy difícil” contactar a su líder supremo Mojtaba Khamenei tras el ataque de Estados Unidos e Israel

Irán dijo que recibió señales de Estados Unidos para volver a negociar, pero aún no decide si retomará las conversaciones

Estados Unidos proyecta una flota de acorazados nucleares que costará 275.000 millones de dólares

Un dron con explosivos obligó a cerrar el aeropuerto de Leipzig: Alemania denunció un “ataque híbrido”