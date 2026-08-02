Venezuela y República Dominicana anunciaron la “normalización” de sus relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura

Delcy Rodríguez y Luis Abinader

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Venezuela y República Dominicana han formalizado este domingo el inicio de un proceso para restablecer sus relaciones diplomáticas, suspendidas desde 2024 luego de que Santo Domingo no reconociera el fraude electoral perpetrado ese año por el ex dictador Nicolás Maduro.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano, ambos países han acordado “iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo”. Esta información fue confirmada por el Ministerio de Exteriores dominicano a través de redes sociales, replicando los términos exactos del anuncio de Caracas.

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El distanciamiento entre Santo Domingo y Caracas se produjo tras los comicios de 2024, en los que la administración de Luis Abinader decidió no reconocer la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. La decisión dominicana derivó en la ruptura total de los vínculos diplomáticos y la interrupción de los servicios consulares, un hecho que afectó a miles de migrantes y complicó las gestiones bilaterales.

Dos años después, el contexto político ha cambiado considerablemente. Maduro se encuentra bajo detención en Estados Unidos, mientras que Delcy Rodríguez, hasta entonces figura central del oficialismo venezolano, ocupa la presidencia interina con la aceptación de la Casa Blanca.

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El comunicado publicado por la cancillería venezolana

La primera fase de este acercamiento contempla el restablecimiento de los servicios consulares, una demanda persistente de las comunidades migrantes. El calendario para la reanudación plena de las relaciones aún no ha sido definido, aunque las partes manifestaron su intención de avanzar con base en el diálogo, el respeto mutuo y los principios del derecho internacional. Ambos gobiernos han reiterado su voluntad de mantener una interlocución fluida y resolver las diferencias mediante mecanismos diplomáticos.

El restablecimiento de los vínculos entre Venezuela y República Dominicana se inscribe en un contexto de reconfiguración diplomática más amplio en la región.

Delcy Rodríguez extendió en días recientes una invitación al presidente de Chile, José Antonio Kast, para “marchar juntos” en una agenda de cooperación y amistad. Rodríguez agradeció públicamente las palabras de Kast, quien impulsó la reactivación de las relaciones consulares entre ambos países tras la etapa de tensión vivida durante el mandato del expresidente Gabriel Boric.

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Kast enfatizó que la normalización de los lazos con Caracas resulta fundamental para ejecutar su plan de expulsión de inmigrantes irregulares, uno de los principales compromisos de su campaña presidencial. Datos oficiales citados por EFE estiman que existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes en Chile, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos. El mandatario chileno subrayó que la reapertura de canales diplomáticos permitirá atender desafíos en materia de seguridad, migración y desarrollo económico.

Delcy Rodríguez propuso al presidente chileno José Antonio Kast que Venezuela y Chile "marchen juntos" con una agenda de cooperación (EFE/ Juan Pablo Pino)

El deterioro de los lazos entre Chile y Venezuela provocó la retirada del personal diplomático de ambos países en 2024 y afectó a cerca de 700.000 venezolanos residentes en territorio chileno, así como a unos 25.000 chilenos que viven en Venezuela. La desconexión institucional dificultó la cooperación en áreas clave y generó incertidumbre entre las comunidades migrantes.

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En el caso de República Dominicana, el restablecimiento de las relaciones consulares representa una medida esperada por la diáspora venezolana, que ha experimentado obstáculos en la obtención de documentación y asistencia jurídica durante el periodo de ruptura. Las autoridades de ambos países han reconocido la importancia de restituir estos servicios como paso inicial hacia una normalización más amplia.

El proceso de acercamiento diplomático entre Venezuela y República Dominicana se produce en un escenario internacional marcado por la cautela y la búsqueda de consensos. Las declaraciones oficiales subrayan la disposición a mantener el diálogo y la cooperación, sin detallar aún los plazos para la reactivación total de las representaciones diplomáticas ni los posibles encuentros bilaterales de alto nivel.

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