Guatemala fue nominada a los premios Wanderlust 2026 en dos categorías internacionales

Guatemala, con su mapa y elementos naturales, muestra las nominaciones a los Wanderlust Reader Travel Awards 2026 como país y destino emergente más deseado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala fue nominada a los Wanderlust Reader Travel Awards 2026 en dos categorías internacionales y ya puede recibir votos del público, en una competencia que le permite disputar el título de país más deseado del mundo y destino emergente más deseado del mundo hasta el 10 de octubre de 2026.

La premiación acumula 25 años de trayectoria en el sector turístico. En la edición de 2025 participaron más de 200 mil personas y se registraron cerca de 4,9 millones de votos, mientras que para este año la organización prevé más de 250 mil votos únicos.

El Instituto Guatemalteco de Turismo informó en sus redes sociales que el país fue incluido en las categorías “Most Desirable Country Worldwide” y “Most Desirable Emerging Destination Worldwide”. La entidad sostuvo que la nominación refleja el posicionamiento que Guatemala ha ganado en el escenario turístico internacional.

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Según el instituto, esa distinción responde al trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y las comunidades, que han reforzado la oferta del país a través de la promoción de destinos, patrimonio, riqueza natural y diversidad cultural.

La campaña de turismo de Guatemala destaca su nominación a los Wanderlust Reader Travel Awards 2026 sobre una panorámica del complejo arqueológico de Tikal. (Inguat)

La votación ya está abierta y se define por lectores de distintos países

Los ganadores de los Wanderlust Reader Travel Awards 2026 serán elegidos por lectores y viajeros de diferentes partes del mundo. Los resultados finales todavía no fueron anunciados porque el certamen se encuentra en fase de nominación y votación.

Quienes quieran apoyar a Guatemala deben ingresar a la plataforma oficial de los premios y completar el formulario con los datos solicitados, incluido un correo electrónico. Después, deben buscar la categoría tres, correspondiente a “Most Desirable Country Worldwide”, y seleccionar al país.

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El siguiente paso consiste en dirigirse a la categoría 11, “Most Desirable Emerging Destination Worldwide”, para volver a elegir a Guatemala. Una vez enviado el formulario, el voto queda emitido y el proceso puede completarse en unos cinco minutos.

La revista británica Wanderlust, especializada en turismo y viajes, organiza estos premios que cada año distinguen a destinos, ciudades, regiones y experiencias elegidos por su audiencia. En esta edición, la nominación coloca al país junto a otros destinos con reconocimiento internacional.

Los votos también participan en un sorteo con premios por más de USD 100 mil

Las personas que voten no solo respaldarán la candidatura del país. También entrarán automáticamente en un sorteo organizado por la publicación, con viajes cuyo valor total supera los USD 100 mil.

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Entre esos premios figuran expediciones por Noruega y recorridos por distintos destinos de India. Tras el cierre de la votación, la revista anunciará a los ganadores durante la ceremonia oficial de los Reader Travel Awards 2026.

El Inguat invitó a la población y a quienes ya visitaron el país a apoyar la nominación. La institución considera que cada participación puede contribuir a sostener la presencia de Guatemala en uno de los certámenes turísticos de mayor alcance entre viajeros y especialistas del sector.

No es la primera vez que el país aparece en este reconocimiento. De acuerdo con la información difundida sobre la postulación, en años anteriores Guatemala ya logró destacarse en estos premios gracias al respaldo de los votantes y al interés que generan sus destinos entre viajeros internacionales.

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La nueva nominación vuelve a exponer la oferta turística guatemalteca asociada con naturaleza, historia, gastronomía, aventura, sitios arqueológicos, volcanes y patrimonio cultural. El resultado dependerá por completo de la elección de los lectores registrados en la plataforma oficial de votación.