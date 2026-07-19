Panamá propone armonizar el etiquetado de alimentos y suma el respaldo del sector latinoamericano

Una mujer en el pasillo de un supermercado examina el etiquetado en inglés de un producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (Alaiab) reafirmó su compromiso con la propuesta de Panamá de lograr una armonización regulatoria sobre el etiquetado general de los alimentos, como el camino técnicamente sólido y políticamente coherente para la región.

Panamá incorporó, para su aplicación nacional, una alternativa que permitirá que los alimentos preenvasados que ingresen al país con su etiqueta original en inglés puedan poner a disposición de los consumidores la información complementaria en español.

Esto se haría mediante herramientas tecnológicas, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias.

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La propuesta panameña se incorpora al nuevo Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado General de Alimentos Preenvasados, y la misma se dio durante la reciente reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco).

Ante este escenario, la Alaiab reafirmó su compromiso con la armonización regulatoria en el marco de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), señalando que la industria no solo está dispuesta a participar en ese proceso, sino que está preparada para contribuir con evidencia científica, capacidad técnica y visión de largo plazo.

Un tarro de miel presenta su etiqueta con la descripción del producto en inglés y español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina operan unas 435.950 empresas, de las cuales el 96% son micro, pequeñas y medianas, lo que representa la columna vertebral del tejido productivo regional, según datos de la Alaiab.

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El sector genera 7,09 millones de empleos directos, con un efecto multiplicador de 4,17 empleos indirectos por cada puesto creado, y aporta $285.244 millones al PIB regional.

En Centroamérica, los datos de la SIECA revelan que uno de cada cinco dólares que la región vende al mundo proviene de la industria de alimentos y bebidas, con exportaciones sectoriales que superan los $9.700 millones anuales. El 46% de ese comercio ocurre dentro de la propia región.

La medida permitirá que los alimentos preenvasados que ingresen al país con su etiqueta original en inglés puedan poner a disposición de los consumidores la información complementaria en español mediante herramientas tecnológicas, sin sustituir la información obligatoria del envase y cumpliendo con los requisitos establecidos por la nueva normativa.

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Para Alaiab, este resultado demuestra el valor de construir regulaciones dentro de los procesos de integración regional y mediante procesos participativos que integren la visión del sector público, la academia, las organizaciones de consumidores y el sector privado. Es también una muestra de que la vía regional permite alcanzar acuerdos técnicamente sólidos y coherentes con el mercado centroamericano.

El etiquetado frontal en idioma español es de beneficio para los consumidores.

“La construcción de regulaciones mediante el diálogo y la evidencia técnica permite avanzar hacia marcos normativos que benefician tanto a los consumidores como al desarrollo de la industria. Panamá ha demostrado que es posible alcanzar consensos que fortalecen la regulación sin perder de vista las necesidades del país", señaló Juliana Cortez, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Alaiab.

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El resultado alcanzado en el etiquetado general confirma que la vía de la armonización regional funciona y debe sostenerse, manifestó.

Indicó que es el mismo marco de la SIECA en el que hoy avanza la construcción del Reglamento Técnico Centroamericano de etiquetado frontal: continuar esa discusión dentro del proceso regional, y no mediante iniciativas nacionales aisladas, es lo que permite acuerdos técnicamente sólidos, coherentes con el mercado centroamericano y con mayor certeza para consumidores y empresas.

"Panamá acaba de demostrar que la vía regional produce buenos acuerdos. Ese mismo marco de armonización dentro de la SIECA es el espacio donde debe seguir construyéndose el etiquetado frontal, con evidencia científica y con la participación de todos los actores, para dar certeza a los consumidores y evitar la fragmentación entre países“, puntualizó Cortez.

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