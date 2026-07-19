Policía arresta en Nicaragua a un hombre buscado por Interpol acusado de homicidio en Estados Unidos

La Policía Nacional de Nicaragua detuvo en Estelí a Cristhiam Rodríguez Izcano tras una notificación roja de Interpol por un caso de homicidio en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de un ciudadano nicaragüense buscado internacionalmente movilizó a las autoridades en la ciudad de Estelí, tras la activación de una notificación roja de Interpol vinculada a un caso de homicidio en Estados Unidos. El arresto se produjo en el marco de una operación de la Policía Nacional de Nicaragua, que respondió a una solicitud formal de las autoridades estadounidenses relacionada con un accidente de tránsito ocurrido en Arkansas en 2022.

El sujeto fue identificado por las autoridades como Cristhiam Rodríguez Izcano, de 34 años, señalado por la justicia de Estados Unidos como presunto responsable de la muerte de Tracy Harlam, una enfermera de 47 años. Las investigaciones indican que Rodríguez Izcano habría provocado un choque fatal en la ciudad de Springdale, al conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, pasando por alto una señal de semáforo en rojo. Entre los cargos que enfrenta figuran homicidio negligente, agresión en segundo grado, conducción bajo los efectos del alcohol y drogas, conducir sin licencia y posesión de un recipiente abierto con bebidas alcohólicas.

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El proceso judicial en territorio estadounidense permitió que el acusado obtuviera libertad bajo fianza. No obstante, semanas después abandonó el país y retornó a Estelí, donde permaneció durante un largo periodo mientras persistía la orden internacional de captura. Durante este tiempo, familiares de la víctima impulsaron campañas en redes para exigir justicia y remarcar por la salida del acusado antes del juicio.

Estados Unidos señala a Cristhiam Rodríguez Izcano como presunto responsable de la muerte de Tracy Harlam en un choque ocurrido en Springdale, Arkansas, en 2022. (Foto cortesía)

En el estado de Arkansas, el cargo de homicidio negligente vinculado a la conducción bajo los efectos del alcohol (DWI) se clasifica como delito grave Clase B. Por este delito, la pena puede ser de 5 a 20 años de prisión y una multa de hasta $15,000.

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La detención en Nicaragua surgió tras una denuncia local por un presunto caso de violencia doméstica. Al confirmar la identidad del sospechoso, la policía descubrió la notificación roja de Interpol, lo que llevó a su inmediata captura y traslado a Managua para la continuación del procedimiento judicial bajo supervisión de las autoridades nacionales.

El futuro del caso está marcado por los límites legales que impone la Constitución de Nicaragua, la cual prohíbe la extradición de sus ciudadanos, incluso cuando existen tratados de cooperación internacional como el firmado con Estados Unidos en 1905. La legislación nicaragüense prevalece sobre los acuerdos bilaterales, y la cooperación judicial entre ambos países permanece restringida.

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La investigación en Arkansas sostiene que Rodríguez Izcano condujo bajo los efectos del alcohol y otras sustancias y cruzó un semáforo en rojo antes del choque fatal. (Foto cortesía)

En algunos escenarios, los convenios internacionales permiten que personas requeridas sean juzgadas en su propio país por delitos cometidos en el extranjero, siempre que se cumplan los requisitos legales pertinentes. Hasta el momento, las autoridades de Nicaragua no han informado si aplicarán este mecanismo en el caso de Rodríguez Izcano.

La situación pone de manifiesto los retos que enfrentan los sistemas de justicia frente a delitos transnacionales, donde la coordinación internacional, los tratados vigentes y las restricciones nacionales influyen en los procesos y en las posibilidades de enjuiciamiento.