Seguridad desplegará brigadas de control vial en Honduras para frenar accidentes que ya dejan más de mil fallecidos en 2026

Los accidentes de tránsito superaron el millar de fallecidos y se consolidaron como la segunda causa de muerte en Honduras. (Foto: Redes Sociales)

El ministro de Seguridad Gerzon Velásquez anunció un plan nacional para reforzar los controles en carreteras y calles de Honduras. Desde el próximo lunes operarán brigadas de control y seguridad vial en distintos departamentos, con inspecciones permanentes y acciones preventivas para reducir los accidentes de tránsito.

El funcionario explicó que las brigadas supervisarán el cumplimiento de la Ley de Tránsito y desarrollarán acciones dirigidas tanto a conductores como a peatones. Según señaló, la estrategia responde al aumento de la siniestralidad vial y apunta a reforzar la presencia de las autoridades en los principales corredores del país.

“El objetivo es fortalecer la seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes mediante controles permanentes y una mayor presencia policial”, indicó el titular de Seguridad.

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Cómo funcionarán las brigadas

Las nuevas brigadas estarán integradas por personal especializado en tránsito y seguridad vial, con la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normas de circulación, detectar conductores en estado de ebriedad, controlar el exceso de velocidad, revisar la documentación de los vehículos y promover una conducción responsable.

Además de las tareas de fiscalización, las autoridades desarrollarán campañas de prevención y concienciación para los usuarios de las vías públicas, con énfasis en el uso del cinturón de seguridad, el casco para motociclistas y el respeto a las señales de tránsito.

El ministro llamó a la población a colaborar con las autoridades y adoptar una cultura de respeto a las normas de circulación. “La protección de la vida de los hondureños es una prioridad y por ello necesitamos el compromiso de todos los conductores para reducir los accidentes que enlutan diariamente a muchas familias”, expresó.

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La DNVT reporta más de 5,900 percances registrados en las carreteras hondureñas. (Foto: Archivo)

El contexto de la siniestralidad vial

La decisión de reforzar los operativos llega mientras los accidentes viales continúan entre las principales causas de muerte en Honduras.

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), a finales de junio de 2026 las autoridades contabilizaban 985 personas fallecidas, de las cuales 452 eran motociclistas, es decir, el 41,7% del total de víctimas mortales. El promedio nacional se mantiene entre cuatro y cinco fallecidos diarios por percances viales.

Con el paso de las semanas, la cifra superó el millar de fallecidos y consolidó a los accidentes de tránsito como la segunda causa de muerte violenta en Honduras, solo por detrás de los homicidios.

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El impacto en los motociclistas

Uno de los principales desafíos para las autoridades sigue siendo la alta participación de motociclistas en los accidentes de tránsito.

Los datos oficiales reflejan que una parte de las víctimas mortales corresponde a conductores de motocicleta, una situación que las autoridades atribuyen al exceso de velocidad, invasión de carril, maniobras imprudentes, falta de experiencia al volante y, en algunos casos, a la conducción bajo los efectos del alcohol.

La DNVT también señaló que muchos motociclistas circulan sin la documentación correspondiente, sin licencia de conducir o sin utilizar casco, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones fatales en caso de accidente.

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Operativos y enfoque preventivo

Las nuevas brigadas también intensificarán los operativos para detectar conductores que manejen bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

La DNVT informó que a finales de junio de 2026 había 985 personas fallecidas en accidentes de tránsito en Honduras y 452 de ellas eran motociclistas. (Créditos: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

Durante operativos desarrollados por la Policía Nacional en mayo de este año, fueron decomisadas 1.895 motocicletas, principalmente porque sus conductores eran menores de edad, no portaban licencia, carecían de la documentación requerida o fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad.

Las autoridades consideran que el consumo de alcohol continúa entre los principales factores asociados a los accidentes de tránsito, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la movilidad en las carreteras del país.

Aunque los operativos contemplan la aplicación de sanciones establecidas en la Ley de Tránsito, Velásquez aseguró que el enfoque principal será preventivo.

La estrategia incluye una mayor coordinación entre la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y otras instituciones vinculadas a la seguridad vial, con el propósito de reducir los factores de riesgo que provocan accidentes con consecuencias fatales.

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