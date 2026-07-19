El Salvador

En fotos: Los salvadoreños llenan plazas para ver la final entre Argentina y España

Personas de todas las edades se reunieron en espacios públicos de El Salvador para seguir en comunidad la definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y festejar a Argentina o a España

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La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España (Foto cortesía Secretaría de Prensa de San Salvador Centro)
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
El cierre del torneo reunió a multitudes en varios puntos públicos del país, donde la emoción por el campeonato se mezcló con festejos, nervios y una experiencia colectiva frente a las pantallas (Foto cortesía Secretaría de Prensa de San Salvador Centro)
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
Personas de todas las edades se reunieron en espacios públicos de El Salvador para seguir en comunidad la definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y festejar a Argentina o a España (Foto cortesía Secretaría de Prensa de San Salvador Centro)
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
En varios puntos de El Salvador, familias y jóvenes se congregaron en espacios abiertos para acompañar juntos el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y celebrar el apoyo a Argentina o España (Foto cortesía San Salvador Centro)
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
La transmisión se siguió en grupo y con clima de fiesta, entre abrazos y gritos, mientras el apoyo se repartía entre dos equipos y el cierre del torneo se celebraba fuera de casa (Foto cortesía )
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
Salvadoreños de todas las edades salieron a espacios públicos para vivir el partido en comunidad. Entre cánticos y banderas, la celebración tomó dos colores. Lo que ocurrió tras el pitazo final marcó el ambiente (Foto cortesía San Salvador Centro)
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
Argentina o España, una decisión en familia: la final del Mundial FIFA 2026 vista en comunidad en plazas públicas de El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
Personas de todas las edades se reunieron en espacios públicos para seguir el partido y celebrar a Argentina o a España (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
Personas de varias generaciones se juntaron en distintos puntos abiertos para acompañar el encuentro entre Argentina y España y disfrutar la jornada como una experiencia colectiva (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
La final del Mundial se vivió en grande en El Salvador con plazas llenas por Argentina y España
La final de la Copa Mundial se siguió en plazas públicas, donde familias y grupos de amigos se reunieron para alentar y festejar (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

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