Ex viceministro guatemalteco es asesinado en su residencia e investigan un parricidio

Jorge David Calvo Drago, exviceministro del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, fue hallado muerto en su residencia de la zona 16 de la Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil detuvo a Camilo Roberto Calvo Leiva, hijo de la víctima, como principal sospechoso del crimen e investiga un caso de parricidio. (PNC)

La madrugada del sábado 18 de julio de 2026, Guatemala fue escenario de una tragedia que sacudió a los sectores político, académico y social del país. Jorge David Calvo Drago, reconocido académico y exviceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), fue hallado muerto en el interior de su residencia, ubicada en el Condominio Bosques de Alcala I Kanajuyú ll, de la zona 16, de la Ciudad de Guatemala.

El principal sospechoso y único detenido es su propio hijo, quien permanece bajo custodia policial y confesó el crimen al momento de su detención.

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El desarrollo del crimen y la detención

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), la noche del viernes y las primeras horas del sábado, Calvo Drago y su hijo, identificado como Camilo Roberto Calvo Leiva, de 26 años, compartieron bebidas alcohólicas en la vivienda familiar.

No obstante, una discusión violenta interrumpió la madrugada al extremo que despertó a los vecinos, quienes, al escuchar gritos de auxilio y ruido extremo se acercaron a la residencia del académico, pero nadie les respondió, por lo que optaron por llamar de inmediato a la policía.

Jorge David Calvo Drago, exviceministro del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, fue hallado muerto en su residencia de la zona 16 de la Ciudad de Guatemala. (Flacso)

Los agentes llegaron después de varias llamadas de alarma. Encontraron frente a la residencia a un aglomerado de personas. Sin embargo, el, ahora detenido, trataba de eludir a los oficiales asegurando que todo estaba en orden y que su papá, estaba descansando; pero no logró su cometido.

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Finalmente los policías ingresaron a la residencia se encontraron con una escena de horror. Las manchas de sangre eran evidentes, motivándolos a una inspección exhaustiva del inmueble.

Al revisar una de las habitaciones que funcionaba como comedor, los oficiales encontraron evidencia de violencia y localizaron el cuerpo sin vida de Calvo Drago. Junto al cadáver se hallaba el cuchillo utilizado en el ataque, mismo que servirá como principal prueba material por el Ministerio Público (MP).

Cambia versión y reconoce culpabilidad

Tras verse acorralado con las evidencias, Calvo Leiva decidió confesar. “Manifestó que en horas de la madrugada se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su progenitor en el interior del domicilio pero por el calor de los tragos dio lugar a una discusión, posteriormente se agredieron (fisicamente) y terminó hiriéndolo con arma blanca (cuchillo)“, se lee en el parte policial al que Infobae tuvo acceso.

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La escena del crimen evidenció la violencia con la que el exfuncionario guatemalteco habría sido asesinado por su propio hijo. (PNC)

Calvo Leiva es hijo de la víctima. Hasta el momento se desconoce qué motivo la discusión que terminó en la trágica muerte del exfuncionario guatemalteco.

Proceso judicial

Las autoridades trasladaron a Camilo Roberto Calvo Leiva bajo estricta vigilancia a la Torre de Tribunales, donde inicia el proceso judicial por parricidio.

Actualmente el caso permanece en investigación por parte del Ministerio Público (MP) para esclarecer la raíz de la discusión y determinar si existían antecedentes de violencia intrafamiliar o factores desencadenantes asociados al entorno familiar.

La Policía Nacional Civil detuvo a Camilo Roberto Calvo Leiva, hijo de la víctima, como principal sospechoso del crimen e investiga un caso de parricidio. (PNC)

Impacto y antecedentes del exfuncionario

La muerte de Jorge David Calvo Drago deja un profundo vacío en ámbitos profesionales y académicos de Guatemala. Además de su paso por la administración pública, Calvo Drago era consultor internacional, docente universitario e investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y fungió como Viceministro durante la administración de transición de Alejandro Maldonado Aguirre en 2015.

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Era catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Su fallecimiento causó conmoción, por lo que la unidad académica decidió “guardar una semana de duelo”.

La muerte de Jorge David Calvo Drago causó conmoción en Guatemala, donde ejercía como consultor internacional, docente de la USAC e investigador asociado de FLACSO. (Facebook)

Víctima de la guerra interna

Su trayectoria estuvo marcada por una historia de persecución política: en 1984, durante el conflicto armado interno, fue capturado y desaparecido por fuerzas de seguridad clandestinas. Permaneció 49 días en cautiverio junto a su padre, Jorge Roberto Calvo Barajas, quien también fue secuestrado durante la búsqueda de su hijo.

Ambos sobrevivieron al cautiverio inicial y, tras su liberación en abril de 1984, debieron solicitar asilo en la Embajada de Venezuela en Guatemala antes de exiliarse en Honduras. Posteriormente, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) —vinculado a la inteligencia militar— continuó el hostigamiento contra la familia durante su exilio.

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La historia de los Calvo Drago representa uno de los episodios más documentados de represión estatal durante la década de 1980. El nombre de Jorge David Calvo Drago aparece en el infame “Diario Militar”, un archivo secreto de inteligencia militar que registró los secuestros, torturas y desapariciones de opositores políticos.

Jorge David Calvo Drago fue víctima de la represión estatal en 1984, estuvo 49 días desaparecido y su caso figura en el Diario Militar de Guatemala. (Diario Militar)

La familia fue obligada al exilio tras sobrevivir a la represión, pero el retorno de la democracia permitió a Calvo Drago reintegrarse al país y desempeñarse en cargos técnicos y viceministeriales.

El caso del “Diario Militar” sigue abierto en la justicia guatemalteca y constituye uno de los principales expedientes sobre delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.

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