Guatemala

Tres medallistas olímpicos lideran a Guatemala en los Juegos de Santo Domingo 2026

Erick Barrondo, Adriana Ruano y Jean Pierre Brol encabezan una comitiva récord que buscará subir al podio en República Dominicana junto a otras figuras como Kevin Cordón y Alejandra Higueros

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Vista frontal de una numerosa delegación deportiva en uniformes azul oscuro y celeste posando en gradas frente a un banner con texto y logos
La delegación deportiva de Guatemala posa uniformada frente a un banner que anuncia los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (CDAG)

La delegación de Guatemala se prepara para presentar su mayor delegación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, entre el 24 de julio y el 8 de agosto. Según informó la agencia de noticias EFE, el país centroamericano estará representado por 480 atletas y será la mayor delegación que ha enviado a estas justas desde su debut en la edición inaugural de 1926.

De acuerdo con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la comitiva está conformada por 213 mujeres y 267 hombres, quienes competirán en 38 de los 40 deportes programados para el evento. El organismo detalló que este grupo supera el récord anterior, establecido en Barranquilla 2018 con 428 atletas y en Mayagüez 2010 con 416 deportistas.

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El contingente nacional destaca por la presencia de los tres únicos medallistas olímpicos en la historia de Guatemala. Erick Barrondo encabeza la lista tras haber obtenido la medalla de plata en marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A su lado estará Adriana Ruano, quien conquistó el oro en foso femenino durante los Juegos de París 2024, y Jean Pierre Brol, quien se adjudicó el bronce en foso masculino en la misma cita. Según puntualizó EFE, estos atletas figuran entre las principales opciones de medalla de la delegación.

La nómina también incluye a Kevin Cordón, reconocido como el guatemalteco con mayor cantidad de medallas doradas —un total de 8 oros— en la historia regional de bádminton. Cordón buscará ampliar ese registro en República Dominicana y quedará como uno de los atletas más destacados del equipo. Además, la delegación cuenta con la participación de Alejandra Higueros, número uno del ranking mundial de taekwondo, y Erick Gordillo, triple campeón en natación en la pasada edición celebrada en San Salvador en 2023.

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Dos banderas ondean en mástiles plateados contra un cielo azul claro con nubes. A la izquierda, la bandera dominicana; a la derecha, la bandera guatemalteca.
Las banderas nacionales de la República Dominicana y Guatemala, con sus respectivos escudos, ondean una al lado de la otra sobre un fondo de cielo azul claro y nubes blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los abanderados y la meta del COG

El COG informó por medio de sus canales oficiales que los abanderados serán Higueros y Gordillo, quienes representarán a atletas nacionales. Según lo citado por EFE, la meta institucional es superar los logros obtenidos en ediciones previas, tanto en cantidad de medallas como en presencia en finales de las diferentes disciplinas.

La delegación guatemalteca estará activa en una amplia gama de deportes, incluyendo ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, boliche, boxeo, ciclismo, deportes ecuestres, esgrima, esquí náutico, esports, fútbol, gimnasia, golf, hockey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, pentatlón moderno, ráquetbol, remo y canotaje, rugby, sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, tiro con armas de caza, triatlón, navegación a vela y voleibol. El COG confirmó la ausencia en solo dos disciplinas del programa general.

El alcance de los Juegos en Santo Domingo

La cita en Santo Domingo reunirá a más de 6,000 atletas de 37 países participantes, quienes buscarán medallas y plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La organización local ha reiterado su compromiso con la seguridad y la logística para garantizar el desarrollo normal de la competición, según reiteró EFE.

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