Guatemala

Renuncia otro abogado defensor del cirujano plástico guatemalteco que ocultó el cadáver de una paciente

El guatemalteco enfrenta dos procesos penales, uno de ellos se relaciona a su presunta implicación por la muerte de una hondureña cuando le practicaba una cirugía estética

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La hipótesis inicial del caso indica que el cuerpo de Floridalma Roque fue trasladado y abandonado en un área boscosa de Escuintla, donde meses después fueron localizados los restos.
Kevin Malouf debe nombrar un nuevo defensor para continuar en uno de los procesos penales de mayor impacto en Guatemala. (Facebook)

El caso del cirujano plástico guatemalteco Kevin Maoluf acusado de la muerte de una de sus pacientes dio un giro inesperado, luego de que su equipo legal tomara la decisión de renunciar a su defensa técnica en los dos procesos penales que enfrenta.

Medios guatemaltecos confirman que el abogado Alejandro Arriaza presentó los memoriales correspondientes para apartarse de los dos procesos legales en los que representaba al médico. Uno de ellos por la muerte de la hondureña Floridalma Roque, un caso que sigue abierto después de que tribunales de apelación y la Corte de Constitucionalidad (CC) anularan los beneficios judiciales que habían reducido su posible responsabilidad.

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Al ser consultado por el medio digital Soy502 respecto alas razones que lo llevaron a tomar la decisión, Arriaza se limitó a responder: “Ya no quiero, hay cosas que no me parecen”, sin precisar más detalles sobre los motivos de su salida.

Ahora, su renuncia obliga a Malouf a nombrar un nuevo defensor para continuar en uno de los procesos penales de mayor impacto en Guatemala, de lo contrario será asistido por un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Este sería el segundo equipo legal que renuncia a la defensa de Malouf, en 2023 Juan Carlos Borrayo, quien asumió su representación en las primeras etapas del proceso tras su detención, también decidió dejar la representación del cirujano plástico guatemalteco.

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La hipótesis inicial del caso indica que el cuerpo de Floridalma Roque fue trasladado y abandonado en un área boscosa de Escuintla, donde meses después fueron localizados los restos.
La renuncia del abogado Alejandro Arriaza dejó a Kevin Malouf sin defensa técnica en el proceso penal por la muerte de Floridalma Roque. (Canal Antigua)

El expediente se remonta al 13 de junio de 2023, cuando la hondureña Floridalma Roque ingresó a una clínica privada para someterse a un procedimiento estético.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), la paciente murió durante la intervención quirúrgica y, en lugar de que Malouf informara a las autoridades y a sus familiares, habría decidido desmembrar su cuerpo, para retirarlo de la clínica dentro de un contenedor de basura.

Durante el proceso penal se ha revelado que una enfermera se vistió con la ropa de Floridalma Roque y simuló salir de las instalaciones para abordar un taxi, intentando engañar a las cámaras de seguridad.

La investigación sostiene que hubo un encubrimiento tras la muerte de Floridalma Roque

La hipótesis inicial de la investigación fue que el médico trasladó y abandonó el cuerpo en un área boscosa de Escuintla. Meses después, los restos fueron localizados, un hallazgo que reforzó la pesquisa penal.

Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo que existió un plan para encubrir la muerte de Roque. La defensa y el mismo cirujano han rechazado las acusaciones, pese a que existen audios, videos y otras pruebas que lo vinculan a su muerte y posterior desaparición.

La hipótesis inicial del caso indica que el cuerpo de Floridalma Roque fue trasladado y abandonado en un área boscosa de Escuintla, donde meses después fueron localizados los restos.
La hondureña Floridalma Roque, residente en Estados Unidos, viajó a Guatemala para someterse a una cirugía estética. (Redes Sociales)

Sin embargo, el caso sigue sin ser resuelto, por lo que deberán ser los juzgados los que determinen su culpabilidad.

También por negligencia

Además de la muerte y desaparición de Floridalma Roque, Malouf es acusado de otro caso por malos procedimientos en el ejercicio profesional en contra de otra paciente a la que le habría cortado el nervio peroneo, generándole una lesión irreversible.

Este caso data de 2018. Según un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), tras la cirugía realizada por el cirujano plástico guatemalteco, la paciente debe consumir medicamentos todos los días y su movilidad está comprometida.

En tanto, la antigua defensa de Malouf sostuvo en todo momento que el problema surgió por descuidos de la paciente durante el proceso de recuperación.

La renuncia de su defensor se produce mientras ambos procesos permanecen pendientes de nuevas diligencias judiciales, por lo que el cirujano deberá definir en los próximos días quién asumirá su representación legal en las siguientes etapas de ambos casos.

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