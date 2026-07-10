El Salvador

El Salvador: Condena a 53 integrantes de la MS-13 por homicidios, extorsión y drogas

Una resolución judicial impuso penas de entre 20 y 40 años de cárcel a 53 integrantes de la estructura, responsables de múltiples crímenes cometidos en distintas zonas del departamento de Usulután

Guardar
Google icon
Brazos y torsos de dos personas sentadas con camisas blancas, brazos esposados con esposas de metal y antebrazos con tatuajes.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó en El Salvador a 53 integrantes de la MS-13 por homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado “C” de San Miguel impuso penas de entre 20 y 40 años de prisión a un total de 53 integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos cometidos en varias zonas del departamento de Usulután, según detalló este jueves el Centro Judicial de San Miguel. La sentencia, dictada tras un extenso proceso judicial, responde a delitos de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

Las autoridades judiciales indicaron que el caso representa uno de los procedimientos más amplios contra la MS-13 en el oriente del país durante los últimos años. El fallo judicial identificó a doce de los sentenciados con el rango de homeboys dentro de la organización, quienes recibieron la pena máxima de 40 años de cárcel.

PUBLICIDAD

Entre los condenados a la mayor sanción figuran Juan Gabriel Robles, José Timoteo Serrano Laínez, Pedro Alberto López Mejía, José Orlando Ramírez, Fredy Orlando Orellana Acevedo, William Alexander Bermúdez, Jorge Alberto Ramos, Santos Faustino Gómez Herrera, Oscar Adonay Yanes Torres, Rodolfo Wilber Coreas Hernández, José Gilberto Rodríguez Ramírez y Sergio Arquímedes Pineda. El Centro Judicial de San Miguel precisó que estos individuos ocupaban posiciones jerárquicas dentro de la estructura criminal y participaron de manera directa en los hechos más graves consignados en el expediente.

Primer plano de dos antebrazos masculinos con tatuajes. Las manos del hombre están unidas por esposas de metal y se apoyan sobre una tela clara.
Doce miembros de la MS-13 recibieron 40 años de prisión por su rango de homeboys y por su participación directa en los hechos más graves del expediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condenas diferenciadas y desarticulación de la estructura criminal en Usulután

El resto de los procesados recibió condenas de 20, 24, 26 y 28 años de prisión, en función de su grado de participación en los delitos acreditados. El tribunal, al fundamentar la diferenciación de las penas, consideró tanto la gravedad de los crímenes como la responsabilidad individual de cada acusado, según se desprende de la resolución judicial. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas documentales, testimonios de víctimas y evidencia pericial que permitieron establecer la comisión de los delitos y la vinculación de los procesados con la MS-13.

PUBLICIDAD

Las investigaciones desarrolladas por las autoridades judiciales revelaron que la estructura desarticulada operaba en distintas localidades del departamento de Usulután, donde se les atribuye la ejecución de homicidios, cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas, así como la distribución de sustancias ilícitas. El Centro Judicial de San Miguel señaló que estos hechos afectaron la seguridad y la vida cotidiana de los habitantes de la región durante varios años.

Dos pies con zapatos blancos tipo zueco, tobilleras metálicas con cadena que los une, pantalones blancos y suelo de baldosas.
La investigación judicial estableció que la estructura de la MS-13 operó durante años en varias localidades de Usulután con homicidios, extorsiones y distribución de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los documentos oficiales, la agrupación criminal mantenía una división de roles y jerarquías que facilitaba la comisión sistemática de delitos violentos y la obtención de recursos económicos mediante actividades ilícitas. La sentencia incluyó la individualización de los hechos cometidos por cada uno de los condenados, lo que permitió al tribunal imponer sanciones proporcionales a la responsabilidad demostrada en juicio.

De acuerdo con la información difundida por el Centro Judicial de San Miguel, la fase de instrucción incluyó la recopilación de testimonios de víctimas directas, familiares y testigos protegidos, quienes narraron ante la autoridad judicial los métodos de presión, amenazas y violencia ejercidos por los integrantes de la MS-13. Estas declaraciones fueron corroboradas por peritajes forenses y análisis de comunicaciones, elementos que resultaron determinantes en la valoración de la prueba.

Temas Relacionados

MS-13San MiguelEl SalvadorCrimen organizado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica reúne a especialistas internacionales para evaluar el impacto de la IA en la enseñanza del inglés

Expertos de América y Europa analizan cómo la inteligencia artificial transforma los métodos de aprendizaje y las oportunidades para docentes y estudiantes en el país centroamericano, durante un encuentro declarado de interés educativo por las autoridades nacionales

Costa Rica reúne a especialistas internacionales para evaluar el impacto de la IA en la enseñanza del inglés

Reducir los residuos sólidos que contaminan siete ríos urbanos: una tarea pendiente que intentarán saldar en Panamá

La iniciativa, denominada “Siete Cuencas”, cuenta con la tecnología de The Ocean Cleanup y la experiencia local de Marea Verde

Reducir los residuos sólidos que contaminan siete ríos urbanos: una tarea pendiente que intentarán saldar en Panamá

El Centro de Operaciones de Emergencias eleva a 15 las provincias dominicanas bajo alerta por aguaceros

El Centro de Operaciones de Emergencias amplió los avisos ante un patrón de inestabilidad por una vaguada y una onda tropical, con riesgo de crecidas e inundaciones repentinas y con una advertencia marítima por oleaje peligroso

El Centro de Operaciones de Emergencias eleva a 15 las provincias dominicanas bajo alerta por aguaceros

San Salvador recibe una cohorte regional para formar epidemiólogos de campo

La capacitación, de nueve meses y con clases hasta el 11 de julio, reúne a profesionales de El Salvador, Costa Rica y Panamá para investigar brotes, mejorar la vigilancia sanitaria y coordinar respuestas regionales

San Salvador recibe una cohorte regional para formar epidemiólogos de campo

Honduras deberá responder ante la CIDH por el uso del juicio político para destituir a altos funcionarios

El Estado hondureño volverá a comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo 5 de agosto

Honduras deberá responder ante la CIDH por el uso del juicio político para destituir a altos funcionarios

TECNO

Desarrollan chip cuántico de menos de 1 cm que almacena datos mediante vibraciones

Desarrollan chip cuántico de menos de 1 cm que almacena datos mediante vibraciones

La escasez de memoria RAM va en serio: ventas de PC caen por primera vez en más de dos años

OpenAI se rinde ante Chrome y retira Atlas, su navegador con IA

Instagram estrena nuevos efectos para Stories: así puedes usarlos y controlar tus fotos

Busca ya en Google Erling Haaland y conoce el homenaje animado al jugador de Noruega

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet revela cómo vivió el final de la trilogía de ‘Dune’: “Sentí que dejaba una parte de mí”

Timothée Chalamet revela cómo vivió el final de la trilogía de ‘Dune’: “Sentí que dejaba una parte de mí”

Esto es lo que opina Jennifer Garner del reboot de ‘13 Going on 30’

Charlie Sheen llega a un acuerdo con Brooke Mueller tras ser señalado de deber 15 millones de dólares por la manutención de sus hijos

Rita Wilson le dedica un mensaje a Tom Hanks por su cumpleaños número 70

‘La familia Ingalls’: el cameo secreto de Alison Arngrim, la inolvidable Nellie Oleson, en la serie de Netflix

MUNDO

Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU

Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU

Estados Unidos negó que Irán controle el estrecho de Ormuz y garantizó el paso seguro de buques comerciales

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación militar en medio de la escalada con el régimen de Irán

Estados Unidos enviará una delegación militar a Beirut para supervisar la primera retirada israelí del sur de Líbano