El Salvador: Condena a 53 integrantes de la MS-13 por homicidios, extorsión y drogas

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó en El Salvador a 53 integrantes de la MS-13 por homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado “C” de San Miguel impuso penas de entre 20 y 40 años de prisión a un total de 53 integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos cometidos en varias zonas del departamento de Usulután, según detalló este jueves el Centro Judicial de San Miguel. La sentencia, dictada tras un extenso proceso judicial, responde a delitos de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

Las autoridades judiciales indicaron que el caso representa uno de los procedimientos más amplios contra la MS-13 en el oriente del país durante los últimos años. El fallo judicial identificó a doce de los sentenciados con el rango de homeboys dentro de la organización, quienes recibieron la pena máxima de 40 años de cárcel.

PUBLICIDAD

Entre los condenados a la mayor sanción figuran Juan Gabriel Robles, José Timoteo Serrano Laínez, Pedro Alberto López Mejía, José Orlando Ramírez, Fredy Orlando Orellana Acevedo, William Alexander Bermúdez, Jorge Alberto Ramos, Santos Faustino Gómez Herrera, Oscar Adonay Yanes Torres, Rodolfo Wilber Coreas Hernández, José Gilberto Rodríguez Ramírez y Sergio Arquímedes Pineda. El Centro Judicial de San Miguel precisó que estos individuos ocupaban posiciones jerárquicas dentro de la estructura criminal y participaron de manera directa en los hechos más graves consignados en el expediente.

Doce miembros de la MS-13 recibieron 40 años de prisión por su rango de homeboys y por su participación directa en los hechos más graves del expediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condenas diferenciadas y desarticulación de la estructura criminal en Usulután

El resto de los procesados recibió condenas de 20, 24, 26 y 28 años de prisión, en función de su grado de participación en los delitos acreditados. El tribunal, al fundamentar la diferenciación de las penas, consideró tanto la gravedad de los crímenes como la responsabilidad individual de cada acusado, según se desprende de la resolución judicial. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas documentales, testimonios de víctimas y evidencia pericial que permitieron establecer la comisión de los delitos y la vinculación de los procesados con la MS-13.

PUBLICIDAD

Las investigaciones desarrolladas por las autoridades judiciales revelaron que la estructura desarticulada operaba en distintas localidades del departamento de Usulután, donde se les atribuye la ejecución de homicidios, cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas, así como la distribución de sustancias ilícitas. El Centro Judicial de San Miguel señaló que estos hechos afectaron la seguridad y la vida cotidiana de los habitantes de la región durante varios años.

La investigación judicial estableció que la estructura de la MS-13 operó durante años en varias localidades de Usulután con homicidios, extorsiones y distribución de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los documentos oficiales, la agrupación criminal mantenía una división de roles y jerarquías que facilitaba la comisión sistemática de delitos violentos y la obtención de recursos económicos mediante actividades ilícitas. La sentencia incluyó la individualización de los hechos cometidos por cada uno de los condenados, lo que permitió al tribunal imponer sanciones proporcionales a la responsabilidad demostrada en juicio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por el Centro Judicial de San Miguel, la fase de instrucción incluyó la recopilación de testimonios de víctimas directas, familiares y testigos protegidos, quienes narraron ante la autoridad judicial los métodos de presión, amenazas y violencia ejercidos por los integrantes de la MS-13. Estas declaraciones fueron corroboradas por peritajes forenses y análisis de comunicaciones, elementos que resultaron determinantes en la valoración de la prueba.