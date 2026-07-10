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República Dominicana: Suspendieron el aumento del pasaje tras una reunión entre Intrant y transportistas en Santiago

La medida deja sin efecto el alza anunciada para las rutas locales mientras una mesa técnica analiza los gastos del sector, las condiciones del servicio y la aplicación de la Ley 63-17 de movilidad vial

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El Intrant y la CNTT suspendieron el aumento de las tarifas del transporte público de pasajeros en Santiago. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Intrant y la CNTT suspendieron el aumento de las tarifas del transporte público de pasajeros en Santiago. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) acordaron la suspensión del incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros en Santiago, tras una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte.

Según informó Infobae, ambas entidades instalarán una mesa de diálogo para evaluar la estructura de costos del sector y revisar las condiciones operativas, en cumplimiento de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

De acuerdo con un reporte del gobierno, la decisión se adoptó luego de que la CNTT anunciara un aumento en el pasaje para las rutas de Santiago, medida que queda sin efecto mientras se desarrolla el proceso de análisis técnico.

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Morrison valoró la disposición al diálogo mostrada por el gremio y afirmó que “hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar de manera técnica la estructura de costos del transporte de pasajeros.

Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje”. El funcionario subrayó que cualquier ajuste en las tarifas deberá sustentarse en estudios especializados y el estricto cumplimiento de la normativa vigente, detalló el gobierno dominicano en su página web oficial.

La decisión surgió después de una reunión entre autoridades y el gremio, que analizarán de forma especializada los factores del servicio antes de definir cualquier cambio para los usuarios. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La decisión surgió después de una reunión entre autoridades y el gremio, que analizarán de forma especializada los factores del servicio antes de definir cualquier cambio para los usuarios. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Por su parte, Juan Marte agradeció la apertura del director ejecutivo del Intrant para escuchar los planteamientos de la dirigencia transportista. El presidente de la CNTT informó que el gremio se compromete a no aplicar incrementos durante el desarrollo de los trabajos de la mesa técnica, donde se evaluarán los costos operativos y las condiciones del servicio.

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Según el gobierno, Morrison detalló que el equipo de trabajo hará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizará los factores que inciden en la prestación del servicio y revisará la estructura de costos antes de considerar cualquier modificación tarifaria.

Queda sin efecto el aumento del pasaje en Santiago por acuerdo entre Intrant y transportistas

El titular del Intrant recordó que el gobierno mantiene diferentes mecanismos de apoyo para mitigar el impacto de los costos del transporte, como los subsidios a combustibles y el programa Bono Gas Chofer.

Durante el último año, se entregaron más de 2,300 tarjetas Bono Gas a transportistas de diversos gremios, incluyendo afiliados a la CNTT. Morrison explicó que hace unas dos semanas el Intrant envió supervisores para verificar casos de transportistas que no habían recibido el beneficio, con el objetivo de gestionar soluciones y asegurar el acceso al apoyo.

La mesa técnica evaluará los costos operativos, las condiciones del servicio y las rutas donde se reportaron aumentos en Santiago. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La mesa técnica evaluará los costos operativos, las condiciones del servicio y las rutas donde se reportaron aumentos en Santiago. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Más del 95 % de las organizaciones del transporte público no respaldó incrementos en el pasaje, lo que, según el director ejecutivo, evidencia la voluntad mayoritaria del sector de privilegiar el diálogo y la concertación. El Intrant reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con todos los actores del transporte y aseguró que cualquier cambio en las tarifas será resultado de estudios técnicos y del cumplimiento de la Ley núm. 63-17, “siempre en beneficio de los usuarios y de un sistema de transporte eficiente y sostenible”.

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