Honduras subastará avión presidencial y emitirá bonos para cubrir compromisos del sector energético

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que el proceso de subasta del avión presidencial ya se encuentra en marcha. La Sefin anunció que la venta del avión presidencial se realizará mediante un proceso abierto con participación de diferentes instituciones del Estado. (Foto: Cortesía / Archivo)

La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció una serie de acciones orientadas a atender compromisos económicos del Estado hondureño, incluyendo la subasta del avión presidencial y la colocación de bonos para cubrir obligaciones pendientes en el sector energético.

El titular de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que estas medidas forman parte de una estrategia para mejorar el manejo de los recursos públicos y responder a diferentes necesidades financieras del país.

Las declaraciones fueron brindadas durante la presentación de un informe relacionado con gasto sanitario y el análisis del impacto fiscal en distintos sectores del Estado.

El funcionario también se refirió al respaldo financiero al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y a los retos que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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Hernández Hércules confirmó que el proceso para vender el avión presidencial ya se encuentra en marcha y que la recepción de ofertas se realizará en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña.

Emilio Hernández Hércules explicó que el Gobierno trabaja en la colocación de bonos para atender compromisos financieros y obligaciones presupuestarias. Parte de los recursos obtenidos mediante la emisión de bonos será destinada al pago de deudas acumuladas con generadores de energía. (Foto: Cortesía)

Según explicó, la intención es concretar la venta de un activo que actualmente representa costos para el Estado.

El funcionario aseguró que el procedimiento se realizará de manera abierta, con la participación de diferentes instituciones gubernamentales para garantizar transparencia.

Además, señaló que ya se cuenta con la documentación requerida para avanzar con la subasta, luego de realizar gestiones para recuperar información relacionada con la adquisición original de la aeronave.

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En materia financiera, el secretario de Finanzas indicó que el Gobierno trabaja en la colocación de bonos mediante el mercado nacional e internacional.

Estos recursos permitirán atender compromisos contemplados dentro del presupuesto y obligaciones pendientes del Estado.

El funcionario señaló que el sistema eléctrico hondureño requiere inversiones superiores a los 600 millones de dólares para fortalecer su infraestructura. El secretario de Finanzas reconoció que Banadesa enfrenta una mora cercana al 48 %, pese a las inyecciones de capital recibidas en los últimos año. (FOTO:El Heraldo)

Hernández Hércules detalló que se contempla una emisión responsable que no superará los 16 mil millones de lempiras.

Según explicó, una parte importante de estos fondos estará destinada al pago de deudas acumuladas con generadores de energía.

El funcionario indicó que estas obligaciones forman parte de los desafíos financieros que enfrenta actualmente el sistema eléctrico hondureño.

Respecto a las reformas energéticas discutidas en el Congreso Nacional, Hernández Hércules aclaró que estas medidas no representan una solución definitiva para los problemas de la ENEE.

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El secretario explicó que forman parte de un conjunto de acciones necesarias para intentar mejorar la situación de la estatal eléctrica.

“La aprobación de este decreto no garantiza el rescate de la ENEE, no va a disminuir las pérdidas, este decreto legislativo es meramente una pieza en el tremendo rompecabezas que tenemos para salvar la ENEE”, expresó.

Entre los principales retos mencionó la reducción de pérdidas, nuevas inversiones en infraestructura y mayor competencia dentro del mercado energético.

De acuerdo con el funcionario, se requieren inversiones superiores a los 600 millones de dólares para fortalecer el sistema.

El titular de Finanzas aseguró que la emisión de bonos no superará los 16 mil millones de lempiras, como parte de una estrategia de manejo responsable de la deuda. Hernández Hércules afirmó que las reformas energéticas representan solo una parte de las acciones necesarias para recuperar la ENEE. (Foto: Cortesía)

El titular de Finanzas también abordó la situación de Banadesa, institución que busca fortalecer el acceso a financiamiento para pequeños y medianos productores.

Sin embargo, reconoció que el banco enfrenta una mora cercana al 48 %, pese a haber recibido importantes inyecciones de capital durante los últimos años.

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Hernández Hércules señaló que, en caso de encontrarse irregularidades dentro de la institución, corresponderá a organismos como el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, reiteró que las diferentes medidas económicas buscan atender compromisos del Estado y avanzar en soluciones para sectores considerados prioritarios.