Otro golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan 5,4 toneladas de drogas en el Pacífico Sur

Imagen aérea proporcionada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur durante la operación de intercepción. Crédito: MSP

Una operación coordinada entre autoridades de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y Panamá permitió la captura de dos lanchas en el Pacífico Sur y el decomiso de 5,4 toneladas de drogas, además de la detención de seis sospechosos, en menos de 24 horas. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que se trata del segundo golpe consecutivo al narcotráfico en la zona marítima, lo que refuerza el trabajo conjunto regional en la lucha contra el crimen organizado.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, informó que la acción más reciente se ejecutó cuando oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida a 145 millas náuticas (270 kilómetros) al suroeste de Golfito. La embarcación, identificada como “ANGEL DEL PACíFICO”, no portaba matrícula ni bandera y estaba equipada con tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno.

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Las autoridades costarricenses exhiben los paquetes de cocaína y marihuana decomisados a bordo de la lancha “ANGEL DEL PACIFICO”. Crédito: MSP

Según el ministro Campos, la operación fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia con la Armada de Colombia y autoridades panameñas, así como el apoyo aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS). Las autoridades resaltaron la importancia de la cooperación internacional para rastrear y ubicar este tipo de embarcaciones en aguas internacionales.

A bordo de la lancha viajaban tres ciudadanos colombianos identificados por sus apellidos: Hidalgo (23 años, capitán), Gálvez (50) y Pertuz (31), quienes fueron aprehendidos cuando intentaban escapar. El traslado a Golfito se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y, una vez en tierra, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) contabilizaron el cargamento: 150 paquetes con aproximadamente un kilo de cocaína cada uno y cerca de 2,750 kilos de marihuana, lo que suma un total de 2,900 kilos (2,9 toneladas) de droga.

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El decomiso refuerza el saldo logrado en la madrugada del mismo miércoles, cuando otra lancha fue interceptada en el Pacífico Sur. Tras el conteo final de la carga, la PCD determinó que 2,526 paquetes de cocaína, con un peso estimado de un kilo cada uno, componían un total de 2,5 toneladas.

Equipos de la Policía de Control de Drogas realizan el conteo y pesaje de los estupefacientes en las instalaciones de Golfito. Crédito: MSP

Las dos operaciones elevaron el número de personas aprehendidas a seis, de las cuales cuatro son de nacionalidad colombiana y dos ecuatoriana. La rápida respuesta de los equipos de seguridad evitó la fuga de los sospechosos y permitió asegurar la totalidad de las sustancias ilícitas que pretendían ingresar por la ruta del Pacífico.

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El propio Campos enfatizó que la cooperación regional y el uso de tecnología de punta han sido determinantes para frenar el avance de las organizaciones criminales en el corredor marítimo centroamericano, donde la ruta del Pacífico Sur se ha consolidado como una de las principales vías para el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

El ministro Gerald Campos Valverde indicó que las operaciones conjuntas permitieron el decomiso de 5,4 toneladas de drogas. Crédito: MSP

La PCD aclaró que los paquetes de droga incautados serán sometidos a análisis y se mantendrán bajo resguardo judicial, como parte de los procedimientos legales correspondientes. Los seis detenidos enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles nexos con redes transnacionales.

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El decomiso conjunto representa el mayor golpe reciente al narcotráfico en aguas del Pacífico Sur costarricense, con un total de 5,426 kilos de estupefacientes incautados en apenas 24 horas, según el balance oficial difundido por el Ministerio de Seguridad Pública.