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Netanyahu advirtió a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”

El jefe del Gobierno israelí sostuvo que una mayor presencia de Ankara cerca de Alepo representa un riesgo para la seguridad de su país. “No toleraremos un atrincheramiento militar avanzando hacia el sur" dijo

Benjamín Netanyahu afirmó que Israel advirtió a Turquía que no permitirá una presencia militar permanente en Siria. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL)
Benjamín Netanyahu afirmó que Israel advirtió a Turquía que no permitirá una presencia militar permanente en Siria. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL)
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este miércoles que Israel advirtió a Turquía que no permitirá que establezca una presencia militar permanente en Siria. La declaración se produjo un día después del ataque contra el aeropuerto militar de Abu Duhur, en la provincia de Idlib.

Netanyahu explicó que Israel había transmitido inicialmente una advertencia general sobre la posibilidad de que Turquía instalara una base militar en un aeródromo situado cerca de Alepo. Según el primer ministro, las autoridades israelíes consideraron que ese mensaje no fue comprendido.

Al parecer no lo escucharon, así que nos aseguramos de que lo entendieran con mayor claridad”, declaró durante una entrevista con la radio del Ejército israelí.

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El jefe del Gobierno israelí dejó claro que el rechazo no se limita a una instalación concreta, sino que alcanza cualquier expansión militar turca hacia el sur de Siria. “No toleraremos un atrincheramiento militar turco avanzando hacia el sur, porque nos amenaza”, sostuvo.

La oficina de Netanyahu había señalado previamente que Siria estaba cerca de permitir el despliegue de efectivos turcos en la base y que ese movimiento alteraría el equilibrio militar que Israel busca preservar.

Israel vinculó el ataque con su rechazo a una eventual base militar turca en un aeródromo cercano a Alepo. (REUTERS/Stringer)
Israel vinculó el ataque con su rechazo a una eventual base militar turca en un aeródromo cercano a Alepo. (REUTERS/Stringer)

Aunque Netanyahu no presentó su declaración como una reivindicación detallada del ataque, su explicación estableció el vínculo entre la operación y la preocupación de Israel por una eventual presencia militar turca. Jerusalén sostiene que el despliegue supondría un riesgo directo para su seguridad.

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Ankara rechazó esa interpretación. Turquía negó que estuviera preparando el establecimiento de una base militar o un despliegue de tropas en el lugar señalado por Israel.

La tensión se produce en un contexto de relaciones deterioradas entre Israel y Turquía, especialmente desde el inicio de la guerra en Gaza. Siria se convirtió ahora en otro punto de fricción entre ambos gobiernos, debido a los intereses militares y estratégicos que cada uno mantiene en el país.

El mensaje de Netanyahu coincidió con una visita del jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, a las fuerzas desplegadas en el sur de Siria. Desde esa zona, el comandante afirmó que el Ejército está siguiendo los acontecimientos en el frente sirio y que Israel no permitirá que fuerzas hostiles consoliden posiciones próximas a sus fronteras.

Debemos impedir el desarrollo de amenazas terroristas, al tiempo que evitamos que se genere una amenaza militar significativa en nuestras fronteras”, dijo Zamir a los soldados.

Eyal Zamir afirmó que el Ejército israelí sigue el frente sirio y que Israel no permitirá fuerzas hostiles cerca de sus fronteras. (Europa Press/Contacto/IDF)
Eyal Zamir afirmó que el Ejército israelí sigue el frente sirio y que Israel no permitirá fuerzas hostiles cerca de sus fronteras. (Europa Press/Contacto/IDF)

El jefe militar agregó que Israel utilizará sus capacidades operativas cuando considere necesario hacerlo y describió el escenario sirio como parte de una situación regional con varios frentes abiertos.

La presencia de tropas israelíes en el sur de Siria se remonta a diciembre de 2024, tras la caída del régimen de Bashar al Assad. Israel afirmó entonces que su intervención buscaba impedir que armas abandonadas durante el colapso del antiguo gobierno quedaran en manos de grupos considerados hostiles.

El episodio de Abu Duhur muestra que el futuro militar de Siria puede convertirse en otro punto de tensión en el actual escenario regional. Netanyahu sostiene que su Gobierno actuará para impedir que Ankara extienda su infraestructura militar hacia el sur. Turquía, en cambio, rechaza las acusaciones israelíes y niega estar preparando el despliegue que Jerusalén identifica como una amenaza.

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