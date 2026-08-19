La Unión Europea busca una generación sin tabaco: subas de impuestos de hasta 139% y nuevas reglas para la nicotina

La Unión Europea impulsa una nueva estrategia para endurecer el control del tabaco y la nicotina ante el avance de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras se revisa el Plan de Control del Tabaco, la Unión Europea (UE) diseña una nueva estrategia contra el tabaco y los productos de nicotina. La propuesta busca actualizar las reglas de control sobre un sector que aún provoca cientos de miles de muertes al año en el bloque.

De acuerdo con Euronews, la iniciativa sigue su curso en 2026 dentro del Consejo de la Unión Europea, después de que el Parlamento Europeo no lograra fijar una posición formal sobre el expediente.

Según informó el medio, la Comisión Europea concluyó que la normativa vigente ayudó a reducir el consumo de cigarrillos tradicionales, aunque quedó rezagada frente a la expansión del marketing digital y del negocio de nuevos productos con nicotina. A partir de ese diagnóstico, la comisión impulsó cambios en la Directiva sobre la Fiscalidad del Tabaco para actualizar las reglas y encarecer el acceso a estos artículos.

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La Unión Europea debate la reforma en un contexto en el que 1 de cada 4 europeos consume tabaco y más del 11% de los jóvenes de 13 a 15 años usa tabaco o alternativas de nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión se desarrolla en un contexto en el que 1 de cada 4 europeos consume tabaco con regularidad. El problema también alcanza a los menores de edad y adolescentes. Euronews detalló que más del 11% de los jóvenes de entre 13 y 15 años usa tabaco o alternativas de nicotina, entre ellas cigarrillos electrónicos desechables con sabores.

El profesor Martin McKee, asesor estratégico de la Asociación Europea de Salud Pública, advirtió sobre el impacto de esa realidad. “La UE sigue registrando en torno a 700.000 muertes relacionadas con el tabaco cada año”, explicó en declaraciones a Euronews. Añadió que los impuestos bajos funcionan en la práctica como un estímulo indirecto al consumo de un producto asociado a cáncer y enfermedades cardiovasculares.

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El mapa del consumo en Europa

Las cifras del mercado muestran la magnitud del desafío. Cada año se comercializan en la Unión Europea unos 300.000 millones de cigarrillos, mientras que la producción dentro del bloque supera los 220.000 millones de unidades. Los datos de Eurostat, la agencia estadística de la UE, reflejan grandes diferencias entre países.

En Suecia, la tasa de fumadores ronda el 8%, mientras que en Bulgaria llega al 37%. Entre los hombres, la distancia es aún mayor: casi la mitad fuma en Bulgaria y Letonia, frente a porcentajes inferiores al 10% en territorio sueco.

La Comisión Europea concluyó que la normativa vigente redujo el consumo de cigarrillos tradicionales, pero quedó rezagada frente al marketing digital y los nuevos productos con nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las mujeres, Grecia aparece con el nivel más alto, con un 32%, y Suecia vuelve a registrar el valor más bajo, con un 8%. El sur y el este del continente concentran algunos de los porcentajes más elevados, con Croacia y Grecia por encima del 35%. En cambio, Países Bajos y Dinamarca exhiben tasas más reducidas, del 11% y el 14%, según el repaso publicado por Euronews.

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El costo sanitario también ocupa un lugar central en el debate. La exposición prolongada al tabaco y a la nicotina está asociada a ingresos hospitalarios por insuficiencia respiratoria, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía isquémica.

El tratamiento de enfermedades cardiovasculares y pulmonares obstructivas crónicas implica para los sistemas públicos de salud un desembolso cercano a 25.000 millones de euros al año.

Los nuevos productos bajo la lupa

La transformación del mercado añade otra capa a la discusión política. El consumo de cigarrillos convencionales se concentra sobre todo entre personas de 25 a 54 años, aunque las generaciones más jóvenes muestran una preferencia creciente por dispositivos distintos. Entre ellos figuran los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado, como IQOS, y las bolsitas de nicotina de uso oral.

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Las autoridades sanitarias europeas consideran que esos artículos pueden resultar menos dañinos que el cigarrillo tradicional, aunque no los califican como inocuos. Estudios citados por Euronews identificaron compuestos potencialmente peligrosos, entre ellos formaldehído, acetaldehído y acroleína. A eso se suma la capacidad adictiva de la nicotina y el riesgo que su exposición representa para el desarrollo cerebral en la adolescencia.

La UE registra unas 700.000 muertes relacionadas con el tabaco al año y afronta un costo sanitario cercano a 25.000 millones de euros por enfermedades cardiovasculares y pulmonares (Imagen Ilustrativa Infobae)

McKee atribuyó parte del crecimiento de estos productos a su forma de promoción. “El marketing y el diseño de los productos son factores determinantes”, afirmó a Euronews. En esa explicación mencionó sabores atractivos, campañas intensas en redes sociales, marcas vinculadas a estilos de vida y formatos discretos que facilitan el ocultamiento.

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La meta de una generación sin tabaco

La estrategia comunitaria se inscribe en el objetivo de crear una “generación sin tabaco” para 2040, con una prevalencia inferior al 5% de la población. Ese propósito integra el plan europeo para vencer al cáncer.

Bruselas no tiene facultades para decretar una prohibición total del tabaco en todos los Estados miembros, ya que la política sanitaria sigue bajo control nacional. Sí puede, en cambio, intervenir en aspectos fiscales y regulatorios ligados a la venta, la publicidad y la circulación de estos productos.

La estrategia de Bruselas busca una generación sin tabaco para 2040 y prevé subir los impuestos mínimos a los cigarrillos, además de gravar por primera vez vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina (Europa Press)

En los últimos años, la Unión Europea aprobó varias normas relevantes. La directiva sobre productos del tabaco de 2014 obligó a incorporar advertencias gráficas que cubren el 65% de los paquetes y fijó en 20 mg/ml el límite máximo de nicotina en cigarrillos electrónicos. Otra norma anterior vetó la publicidad del tabaco, mientras que una disposición de 2001 prohibió expresiones como “light”, “mild” o “bajo en alquitrán” en los paquetes de cigarrillos.

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Qué cambia con la nueva directiva

La nueva propuesta de la Comisión Europea apunta a endurecer el esquema con subidas de los mínimos fiscales en toda la Unión. Entre sus puntos más sensibles aparece un incremento del 139% en los impuestos especiales mínimos para los cigarrillos estándar. El proyecto también fija por primera vez gravámenes mínimos obligatorios para vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.

Además, incorpora la hoja de tabaco en bruto al sistema electrónico de trazabilidad europeo, una medida orientada a detectar desvíos en la cadena de suministro, frenar el mercado clandestino y reducir el fraude fiscal transfronterizo. La propuesta fue presentada en julio de 2025. En junio de 2026, el Parlamento Europeo rechazó su informe consultivo tras la falta de acuerdo entre grupos políticos.

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Bélgica, Francia y Países Bajos ya aplican restricciones al vapeo y a los productos con nicotina mientras la nueva directiva de la Unión Europea sigue su negociación en el Consejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eurodiputado Tomas Kubin, del grupo Patriots for Europe y ponente del informe, recordó que la última palabra no está en la Eurocámara. “Estamos emitiendo una opinión que no es jurídicamente vinculante para el Consejo”, señaló, según recogió Euronews. Como se trata de legislación tributaria, el expediente se tramita mediante un procedimiento especial que exige la unanimidad de los 27 Estados miembros en el Consejo.

Las medidas que ya aplican algunos países

Mientras esa negociación sigue abierta, varios gobiernos ya avanzan con medidas propias. Bélgica prohibió la venta de cigarrillos electrónicos desechables. Francia aprobó una restricción similar y reforzó las reglas contra el consumo en parques, playas y zonas escolares. Países Bajos vetó casi todos los sabores para líquidos de vapeo y prepara cambios para elevar de 18 a 21 años la edad legal de compra de productos con nicotina.

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Si la directiva finalmente obtiene respaldo unánime, el impacto alcanzará tanto a las grandes tabacaleras como a los consumidores. Las empresas afrontarían mayores exigencias regulatorias y fiscales, mientras que los usuarios pagarían más por cigarrillos y otros productos con nicotina en toda la Unión Europea.