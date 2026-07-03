IA permite la primera identificación de una mujer en la morgue tras un mes sin ser reconocida en Guatemala

El INACIF de Guatemala identificó a una mujer de 24 años con inteligencia artificial después de que permaneció un mes como en la morgue. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) logró resolver un caso sin precedentes al identificar a una joven de 24 años que llevaba un mes como desconocida en la morgue de la zona 3 capitalina. La identificación fue posible gracias a la implementación de la herramienta de Inteligencia Artificial, IdentIA, diseñada para agilizar y modernizar los procedimientos forenses en el país.

La Subárea de Necroidentificación Humana de Tanatología Forense Metropolitana del Inacif estableció la identidad de la víctima, quien permanecía como NN desde hacía semanas. Este avance representa la primera vez que la institución resuelve un caso utilizando IA, marcando un hito en el uso de tecnología aplicada a la ciencia forense en Guatemala.

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La doctora Ingrid Johana Romero Escribá, directora general del Inacif, explicó que la incorporación de IdentIA coloca a la entidad en la vanguardia de los procedimientos forenses y evidencia que la modernización es una prioridad institucional. “Fundamentalmente, propicia reducir los tiempos en el drama y la angustia que sufren familiares cuando no logran determinar dónde está su ser querido”, señaló Romero Escribá, quien consideró la Inteligencia Artificial como un recurso valioso para las ciencias forenses.

El caso fue la primera identificación forense resuelta por el INACIF con el sistema IdentIA en Guatemala. (Cortesía: Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala)

IA, nueva herramienta para la ciencia forense

El caso fue resuelto a partir de la información proporcionada por la madre de la víctima. El equipo de necroidentificación atendió a una mujer que buscaba a su hija desaparecida. Durante la entrevista, se documentó toda la información aportada por la progenitora, que fue ingresada en el sistema. En segundos, el software de Inteligencia Artificial ofreció una coincidencia posible, lo que permitió avanzar en la identificación.

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Según detalló el especialista consultado, el sistema revisa las fotografías sugeridas y las compara con las imágenes aportadas por las familias. En este caso, la correspondencia fue confirmada con un cotejo de huellas dactilares, estableciendo de manera inequívoca la identidad de la joven, quien fue víctima de violencia.

Por su parte, Luis Fernando Herrera, jefe de la Subárea de Necroidentificación Humana del Inacif, indicó que IdentIA también se emplea para el análisis y la clasificación de tatuajes en personas fallecidas, ampliando sus aplicaciones más allá de la identificación facial y contribuyendo a la resolución de casos complejos.

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El INACIF confirmó la identidad de la víctima con un cotejo de huellas dactilares. (Cortesía: La Hora)

Este proceso no solo permitió cerrar el ciclo de incertidumbre para la familia de la víctima, sino que también representa un salto cualitativo en el fortalecimiento del Inacif como órgano auxiliar del sector justicia en Guatemala.

El avance tecnológico se inserta en un contexto más amplio de innovación y modernización. LAB-CO, laboratorio de innovación y de impacto social en seguridad y justicia, ha implementado programas tecnológicos similares en México, El Salvador, Guyana, Jamaica, República Dominicana, Trinidad y Tobago. Ahora, Guatemala se suma a esta red de países que apuestan por la tecnología como herramienta clave en la gestión de la justicia y la seguridad.

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La utilización de la Inteligencia Artificial en procedimientos forenses permite reducir los tiempos de espera y la incertidumbre de quienes buscan a familiares desaparecidos, y abre nuevas posibilidades para el trabajo científico en contextos de identificación humana.