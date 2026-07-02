La escuela penitenciaria de Guatemala inicia la formación de 300 aspirantes a guardias

El director de la Escuela del Sistema Penitenciario, Rodolfo Carlos Segura, en el acto de inauguración del curso de guardias. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

La Escuela de Estudios Penitenciarios de Guatemala inauguró el curso de formación de la Promoción XXIX para 300 aspirantes a guardias penitenciarios, en un acto en el que autoridades del sistema y del Ministerio de Gobernación presentaron la capacitación como parte de una estrategia para recuperar el control de las cárceles y reducir delitos que, según explicaron, todavía se organizan desde los centros de detención.

El curso tendrá una duración de tres meses, de acuerdo con el mensaje del director general de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López, quien afirmó que los aspirantes recibirán preparación física, mental y ética en un pénsum “mejorado, actualizado y exigente”.

PUBLICIDAD

El director de la Escuela de Estudios Penitenciarios, Roberto Carlos Segura, abrió la ceremonia con una bienvenida a alumnos, instructores, personal administrativo y familias. Señaló que la formación no se limitará a contenidos técnicos y tácticos, sino que incluirá integridad, disciplina y respeto a los derechos humanos como bases del trabajo penitenciario.

Segura sostuvo que la exigencia del proceso será alta y que los estudiantes deberán responder con esfuerzo físico, agudeza mental y apego a los protocolos. También definió al guardia penitenciario como un profesional que debe conocer la ley y mantener la calma en los momentos críticos.

El sistema penitenciario vinculó la formación con el control de las cárceles

López calificó la jornada como “un día histórico para el sistema penitenciario de Guatemala” y dijo a los aspirantes: “Ustedes no solo están iniciando un curso de formación. Están comenzando una noble misión de servicio a la patria y a la sociedad”.

PUBLICIDAD

El funcionario indicó que la nueva promoción forma parte de una guardia penitenciaria que, en sus palabras, estará sustentada en “valores sólidos, en aptitudes ampliadas y capacidades firmes”. Añadió que la meta es que los centros de detención sean espacios de mayor control, seguridad y dignidad.

En su intervención, el director general agradeció el respaldo del ministro de Gobernación y del viceministro de Seguridad al proceso de modernización institucional. También expresó su confianza en el equipo de instructores de la Escuela de Estudios Penitenciarios, al que atribuyó la tarea de conducir la preparación de los nuevos agentes.

Un funcionario pronuncia un discurso desde un podio, frente a una bandera y un arreglo floral, mientras otros oficiales escuchan sentados bajo un toldo durante un evento del Sistema Penitenciario de Guatemala. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, situó la apertura del curso dentro de una política de seguridad más amplia. Dijo que fortalecer el sistema penitenciario fue una decisión estratégica porque, según afirmó, muchos de los problemas que afectan a las comunidades no terminan al llegar a prisión, ya que desde allí continúan organizándose actos delictivos.

PUBLICIDAD

El Gobierno afirmó que busca reducir corrupción e ingreso de ilícitos

Villeda sostuvo que Guatemala ha avanzado en la reducción de hechos delictivos como homicidios, extorsiones y otros delitos, aunque advirtió que persisten desafíos ligados al crimen organizado. Describió que esas estructuras buscan corromper, introducir celulares, antenas y otros ilícitos, y emitir órdenes criminales desde las cárceles.

El ministro afirmó que las instituciones “se están alineando” para recuperar el control del sistema penitenciario como política pública de seguridad. Aclaró que ese objetivo, según dijo, debe ejecutarse “como un Estado democrático, con autoridad legítima, con respeto a la ley y con derechos humanos como marco de actuación”.

Dirigiéndose a los nuevos agentes, Villeda afirmó que su labor no se limitará a la custodia de muros. “Su trabajo también es defender la institucionalidad del Estado, es cerrar espacios a la corrupción y es impedir que desde una cárcel se siga dañando a Guatemala”, expresó.

PUBLICIDAD

El funcionario agregó que la nueva etapa institucional requiere personal con vocación de servicio, disciplina, integridad y lealtad al Estado. También pidió a los aspirantes que asuman la capacitación con seriedad y que formen parte de una generación que, en sus palabras, “no se venda, que no se doblegue y que no entregue la autoridad del Estado a los criminales”.

Segura, por su parte, puso el foco en el componente humano del ingreso a la carrera penitenciaria. Agradeció a las familias por acompañar a distancia a los alumnos y afirmó que detrás de cada uniforme hay un hogar que apoya y se sacrifica durante la formación.

PUBLICIDAD

La ceremonia cerró con una exhortación conjunta de las autoridades a que la Promoción XXIX contribuya al fortalecimiento institucional del Sistema Penitenciario y al cumplimiento de la justicia, en un contexto en el que el Gobierno busca combinar control carcelario, profesionalización del personal y respeto a la legalidad.