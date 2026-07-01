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Policías en España estrenan un ayudante tecnológico en su móvil: da información sobre denuncias, patrullas y más

Esta nueva plataforma porporciona datos en tiempo real para que la gestión policial sea mucho más rápida y eficiente

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Hombre con uniforme de Policía Nacional sentado en coche, usa teléfono móvil con chatbot; Plaza de España y peatones visibles al fondo.
Las policías locales españolas estrenan una plataforma tecnológica de gestión integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las policías locales de España van a incorporar un nuevo asistente tecnológico a su trabajo diario: una plataforma de gestión integral desarrollada por Telefónica que reúne en un solo lugar incidencias, patrullas, sanciones, videovigilancia y comunicaciones, todo en tiempo real.

Imagina a un agente en plena intervención que, desde su móvil, puede consultar el historial de una incidencia, tramitar una denuncia y coordinar refuerzos sin hacer una sola llamada a la sala de control.

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Eso es lo que propone la herramienta: acabar con la dispersión de datos entre múltiples aplicaciones y sistemas que, hasta ahora, obligaba a los cuerpos policiales municipales a trabajar con información fragmentada y herramientas aisladas.

El sistema unifica en un solo punto la información antes repartida entre distintas herramientas. Eduardo Parra - Europa Press
El sistema unifica en un solo punto la información antes repartida entre distintas herramientas. Eduardo Parra - Europa Press

Cómo funciona este centro de mando en el móvil

La plataforma funciona como un ERP (software de planificación de recursos empresariales) adaptado al mando y control policial a nivel autonómico y regional.

Su pieza más visible para los agentes en la calle es una aplicación móvil que los mantiene conectados en todo momento con la sala de control.

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Así pueden acceder a información actualizada durante sus intervenciones mientras los responsables operativos ven, desde sus pantallas, el estado completo de los servicios, los recursos disponibles y las incidencias en curso.

Un agente de la Policía Nacional de España, con uniforme y chaleco, está sentado y mira su teléfono móvil. En la pantalla se ve un 'Asistente Virtual'.
La solución adapta la lógica de un ERP a las necesidades de mando policial autonómico y regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde esa misma aplicación, los efectivos pueden tramitar denuncias y actas directamente sobre el terreno.

Los flujos de trabajo automatizados resuelven incidencias en tiempo real y sincronizan de forma inmediata toda la información con los sistemas de gestión y backoffice, sin pasos manuales ni riesgo de pérdida de datos.

Qué problema resuelve este centro de mando en el móvil

Uno de los problemas históricos de la gestión policial municipal ha sido la multiplicación de sistemas que no se hablan entre sí.

La nueva plataforma móvil ataca ese problema de raíz: está diseñada para interoperar con los sistemas municipales ya existentes y con tecnologías de terceros, integrando datos de diferentes fuentes en una arquitectura común.

Los cuerpos municipales han operado durante años con sistemas inconexos entre sí. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MELILLA POLICÍA NACIONAL
Los cuerpos municipales han operado durante años con sistemas inconexos entre sí. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MELILLA POLICÍA NACIONAL

El resultado es la capacidad de correlacionar información en tiempo real, asignar automáticamente el recurso más adecuado para cada intervención, realizar el seguimiento geolocalizado de patrullas y generar una trazabilidad completa de cada actuación.

Javier López, director de Defensa y Seguridad en Telefónica, afirmó:

“Con la plataforma de gestión policial damos un paso más en nuestra estrategia de ofrecer la mejor y más completa gama de servicios para nuestros clientes, combinando conectividad, digitalización y capacidades tecnológicas avanzadas para responder a necesidades críticas de las administraciones públicas”.

Qué otra ventaja ofrece esta plataforma

Más allá de la comodidad operativa, la plataforma tiene un impacto directo en los tiempos de respuesta. Sus cuadros de mando ofrecen una visión actualizada de la actividad y permiten a los responsables planificar patrullas, servicios y recursos con datos reales.

El análisis geográfico en tiempo real permite saber quién actúa, dónde y con qué resultado. POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA GUADALAJARA AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL
El análisis geográfico en tiempo real permite saber quién actúa, dónde y con qué resultado. POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA GUADALAJARA AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL

Las capacidades de análisis y monitorización geográfica de incidencias facilitan identificar prioridades y saber, en cada momento, qué ocurre, quién interviene, cuándo, dónde y con qué resultado.

La reducción de duplicidades de información y la mayor agilidad en la operativa diaria se traducen, en la práctica, en ayuntamientos que gestionan la seguridad ciudadana con menos fricción y cuerpos policiales que dedican menos tiempo a la burocracia y más a la calle.

Cómo se adapta la plataforma a cada ciudad

La solución cuenta con una arquitectura modular y escalable que le permite adaptarse tanto a grandes ciudades como a municipios de menor tamaño, y tiene capacidad de incorporar nuevas funcionalidades a medida que evolucionan las necesidades de los cuerpos de seguridad.

Su diseño también contempla la extensión a otros servicios de emergencias, como protección civil o bomberos.

Imagen de varios agentes. (Policía Nacional)
La plataforma puede extenderse a otros cuerpos de emergencias, como bomberos o protección civil. (Policía Nacional)

La plataforma se apoya en la experiencia de la companía mencionada para integrar comunicaciones seguras, conectividad avanzada y soluciones digitales en entornos de misión crítica, y se posiciona como una herramienta operativa conectada, modular y evolutiva orientada a reforzar la coordinación entre la calle y la oficina en los municipios españoles.

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