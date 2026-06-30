Ministerio de Salud homenajea a la brigada médica cubana mientras avanza el cierre del convenio con Guatemala

El ministro de Saluda y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, en su discurso desde un podio en un acto de reconocimiento a las brigadas médicas cubanas, frente a una audiencia y una pantalla conmemorativa. (Diario de Centroamerica)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social rindió homenaje a la Brigada Médica Cubana al reconocer más de 27 años de servicio en Guatemala, mientras avanza el cierre progresivo del convenio de cooperación y el Gobierno prepara la contratación escalonada de personal nacional para sostener la atención pública desde 2026.

La transición alcanza a 412 colaboradores, de los cuales 333 son médicos, según la información oficial sobre el retiro escalonado. De ese total, 224 trabajan en el primer nivel de atención en Centros de Atención Permanente, Centros de Salud y Puestos de Salud; 62 atienden en hospitales, 49 en áreas clínicas y quirúrgicas prioritarias y 20 en Centros de Atención Integral Materno Infantil.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que la no renovación de los profesionales cubanos comenzará a aplicarse a medida que concluyan sus misiones, en línea con el acuerdo vigente entre Guatemala y Cuba.

La cartera sanitaria sostuvo que la cobertura se mantendrá con redistribución de recursos, incentivos para plazas de difícil acceso y supervisión administrativa.

Durante el acto oficial, el ministro de Salud Joaquín Barnoya afirmó que la brigada amplió la cobertura y fortaleció la atención primaria, en especial en comunidades rurales y apartadas.

También destacó su trabajo en prevención de enfermedades, atención maternoinfantil, promoción de la salud y acompañamiento a comadronas, líderes comunitarios y promotores locales.

“Han sido más de 27 años en los cuales médicos, enfermeras y técnicos en diversas ramas han brindado atención desinteresada y ética a la población, con una muestra de compromiso y vocación de servicio”, dijo Barnoya.

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ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA CUBA AME2914. VILLA NUEVA (GUATEMALA), 11/03/2026.- Un paciente recibe un tratamiento ocular este martes, en el Hospital Oftalmológico en Villa Nueva (Guatemala). La salida de alrededor de 400 médicos cubanos que apoyan el sistema de salud guatemalteco podría dejar un vacío en la atención a la población, tras la decisión del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León de prescindir de sus servicios y culminar unilateralmente un acuerdo que se mantuvo vigente con la isla por varias décadas. EFE/ Alex Cruz

La brigada prestó servicios en departamentos y redes públicas de salud

El homenaje reunió a representantes de los profesionales cubanos que trabajaron desde 1998 en las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud. En una parte del material oficial se indicó que la presencia de la brigada fortaleció la cobertura en 16 departamentos; en otra, que los médicos prestaron atención en las 27 Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud.

El ministerio presentó ese reconocimiento como el cierre de una etapa dentro del sistema público de salud. Barnoya sostuvo que la experiencia compartida ayudó a consolidar el modelo de atención primaria que impulsa actualmente el MSPAS.

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El funcionario añadió que la cooperación con Cuba seguirá en el campo de la medicina, aunque el capítulo de la brigada entre en su fase final. “Estamos cerrando este capítulo de la Brigada Médica Cubana; sin embargo, la cooperación con el hermano país de Cuba continúa en medicina”, expresó.

Ese punto responde a la pregunta central sobre qué ocurrirá con los servicios: el ministerio asegura que no habrá interrupciones porque reemplazará de forma gradual a los cooperantes por personal guatemalteco contratado de manera escalonada. La estrategia oficial incluye apoyo técnico especializado y una administración planificada del recurso humano.

ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA CUBA AME2914. VILLA NUEVA (GUATEMALA), 11/03/2026.- Una medica cubana atiende a un paciente este martes, en el Hospital Oftalmológico en Villa Nueva (Guatemala). La salida de alrededor de 400 médicos cubanos que apoyan el sistema de salud guatemalteco podría dejar un vacío en la atención a la población, tras la decisión del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León de prescindir de sus servicios y culminar unilateralmente un acuerdo que se mantuvo vigente con la isla por varias décadas. EFE/ Alex Cruz

La cooperación también formó personal guatemalteco

Barnoya señaló que la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana formó a más de 1.000 profesionales guatemaltecos que hoy trabajan en el sistema nacional de salud. También mencionó el intercambio en especialidades como oftalmología, ginecología, obstetricia, pediatría, medicina general integral y cirugía general.

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En una nota de prensa, la Embajada de Cuba en Guatemala informó que el embajador Nazario Fernández agradeció el homenaje y la despedida a la brigada tras casi 28 años de labor ininterrumpida. El diplomático definió el acto como “un justo reconocimiento a una extraordinaria obra de solidaridad humana e internacional” y afirmó que la colaboración dejó “una huella imborrable en las relaciones bilaterales”.

Fernández recordó que la brigada estuvo presente durante desastres naturales como el huracán Mitch y en comunidades rurales e indígenas de difícil acceso. También subrayó que, además de la asistencia médica, hubo una contribución “de gran trascendencia” en la formación de recursos humanos de salud.

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Según la comunicación difundida por la embajada, el diplomático dijo que los profesionales regresan a su país “con la satisfacción del deber cumplido”. Añadió que ahora les corresponde incorporarse al sistema de salud cubano.

El retiro, confirmado meses atrás por la autoridad sanitaria para ejecutarse de forma escalonada desde enero de 2026, abrió interrogantes sobre la capacidad de reemplazo en las zonas más alejadas. La diputada de la bancada Winaq Sonia Gutiérrez sostuvo que Guatemala tiene 30 mil médicos graduados, pero que apenas “como diez mil médicos están en el ejercicio de la profesión en el sistema”.

La legisladora afirmó que los especialistas cubanos suelen aceptar asignaciones en lugares apartados donde las condiciones y la remuneración, de alrededor de 10 mil quetzales mensuales, resultan poco atractivas para muchos médicos nacionales.

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“No podemos dejar de atender a las familias, porque estamos hablando del derecho humano a la salud y, por ende, a la vida”, dijo.